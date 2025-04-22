Какой праздник 23 апреля 2025 года / © ТСН

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23 апреля 2025 года — среда. 1155 день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 23 апреля, верующие празднуют день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий родился примерно в III веке в Каппадокии (на территории современной Турции) в знатной христианской семье. После смерти отца он вместе с матерью переселился в Палестину, где получил достойное воспитание и образование. Выбрав военную службу, Георгий достиг высокого положения при дворе римского императора Диоклетиана.

Во время преследования христиан, инициированных императором, Георгий открыто признал свою веру в Иисуса Христа и выступил с протестом против гонений. Его мужественная позиция стала поводом к жестоким пыткам, которые он перенес с чрезвычайной стойкостью. Согласно преданию, несмотря на многочисленные пытки, он оставался невредимым, что стало источником удивления и обращения многих в христианство. В конце концов, святой Георгий был казнен из-за усечения мечом, и его смерть датируется примерно 303 годом.

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Что нельзя делать 23 апреля

Запрещена охота, убой скота или даже мелких животных — потеряете благорасположение святого.

Не следует злословить, ругаться — это может “открыть двери” для зла и лишить Божьей опеки.

Нельзя оставлять скот без благословения — без этого скот может быть уязвим к болезням или нападению хищников.

Народные приметы и традиции на 23 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какая погода на Георгия — такое и лето будет;

ясно, солнечно — лето будет теплым и сухим;

если очень тепло — не жди хорошего лета: будет слишком жарко и засушливо;

если ветер восточный — лето будет неспокойным, с бурями;

если аисты уже вернулись и кружат над селом — весна окончательно победила;

скот спокоен на первом выпасе — лето будет урожайным и без стихий.

Какая погода на Георгия — такое и лето будет / © unsplash.com

В народе 23 апреля носило название Юрий Весенний. Это связано с тем, что день святого Юрия (Георгия) считался рубежом весны и лета в традиционном деревенском календаре.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 апреля

Какие завтра именины: Анатолий, Валерий, Георгий, Иван, Александра, София.

Талисманом человека, рожденного 23 апреля является оникс. Одна из форм агата, издавна считавшаяся мощным оберегом. Еще в древности люди были убеждены, что этот камень обладает способностью оберегать своего владельца от зловещих влияний, темных мыслей и недоброжелателей.

В этот день родились:

1804 год — Мария Тальони, балерина, которой искусство балета благодарит танцы на пуантах;

1891 год — Сергей Прокофьев, украинский композитор;

1920 год — Григорий Тютюнник, украинский писатель-прозаик и поэт.

Памятные даты 23 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 апреля:

215 год до н. е. — На Капитолийском холме в Риме был открыт храм богини Венеры, построенный в память о поражении римлян в битве при Тразименском озере. Впоследствии святыня стала местом паломничества представительниц древнейшей профессии, поэтому этот день римляне начали ассоциировать с культом гетер;

303 год — По приказу императора Диоклетиана в Палестине казнили Георгия Победоносца, известного мученика христианской веры, впоследствии канонизированного церковью;

971 год — Византийские войска начали осаду города Доростол (современная Силистрия), где оборону держали русские дружины во главе с князем Святославом;

997 год — Вблизи Гданьска погиб епископ Праги Адальберт, который вел миссионерскую деятельность среди язычников. Позже был канонизирован католической церковью;

1014 год — После победы над войсками скандинавского правителя Ситрика в битве при Клонтарфе (возле современного Дублина), верховный король Ирландии Брайан Бору погиб от рук отступающих викингов. Хотя победа ослабила власть норманнов, после его смерти страна на долгие годы погрузилась в феодальную раздробленность;

1348 год — Эдуард III, король Англии, основывает Орден Подвязки — один из старейших рыцарских орденов Европы;

1533 год — Англиканская церковь официально аннулирует брак между Екатериной Арагонской и Генрихом VIII, что обусловило окончательный разрыв с Римом;

1635 год — В Бостоне основана первая в США государственная публичная школа;

1851 год — Канада выпускает первую почтовую марку; автор — инженер Сэндфорд Флеминг, известный как инициатор идеи введения часовых поясов;

