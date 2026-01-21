Какой праздник 22 января 2026 года / © ТСН

22 января 2026 года — четверг. 1428-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

22 января верующие празднуют День памяти святого апостола Тимотея / © pexels.com

Завтра, 22 января, верующие празднуют День памяти святого апостола Тимофея. Один из ближайших учащихся и сотрудников апостола Павла. Происходил из города Листра, имел мать-иудейку и отца-язычника. Павел рукоположил Тимофея епископу Ефесу и доверял ему важные церковные миссии. Апостол Павел адресовал ему два послания, вошедшие в Новый Завет, с наставлениями о вере, служении и церковном устройстве. По преданию, святой Тимофей погиб мученической смертью, разоблачая языческие обряды. Православная Церковь чтит его как ревностного проповедника и верного слугу Христа.

22 января в Украине и мире празднуют День здорового веса женщин / © pexels.com

22 января в Украине и мире празднуют День здорового веса женщин. Это просветительская инициатива, направленная на формирование осознанного и бережного отношения к женскому здоровью. Он акцентирует внимание не на стандартах внешности, а на балансе между физическим, гормональным и психоэмоциональным благополучием.

22 января День Соборности Украины / © unsplash.com

Также 22 января День Соборности Украины. Празднуют в память о провозглашении Акта Соединения 1919 года, которым были объединены Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика. Этот праздник символизирует единство украинских земель, неделимость государства и общность исторической судьбы народа. День Соборности напоминает, что сила Украины в сплоченности, солидарности и ответственности каждого за будущее страны.