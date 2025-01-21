Какой завтра, 22 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 22 января, День Соборности Украины. Верующие чтят память святого апостола Тимофея. До Нового года осталось 343 дня.
22 января 2025 года – среда. 1064-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
22 января в церковном календаре – день памяти святого апостола Тимофея. Он был одним из ближайших учащихся и сподвижников апостола Павла. Он родился в Листре, городе в Малой Азии, вероятно, в смешанной семье: его мать была еврейкой, а отец – греком. От своей матери и бабушки он научился знаниям Священного Писания. Тимофей познакомился с апостолом Павлом во время его второго миссионерского путешествия. Павел настолько доверял Тимофею, что часто посылал его как своего представителя в различные церковные общины, поручая ему важные задачи. В библейском Новом Завете есть два послания, написанные апостолом Павлом к Тимофею, отражающими их глубокие духовные и дружеские отношения. Тимофей служил епископом в Эфесе, где умер мученической смертью в 97 году во время царствования императора Домициана. Его празднуют в христианском мире как образец верности, послушания и самоотверженности в служении Богу.
Что нельзя делать 22 января
- Не следует выполнять тяжелый физический труд.
- Запрещается злословить, ругаться, ругаться.
- Нельзя поздно ночью выносить из дома мусор.
Народные приметы и традиции на 22 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: ставни потеют, хотя на улице мороз придет потепление;
- метете метель — она будет еще целую неделю;
- на пасеке чуть слышно гудят пчелы — летом ждите большое количество меда;
- солнце вышло из-за облаков в полдень — к ранней весне.
По народному календарю в этот день часто стояли сильные морозы, поэтому день называли Тимофей Полузимник. С этого момента крестьяне начинали готовиться к первым весенним огородным работам.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 января
Какие завтра именины: Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия.
Талисманом человека, рожденного 22 января, является цитрин. Камень, придающий обладателю смелости и развивающий интуицию. Цитрин давно использовали для увеличения магических сил.
В этот день родились:
- 1975 год — современный украинский композитор и виолончелист Золтан Алмаши;
- 1983 год — украинская спортсменка, вицечемпионка Олимпийских игр (2000 год) по стрельбе из лука Екатерина Сердюк;
- 1990 год — украинский поэт, участник русско-украинской войны Максим Кривцов.
Памятные даты 22 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 22 января:
- 1506 год — первые швейцарские гвардейцы прибывают на службу к папе Юлия II;
- 1861 год — французский путешественник Анри Муо обнаруживает в джунглях Камбоджи гигантский храмовый комплекс Ангкор-Ват;
- 1918 год — в доме Педагогического музея Малым Советом утверждают IV Универсал, провозглашающий Украину независимым государством;
- 1919 год — Директория УНР провозглашает Акт соединения УНР и ЗУНР. ЗУНР преобразован в Западные Области УНР;
- 1942 год — из Киева отправляется первый поезд с рабочими, загитированными на работу в Германии (остарбайтеры);
- 1963 год — Федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль подписывают в Париже франко-германский договор о дружбе (Елисейский договор);
- 1970 год — происходит первый регулярный полет "Боинга 747" с пассажирами на борту — самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне;
- 1992 год — канадка украинского происхождения Роберта Боднар, благодаря участию в программе Space Shuttle, становится первой канадкой и первым неврологом в космосе;
- 1992 год — Филиппины признают независимость Украины;
- 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Ираном;
- 1992 год — начинается I Всемирный конгресс украинцев;
- 2010 год — Виктор Ющенко подписывает Указ о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звание Героя Украины;
- 2014 год – первые погибшие на Майдане в Киеве.
Погода на 22 января
Завтра, 22 января, в Киеве будет облачно, вечером мелкий дождь со снегом. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +2 днем и ночью. Во Львове — +2 днем и -1 ночью. В Харькове — 0 днем и -2 ночью. В Одессе — +5 днем и +4 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
22 января в Украине празднуют День Соборности. Этот государственный праздник символизирует единство украинских земель и важное событие в истории Украины – провозглашение Акта Злуки в 1919 году. После падения Российской и Австро-Венгерской империй в 1917-1918 годах на территории современной Украины было создано два независимых государства: Украинская Народная Республика (УНР) на востоке и Западноукраинская Народная Республика (ЗУНР) на западе. Именно 22 января 1919 в Киеве на Софийской площади был торжественно провозглашен Акт Соединения, который объединил УНР и ЗУНР в единое государство. Это решение стало символическим шагом к объединению украинских земель. Однако из-за внутренних и внешних вызовов (война, политические противостояния) объединение осталось более декларативным, чем реальным. В этот день Центральная Рада провозгласила независимость УНР (IV Универсал), что явилось предпосылкой к объединению с ЗУНР.
Впервые в современной Украине, 21 января 1990, миллионы украинцев создали живую цепь единства между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском. Это стало символом единения Востока и Запада Украины. День Соборности напоминает важность сохранения территориальной целостности и единства страны, что имеет особое значение в контексте современных вызовов для Украины.