1896 год — В Нью-Йорке проведен первый в США публичный киносеанс;

1907 год — Джек Лондон начал кругосветное путешествие на двухмачтовом судне;

1920 год — В Антверпене стартовал первый олимпийский хоккейный турнир;

1928 год — Верховный суд Канады постановил, что женщины не являются юридическими “лицами”;

1942 год — Немецкая авиация начала бомбардировку британских исторических центров в ответ на уничтожение Любека;

1954 год — В Национальной баскетбольной ассоциации США введено 24-секундное правило атак;

1959 год — Основан Союз журналистов Украины;

1975 год — В Киеве открыт Музей книги и книгопечатания Украины;

1982 год — стартовали продажи домашнего компьютера ZX Spectrum;

2005 год — На YouTube опубликовано первое видео — “Me at the zoo”;

2014 год — Основан 2-й батальон спецназначения НГУ “Донбасс”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

23 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день книг и авторского права / © unsplash.com

23 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день книг и авторского права. Эта дата имеет глубокую символику: именно 23 апреля 1616 ушли из жизни три выдающиеся фигуры мировой литературы — Уильям Шекспир, Мигель де Сервантес и Инка Гарсиласо де ла Вега. В Испании этот день издавна был днем чествования книг: в Каталонии существует традиция дарить розу в знак любви и книгу в знак уважения. Именно эта идея легла в основу инициативы ЮНЕСКО.

Также 23 апреля Всеукраинский день психолога. Дата была выбрана для празднования в этот день не случайно. Это момент чествования тех специалистов, которые занимаются поддержкой психического здоровья людей, помогают находить пути к внутренней гармонии. Этот праздник стал важным этапом развития психологии в Украине, подчеркивая значение этой профессии для общества.

А еще 23 апреля День водителя школьного автобуса. Является важным праздником, отдающим дань уважения профессионалам, обеспечивающим безопасный и комфортный перевоз учащихся в учебные заведения и обратно. Этот праздник подчеркивает значение работы водителей школьных автобусов, которые, несмотря на свою зачастую незаметную роль, выполняют жизненно важную функцию в образовательном процессе.

23 апреля празднуют Международный день английского языка. Этот день был установлен Организацией Объединенных Наций в 2010 году. в честь огромной роли английского языка в современном мире и по случаю дня рождения Уильяма Шекспира, оставившего неизгладимый след в развитии английской литературы.

Также 23 апреля Международный день испанского языка. Выбор даты не случайен. 23 апреля является символическим днем для испанского языка, поскольку именно в этот день родился Сервантес, чья работа над «Дон Кихотом» внесла значительный вклад в формирование современного испанского языка и литературы. Кроме того, этот день совпадает с важным праздником для каталонцев — Днем святого Георгия, придающим дополнительный культурный вес этой дате.

А еще 23 апреля Всемирный день лабораторий. Идея создания Всемирного дня лабораторий возникла по инициативе Всемирной ассоциации лабораторий, целью которой стало привлечение внимания к их значению для развития наук и технологий. Праздник стал символом признания тех больших достижений, которых удалось добиться благодаря лабораторным исследованиям, в частности, в медицинской и фармацевтической областях.

23 апреля празднуют Международный день секретаря. Выпадает на последнюю среду апреля. Основание Дня секретаря выпадает на 1952 год в США, когда Национальная ассоциация профессионалов по организации работы офиса (NSPA) инициировала этот праздник для повышения статуса и признания секретарей как важных участников рабочего процесса. Однако в 2000 году праздник был переименован в День административного работника, чтобы охватить более широкий спектр профессий, включая офис-менеджеров, ассистентов и других специалистов, занимающихся организационной деятельностью в офисах.

Также 23 апреля Международный день творца. Международный день творца был начат с целью привлечь внимание к тому, как важна роль творческих личностей в обществе, ведь они не только воплощают новые идеи в реальность, но и вдохновляют на изменения, развитие и прогресс. Этот праздник призван придать признание всем, кто является источником новаторских идей, будь то в искусстве, музыке, дизайне, науке или технологиях.