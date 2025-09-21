Какой праздник 22 сентября 2025 года / © ТСН

22 сентября 2025 года — понедельник. 1307-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 22 сентября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Фоки. Родился в городе Синоп (Малая Азия, на побережье Черного моря). С юных лет отличался благочестием и милосердием. Жил тихо и смиренно: работал садоводом, возделывал землю, выращивал овощи и фрукты. Значительную часть урожая раздавал бедным и путешественникам. Христиане почитали его как человека чистой веры и ласкового сердца.

Во времена преследования христиан при императоре Траяне (98–117 гг.) местные власти получили приказ искать и казнить верных Христу. В город были посланы воины с задачей схватить Фоку. Они остановились у его дома, не зная, что это он. Святой принял их как гостей: накормил, дал отдых и даже приготовил им ночлег. Узнав от них об их миссии, он не открылся сразу, а всю ночь молился и готовил себя к мученичеству. Утром сам признался, что он и есть Фока, которого они ищут.

Что нельзя делать 22 сентября

Не стоит начинать новые дела — считается, что на грани света и тьмы все новое может “зависнуть”.

Нельзя отказывать в гостеприимстве, помощи — любой путник, посланный Богом в этот день, является вашим испытанием.

Запрещается покидать дом без уборки — считалось, что в равноденствие нечистая сила может “заглянуть” в дом.

Народные приметы и традиции на 22 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечная и ясная погода — ждите теплую осень и мягкую зиму;

птицы летят высоко стаями — будет быстрое похолодание;

белки начали активно готовить припасы на зиму — она будет яростной и длинной;

дождь — зима обещает быть снежной;

облачно, но дождя нет — будет затяжная и сырая осень.

22 сентября белки начали активно готовить припасы на зиму — она будет яростной и долгой. / © unsplash.com

В народе 22 сентября называлось Осеннее равноденствие. Главное астрономическое событие, хорошо ощущаемое нашими предками: “день с ночью сравнялись”. Часто говорили: “Пришло равноденствие — лето отходит, осень приходит”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 сентября

Какие завтра именины: Вениамин, Макар, Николай, Александр, Петр, Параска.

Талисманом человека, рожденного 22 сентября является коралл. Специалисты из лечебных практик убеждены, что эти минералы способны стимулировать работу обмена веществ, а еще с древности существовало поверье, что кораллы способствуют ясности ума и укреплению памяти.

В этот день родились:

1965 год — Андрей Дещица, украинский дипломат, Чрезвычайный и полномочный Посол, исполняющий обязанности Министра иностранных дел Украины;

1971 год — Лариса Заспа, украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр;

1975 год — Елена Галета, украинская поэтесса и литературовед.

Памятные даты 22 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 сентября:

1002 год — на территории современной Черновицкой области появляется город Хотин;

1307 год — Королевский совет Франции принимает решение о повсеместном аресте тамплиеров в пределах страны;

1499 год — Швейцария обретает политическую независимость, окончательно выйдя из-под власти Священной Римской империи;

1792 год — этот день официально зачислен как первый в новом французском революционном календаре;

1862 год — президент США Авраам Линкольн провозглашает акт об освобождении темнокожих рабов;

1908 год — Болгарское княжество юридически признается самостоятельным государством;

1917 год — Симон Петлюра представляет в Генеральном секретариате УНР законопроект, касающийся организации Свободного казачества;

1939 год — советская армия занимает Львов и Стрый;

1939 год — СССР и нацистская Германия предварительно согласовывают границу своих оккупационных зон на территории Польши;

1939 год — в городе Берестье происходит общий советско-германский военный парад;

1941 год — в Киеве, уже под властью нацистских захватчиков, возобновляет деятельность Всеукраинский православный церковный совет;

1955 год — в Аргентине военные совершают переворот, отстранив от власти диктатора Хуана Перона;

1955 год — недалеко от Бахчисарая открывают крупнейшую в то время в СССР астрофизическую обсерваторию;

1968 год — певица София Ротару женится на своем аккомпаниаторе Анатолии Евдокименко;

1980 год — разражается затяжной военный конфликт между Ираном и Ираком;

1993 год — премьер-министр Украины Леонид Кучма отправлен в отставку;

2012 год — в Претории во время вооруженного нападения тяжело ранен умирающий на следующий день бывший чемпион мира по боксу Корри Сандерс;

2019 год — в Киеве завершается фестиваль популярной культуры “Comic Con Ukraine 2019”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

22 сентября Всемирный день защиты слонов / © unsplash.com

22 сентября в Украине празднуют Национальный день партизанской славы. Это праздник, посвященный памяти мужественных украинцев, которые в годы Второй мировой войны боролись против нацистских захватчиков в составе партизанских отрядов и подпольных организаций. Праздник установлен с целью уважать героизм, отвагу и самоотверженность партизан и подпольщиков, действовавших на территории Украины во время немецкой оккупации. Партизанское движение было одной из ключевых форм сопротивления врагу. Он усложнял коммуникации и снабжение немецких войск, спасал жизнь мирного населения, а также поднимал боевой дух местных жителей.

Также 22 сентября Всемирный день борьбы с нарколепсией. Нарколепсия — это хроническое расстройство сна, при котором у человека невозможно полноценно регулировать циклы сна и бодрствования. Этот день служит важным напоминанием, что нарколепсия — не проявление лености или рассеянности, а реальное медицинское состояние, не требующее понимания, поддержки и надлежащего лечения.

А еще 22 сентября Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом. ХМЛ — это рак крови и костного мозга, при котором нарушается нормальная выработка лейкоцитов. Заболевание развивается медленно и часто длительно протекает без явных симптомов. Основные проявления: усталость, бледность, повышенная температура, ночная потливость, увеличение селезенки и печени.

22 сентября празднуют Всемирный день без автомобилей. Он посвящен популяризации альтернативных видов передвижения и уменьшению негативного влияния автотранспорта на окружающую среду. Его цель состоит в том, чтобы повысить экологическое сознание людей по использованию автомобилей.

Также 22 сентября Всемирный день защиты слонов. Он посвящен охране этих величественных животных, которые оказались под угрозой исчезновения из-за браконьерства, потери природной среды и незаконной торговли слоновой костью. Этот день напоминает, что каждый человек может повлиять на сохранение видов даже через простые действия: поддержку охранных организаций, сознательный выбор товаров и распространение информации.

А еще 22 сентября Всемирный день носорога. Он посвящен сохранению этих величественных и редких животных, оказавшихся под серьезной угрозой из-за браконьерства и потери природной среды. День носорога напоминает, что каждый человек может внести свой вклад в спасение видов, поддерживая охранные программы, распространяя знания и ответственно относясь к природе.

22 сентября Всемирный день роз. Это событие посвящено не самим цветам, а людям, борющимся с онкологическими заболеваниями. Этот день был создан в честь Мелинды Роуз, у которой в 12 лет обнаружили опухоль Аскина — редкую форму рака, которая считается практически неизлечимой и часто приводит к смерти всего за несколько недель.