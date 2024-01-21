Какой завтра, 22 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

22 января 2024 года – понедельник. 698-й день войны в Украине.

Какой завтра, 22 января, церковный праздник

22 января в церковном календаре – день памяти апостола Тимофея. Он входит в список апостолов от 70-ти. Был учеником апостола Павла и первым епископом в Ефесе. Тимофей считается одним из самых преданных и верных последователей Иисуса Христа. Всю свою жизнь он проповедовал христианство. Епископом было 15 лет. Был последним, кто общался с апостолом Павлом перед смертью последнего. За проповеди его схватили язычники и убили камнями до смерти.

Что нельзя делать 22 января

Не стоит выносить из дома мусор, особенно поздно вечером.

Запрещено ругаться и злословить.

Нельзя выполнять физически тяжелый труд.

Народные приметы и традиции на 22 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: чуть слышно гудят пчелы на пасеке – будет много меда летом;

снегопад прогнозирует, что летом будет большой урожай;

сильный мороз, но ставни вспотели — ждите потепления;

в полдень вышло солнце – весна придет рано;

метель метет – она будет продолжаться еще неделю.

22 января в полдень вышло солнце — весна придет рано / Фото: Pexels

Обычно в этот день стояли сильные морозы, за что день в народном календаре получил название Тимофей Полузимник. Продолжались такие морозы всего несколько дней, хотя и были самыми суровыми. С этого момента крестьяне уже начинали готовиться к весенним работам.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 января

Какие завтра именины: Тимофей, Петр, Гаврило, Юрий, Макар, Иван, Леонтий, Мануил.

Талисманом человека, рожденного 22 января является цитрин. Разновидность кварца, отличающаяся солнечным цветом и невероятным теплом. Издавна верили, что украшения из лимона привлекают богатство. Поэтому их выбирали те, кто стремился к финансовому достатку.

В этот день родились:

1964 год – украинский литератор, драматург, политический и общественный деятель Дмитрий Корчинский;

1975 год – современный украинский композитор и виолончелист Золтан Алмаши;

1983 год — украинская спортсменка, вицечемпионка Олимпийских игр (2000 год) по стрельбе из лука Екатерина Сердюк.

Памятные даты 22 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 января:

1506 год — первые швейцарские гвардейцы прибывают на службу к папе Юлия II;

1648 год – начинается Хмельнитчина;

1861 год — французский путешественник Анри Муо обнаруживает в джунглях Камбоджи гигантский храмовый комплекс Ангкор-Ват;

1918 год — в доме Педагогического музея Малым Советом утвержден IV Универсал, провозглашающий Украину независимым государством;

1919 год — Директория УНР провозглашает Акт соединения УНР и ЗУНР. ЗУНР преобразован в Западные Области УНР;

1942 год — из Киева отправляется первый поезд с рабочими, загибанными на работу в Германии (остарбайтеры);

1963 год — Федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль подписывают в Париже франко-германский договор о дружбе (Елисейский договор);

1970 год — происходит первый регулярный полет "Боинга 747" с пассажирами на борту — самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне;

1990 год — почти все население Баку выходит на погребение жертв "Черного января";

1992 год — канадка украинского происхождения Роберта Боднар, благодаря участию в программе Space Shuttle, становится первой канадкой и первым неврологом в космосе;

1992 год — Филиппины признают независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Ираном;

1992 год — 22-23 января проходит I Всемирный конгресс украинцев;

2006 год — Эво Моралес (по этническому происхождению — аймара) приносит присягу как Президент Боливии и становится первым представителем коренного населения, возглавившего государство;

2010 год — Виктор Ющенко подписывает Указ о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звание Героя Украины;

2014 год – первые погибшие на Майдане в Киеве.

Погода на 22 января

Завтра, 22 января, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове солнце будет редко появляться из-за облаков, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве -3 днем и -10 ночью. Во Львове 0 днем и -5 ночью. В Харькове -6 днем и -10 ночью. В Одессе +3 днем и -3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

22 января в Украине отмечают День Соборности Украины / Фото: Pexels

22 января в Украине отмечают День Соборности Украины. Национальный праздник, который отмечает Акт Соединения УНР и ЗУНР в 1919 году. А еще годом ранее была провозглашена независимость Украинской Народной Республики. 11 января 1918 был принят судьбоносный для Украины документ — IV Универсал. В нем УНР провозглашалась независимым государством. К сожалению, новообразованное государство испытало агрессию со стороны большевиков, поэтому ее суверенитет был непродолжительным. 22 января 1919 года Украинская Народная Республика и Западно-Украинская Народная Республика объединились. Торжественные события прошли на Софиевской площади в Киеве. Праздник День Соборности Украины был создан указом президента Украины в 1999 году. Оно имеет важное политическое и историческое значение, демонстрирует желание украинцев к объединению с целью создания и развития суверенного государства.