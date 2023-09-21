Какой завтра, 22 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 22 сентября Национальный день партизанской славы Украины. Верующие чтят память мученика Фоки и пророка Ионы. До Нового года осталось 100 дней.

22 сентября 2023 года — пятница. 576-й день войны в Украине.

Какой завтра, 22 сентября, церковный праздник

22 сентября в церковном календаре – день памяти мученика Фоки и пророка Ионы. По преданию Фока родился в городе Синопе и еще в юные годы вел добродетельную жизнь. В зрелом возрасте Фока стал епископом, проповедовал христианство и обратил на путь истины многих людей. В то время императором был Траян, проповедовавший язычество, поэтому происходили гонения за христианами. Фока был схвачен. Его заставляли отречься от веры, но епископ оставался твердым в своих убеждениях.

О пророке Ионе известна интересная легенда. Однажды он получил от Господа видение, в котором Тот повелел идти в Ниневию, чтобы предсказать гибель города за его беззаконие. Однако Иона не повиновался и вместо этого пошел в Испанию. Корабль, на котором плыл мужчина, попал в страшную бурю. Моряки бросили жребий, чтобы узнать, чьи грехи навлекли на них гнев Божий. Жребий указал на Иону. Поэтому его выбросили в море, чтобы тот искупил вину. В море Иону проглотил кит, и мужчина провел в чреве его три дня. После этого Иона снова получил видение идти в Ниневию. И в этот раз он повиновался.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя покупать и есть рыбу.

Лучше не заниматься тяжелым физическим трудом.

Не стоит выходить из дома до рассвета.

Народные приметы и традиции на 22 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: слышен гром – зимой снега не будет;

вечером на небе светит луна красного цвета, ждите ветреную погоду;

какая погода в этот день, такова она будет весь месяц;

если на берегу все еще держатся желтые листья, зима придет поздно;

вечером теплее, чем днем – ждите штормовой ветер.

22 сентября на берегу все еще держатся желтые листья, зима придет поздно / Фото: pixabay.com

Святого Фока наши предки считали покровителем от пожаров и всяческой непогоды. Поэтому обязательно молились ему, чтобы оградить свой дом от огня. Если шли в лес, то всегда опасались незнакомых мужчин в шляпе, считалось, что им может быть Леший, который принесет неудачи.

Погода на 22 сентября

Завтра, 22 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +17 ночью. Во Львове — +27 днем и +16 ночью. В Харькове — +25 днем и +13 ночью. В Одессе — +26 днем и +17 ночью.

Памятные даты 22 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 сентября:

1002 год – основывают город Хотин (Черновицкая область, Украина);

1307 год — Королевский совет Франции принимает решение об аресте всех находившихся на территории государства тамплиеров;

1499 год — Швейцария обретает независимость от Священной Римской империи;

1792 год – этот день был объявлен первым днем французского революционного календаря;

1862 год — президент США Авраам Линкольн объявляет об освобождении негров-рабов;

1908 год — Княжество Болгария де-юре признают независимым государством;

1917 год — Симон Петлюра выступает на заседании Генерального секретариата УНР с законопроектом о Свободном казачестве;

1941 год — в занятом нацистами Киеве возобновляют деятельность Всеукраинского православного церковного совета;

1955 год — в Аргентине совершают военный переворот, повергающий правительство диктатора Хуана Перона;

1980 год – начинается ирано-иракская война;

1993 год — премьер-министра Украины Леонида Кучму отправляют в отставку;

2012 год — в одном из ресторанов Претории во время вооруженного ограбления, смертельно ранят Корри Сандерс, экс-чемпиона мира по боксу, который на следующий день умирает в больнице;

2019 год — завершается украинский фестиваль "Comic Con Ukraine 2019" в Киеве.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 сентября

Какие завтра именины: Яким, Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Феодосий, Феофан, Харитон, Анна.

Талисманом человека, рожденного 22 сентября, является коралл. Это скелеты полипов (морских беспозвоночных существ). Издавна наши предки считали, что кораллы способны оказывать положительное воздействие на кровообращение и сердечно-сосудистую систему, активизируют обмен веществ.

В этот день родились:

1835 год — украинский филолог-славист, автор учения о внутренней форме слова Александр Потебня;

1909 год — деятель ОУН, администратор Львовского медицинского института Евстахий Струк;

1975 год — украинская поэтесса и литературоведение Елена Галета.

Какой завтра день в Украине и мире

22 сентября Всемирный день защиты слонов / Фото: pixabay.com

22 сентября в Украине празднуют Национальный день партизанской славы Украины. Праздник был создан указом президента Украины в 2001 году. Главной его целью является память партизан и подпольщиков, а также напоминание об их важном подвиге молодому поколению.

Также 22 сентября Международный день астрономии. Празднуют дважды в год: весной и осенью. Осенний Международный день астрономии всегда приходится на субботу между сентябрем и октябрем, когда Луна находится в первой четверти или близко к ней. Праздник был основан по инициативе Дуга Бергера в 1973 году. Он являлся президентом Астрономической ассоциации Северной Калифорнии. Главной целью этого дня является поощрение людей узнать больше об астрономии.

А еще 22 сентября Международный день сияющего мира. Светящимся миром называют естественную, положительную, целостную и полезную энергию, которую можно найти в человеческих сердцах. Считается, что каждый человек на Земле имеет свой светлый мир.

22 сентября Всемирный день без автомобилей. Этот праздник был создан во Франции, когда местные власти в нескольких городах решили остановить движение транспорта на 24 часа. Эта традиция в последующие годы распространилась и на другие страны.

Также 22 сентября Всемирный день защиты слонов. Инициаторами создания праздника стали экологи и природоохранные организации из-за критического уменьшения популяции слонов в природе. В настоящее время в Африке их насчитывается примерно 500 тысяч особей, а в Азии всего 30 тысяч. Ученые продолжают подчеркивать, что избегание проблемы бездействия может привести к полному уничтожению этих животных.

А еще 22 сентября Всемирный день носорога. Праздник был начат в 2010 году Международным фондом дикой природы. Но в это время день праздновали только в Южной Африке. Уже через несколько лет он превратился в глобальное событие.