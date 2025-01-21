Какой завтра, 22 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

22 января 2025 года – среда. 1064-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

22 января в церковном календаре – день памяти святого апостола Тимофея. Он был одним из ближайших учащихся и сподвижников апостола Павла. Он родился в Листре, городе в Малой Азии, вероятно, в смешанной семье: его мать была еврейкой, а отец – греком. От своей матери и бабушки он научился знаниям Священного Писания. Тимофей познакомился с апостолом Павлом во время его второго миссионерского путешествия. Павел настолько доверял Тимофею, что часто посылал его как своего представителя в различные церковные общины, поручая ему важные задачи. В библейском Новом Завете есть два послания, написанные апостолом Павлом к Тимофею, отражающими их глубокие духовные и дружеские отношения. Тимофей служил епископом в Эфесе, где умер мученической смертью в 97 году во время царствования императора Домициана. Его празднуют в христианском мире как образец верности, послушания и самоотверженности в служении Богу.

Что нельзя делать 22 января

Не следует выполнять тяжелый физический труд.

Запрещается злословить, ругаться, ругаться.

Нельзя поздно ночью выносить из дома мусор.

Народные приметы и традиции на 22 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ставни потеют, хотя на улице мороз придет потепление;

метете метель — она будет еще целую неделю;

на пасеке чуть слышно гудят пчелы — летом ждите большое количество меда;

солнце вышло из-за облаков в полдень — к ранней весне.

22 января солнце вышло из-за облаков в полдень — к ранней весне / Фото: Unsplash

По народному календарю в этот день часто стояли сильные морозы, поэтому день называли Тимофей Полузимник. С этого момента крестьяне начинали готовиться к первым весенним огородным работам.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 января

Какие завтра именины: Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Анастасия.

Талисманом человека, рожденного 22 января, является цитрин. Камень, придающий обладателю смелости и развивающий интуицию. Цитрин давно использовали для увеличения магических сил.

В этот день родились:

1975 год — современный украинский композитор и виолончелист Золтан Алмаши;

1983 год — украинская спортсменка, вицечемпионка Олимпийских игр (2000 год) по стрельбе из лука Екатерина Сердюк;

1990 год — украинский поэт, участник русско-украинской войны Максим Кривцов.

Памятные даты 22 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 января:

1506 год — первые швейцарские гвардейцы прибывают на службу к папе Юлия II;

1861 год — французский путешественник Анри Муо обнаруживает в джунглях Камбоджи гигантский храмовый комплекс Ангкор-Ват;

1918 год — в доме Педагогического музея Малым Советом утверждают IV Универсал, провозглашающий Украину независимым государством;

1919 год — Директория УНР провозглашает Акт соединения УНР и ЗУНР. ЗУНР преобразован в Западные Области УНР;

1942 год — из Киева отправляется первый поезд с рабочими, загитированными на работу в Германии (остарбайтеры);

1963 год — Федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль подписывают в Париже франко-германский договор о дружбе (Елисейский договор);

1970 год — происходит первый регулярный полет "Боинга 747" с пассажирами на борту — самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне;

1992 год — канадка украинского происхождения Роберта Боднар, благодаря участию в программе Space Shuttle, становится первой канадкой и первым неврологом в космосе;

1992 год — Филиппины признают независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Ираном;

1992 год — начинается I Всемирный конгресс украинцев;

2010 год — Виктор Ющенко подписывает Указ о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звание Героя Украины;

2014 год – первые погибшие на Майдане в Киеве.

Погода на 22 января

Завтра, 22 января, в Киеве будет облачно, вечером мелкий дождь со снегом. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и ночью. Во Львове — +2 днем и -1 ночью. В Харькове — 0 днем и -2 ночью. В Одессе — +5 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

22 января в Украине празднуют День Соборности / Фото: ТСН.ua

22 января в Украине празднуют День Соборности. Этот государственный праздник символизирует единство украинских земель и важное событие в истории Украины – провозглашение Акта Злуки в 1919 году. После падения Российской и Австро-Венгерской империй в 1917-1918 годах на территории современной Украины было создано два независимых государства: Украинская Народная Республика (УНР) на востоке и Западноукраинская Народная Республика (ЗУНР) на западе. Именно 22 января 1919 в Киеве на Софийской площади был торжественно провозглашен Акт Соединения, который объединил УНР и ЗУНР в единое государство. Это решение стало символическим шагом к объединению украинских земель. Однако из-за внутренних и внешних вызовов (война, политические противостояния) объединение осталось более декларативным, чем реальным. В этот день Центральная Рада провозгласила независимость УНР (IV Универсал), что явилось предпосылкой к объединению с ЗУНР.

Впервые в современной Украине, 21 января 1990, миллионы украинцев создали живую цепь единства между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском. Это стало символом единения Востока и Запада Украины. День Соборности напоминает важность сохранения территориальной целостности и единства страны, что имеет особое значение в контексте современных вызовов для Украины.