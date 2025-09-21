- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 303
- Время на прочтение
- 5 мин
Какой завтра, 22 сентября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 22 сентября Национальный день партизанской славы. Верующие чтят память святого священномученика Фоки. До Нового года осталось 100 дней.
22 сентября 2025 года — понедельник. 1307-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 22 сентября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Фоки. Родился в городе Синоп (Малая Азия, на побережье Черного моря). С юных лет отличался благочестием и милосердием. Жил тихо и смиренно: работал садоводом, возделывал землю, выращивал овощи и фрукты. Значительную часть урожая раздавал бедным и путешественникам. Христиане почитали его как человека чистой веры и ласкового сердца.
Во времена преследования христиан при императоре Траяне (98–117 гг.) местные власти получили приказ искать и казнить верных Христу. В город были посланы воины с задачей схватить Фоку. Они остановились у его дома, не зная, что это он. Святой принял их как гостей: накормил, дал отдых и даже приготовил им ночлег. Узнав от них об их миссии, он не открылся сразу, а всю ночь молился и готовил себя к мученичеству. Утром сам признался, что он и есть Фока, которого они ищут.
Что нельзя делать 22 сентября
Не стоит начинать новые дела — считается, что на грани света и тьмы все новое может “зависнуть”.
Нельзя отказывать в гостеприимстве, помощи — любой путник, посланный Богом в этот день, является вашим испытанием.
Запрещается покидать дом без уборки — считалось, что в равноденствие нечистая сила может “заглянуть” в дом.
Народные приметы и традиции на 22 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
солнечная и ясная погода — ждите теплую осень и мягкую зиму;
птицы летят высоко стаями — будет быстрое похолодание;
белки начали активно готовить припасы на зиму — она будет яростной и длинной;
дождь — зима обещает быть снежной;
облачно, но дождя нет — будет затяжная и сырая осень.
В народе 22 сентября называлось Осеннее равноденствие. Главное астрономическое событие, хорошо ощущаемое нашими предками: “день с ночью сравнялись”. Часто говорили: “Пришло равноденствие — лето отходит, осень приходит”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 сентября
Какие завтра именины: Вениамин, Макар, Николай, Александр, Петр, Параска.
Талисманом человека, рожденного 22 сентября является коралл. Специалисты из лечебных практик убеждены, что эти минералы способны стимулировать работу обмена веществ, а еще с древности существовало поверье, что кораллы способствуют ясности ума и укреплению памяти.
В этот день родились:
1965 год — Андрей Дещица, украинский дипломат, Чрезвычайный и полномочный Посол, исполняющий обязанности Министра иностранных дел Украины;
1971 год — Лариса Заспа, украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр;
1975 год — Елена Галета, украинская поэтесса и литературовед.
Памятные даты 22 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 22 сентября:
1002 год — на территории современной Черновицкой области появляется город Хотин;
1307 год — Королевский совет Франции принимает решение о повсеместном аресте тамплиеров в пределах страны;
1499 год — Швейцария обретает политическую независимость, окончательно выйдя из-под власти Священной Римской империи;
1792 год — этот день официально зачислен как первый в новом французском революционном календаре;
1862 год — президент США Авраам Линкольн провозглашает акт об освобождении темнокожих рабов;
1908 год — Болгарское княжество юридически признается самостоятельным государством;
1917 год — Симон Петлюра представляет в Генеральном секретариате УНР законопроект, касающийся организации Свободного казачества;
1939 год — советская армия занимает Львов и Стрый;
1939 год — СССР и нацистская Германия предварительно согласовывают границу своих оккупационных зон на территории Польши;
1939 год — в городе Берестье происходит общий советско-германский военный парад;
1941 год — в Киеве, уже под властью нацистских захватчиков, возобновляет деятельность Всеукраинский православный церковный совет;
1955 год — в Аргентине военные совершают переворот, отстранив от власти диктатора Хуана Перона;
1955 год — недалеко от Бахчисарая открывают крупнейшую в то время в СССР астрофизическую обсерваторию;
1968 год — певица София Ротару женится на своем аккомпаниаторе Анатолии Евдокименко;
1980 год — разражается затяжной военный конфликт между Ираном и Ираком;
1993 год — премьер-министр Украины Леонид Кучма отправлен в отставку;
2012 год — в Претории во время вооруженного нападения тяжело ранен умирающий на следующий день бывший чемпион мира по боксу Корри Сандерс;
2019 год — в Киеве завершается фестиваль популярной культуры “Comic Con Ukraine 2019”.
Какой завтра праздник в Украине и мире
22 сентября в Украине празднуют Национальный день партизанской славы. Это праздник, посвященный памяти мужественных украинцев, которые в годы Второй мировой войны боролись против нацистских захватчиков в составе партизанских отрядов и подпольных организаций. Праздник установлен с целью уважать героизм, отвагу и самоотверженность партизан и подпольщиков, действовавших на территории Украины во время немецкой оккупации. Партизанское движение было одной из ключевых форм сопротивления врагу. Он усложнял коммуникации и снабжение немецких войск, спасал жизнь мирного населения, а также поднимал боевой дух местных жителей.
Также 22 сентября Всемирный день борьбы с нарколепсией. Нарколепсия — это хроническое расстройство сна, при котором у человека невозможно полноценно регулировать циклы сна и бодрствования. Этот день служит важным напоминанием, что нарколепсия — не проявление лености или рассеянности, а реальное медицинское состояние, не требующее понимания, поддержки и надлежащего лечения.
А еще 22 сентября Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом. ХМЛ — это рак крови и костного мозга, при котором нарушается нормальная выработка лейкоцитов. Заболевание развивается медленно и часто длительно протекает без явных симптомов. Основные проявления: усталость, бледность, повышенная температура, ночная потливость, увеличение селезенки и печени.
22 сентября празднуют Всемирный день без автомобилей. Он посвящен популяризации альтернативных видов передвижения и уменьшению негативного влияния автотранспорта на окружающую среду. Его цель состоит в том, чтобы повысить экологическое сознание людей по использованию автомобилей.
Также 22 сентября Всемирный день защиты слонов. Он посвящен охране этих величественных животных, которые оказались под угрозой исчезновения из-за браконьерства, потери природной среды и незаконной торговли слоновой костью. Этот день напоминает, что каждый человек может повлиять на сохранение видов даже через простые действия: поддержку охранных организаций, сознательный выбор товаров и распространение информации.
А еще 22 сентября Всемирный день носорога. Он посвящен сохранению этих величественных и редких животных, оказавшихся под серьезной угрозой из-за браконьерства и потери природной среды. День носорога напоминает, что каждый человек может внести свой вклад в спасение видов, поддерживая охранные программы, распространяя знания и ответственно относясь к природе.
22 сентября Всемирный день роз. Это событие посвящено не самим цветам, а людям, борющимся с онкологическими заболеваниями. Этот день был создан в честь Мелинды Роуз, у которой в 12 лет обнаружили опухоль Аскина — редкую форму рака, которая считается практически неизлечимой и часто приводит к смерти всего за несколько недель.