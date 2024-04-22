Какой завтра, 23 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 23 апреля, Всеукраинский день психолога. Верующие чтят память святого Юрия (Георгия) Змееборца. До Нового года осталось 252 дня.

23 апреля 2024 года — вторник. 790-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

23 апреля в церковном календаре – день памяти святого Юрия (Георгия) Змееборца. Святой Юрий, известный также как Георгий Змееборец, является одним из самых почитаемых святых в христианстве. Он родился примерно в 256/285 году, был римским воином из Каппадокии. Умер 23 апреля 303 года, был обезглавлен в Никомедии, Вифинии, Римской империи.

Он является патроном монархов, рыцарей, воинов. На иконах часто изображается копьем и драконом. Юрий был гвардейцем и сподвижником римского правителя Диоклетиана. Он отказался от почестей и земных благ, став на защиту христианской веры. Известен по легенде о победе над драконом, символизирующей победу добра над злом.

В Украине святой Юрий почитается как патрон Руси, Киевщины, Галиции, Владимира, Львова, Белой Церкви, казачества, украинского войска. Святой Юрий является важной фигурой не только в религиозном, но и культурном контексте, его образ играет значительную роль в искусстве и истории многих стран.

Что нельзя делать 23 апреля

Нельзя желать другим зла, ругаться и ссориться.

Запрещено иметь дело с шерстью, даже касаться шерстяных ниток.

Лучше не пользоваться расческами и не стричь волосы.

Народные приметы и традиции на 23 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: если выпала роса, то на летнего Николая (9 мая по новому календарю) будет много травы;

безветренное и ясное утро — к богатому урожаю;

теплая погода — скоро придет настоящее лето;

комары собираются в стаи — идет потепление;

сильно дождит — много вырастет травы;

очень теплая ночь — хлеб точно созреет до первых морозов.

23 апреля выпала роса, то на пожилого Николая (9 мая по новому календарю) будет много травы / Фото: Unsplash

Наши предки верили, что этот день символизирует настоящий приход весны. Даже существовала поговорка: "Пришел Юрий — весне не убежать".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 апреля

Какие завтра именины: Александр, Бенедикт, Валерий, Анатолий, Георгий (Юрий).

Талисманом человека, рожденного 23 апреля, является оникс. Является одной из разновидностей агата. Еще в древности верили, что оникс помогает оградить своего владельца от негативных мнений и злых людей.

В этот день родились:

1891 год — украинский и композитор, автор 8 опер, 7 балетов, 7 симфоний Сергей Прокофьев;

1920 год — украинский писатель-прозаик и поэт, старший брат писателя-прозаика Григория Тютюнника Григорий Тютюнник;

1942 год — американская телеактриса украинского происхождения Сандра Ди.

Памятные даты 23 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 апреля:

215 год до н. э. — в Риме на Капитолийском холме в память о поражении в битве при Тразименском озере открывают храм Венеры, который вскоре становится местом поклонения гетер;

303 год — по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине отрубают главу Георгию Победоносцу, который позже был канонизирован церковью;

971 год — византийские войска осаждают Доростол (ныне Силистрия), в котором оборонялись русичи во главе со Святославом;

1348 год — английский король Эдуард III основывает орден Подвязки;

1635 год — в Бостоне основывают первую в США публичную школу;

1851 год — выходит в обращение первая почтовая марка Канады;

1896 год — в Нью-Йорке происходит первый в Америке киносеанс;

1954 год — в НБА вводят правило 24 секунд, в течение которых команда, владеющая мячом, должна выполнить бросок по кольцу;

1956 год — проходит первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе, штат Невада;

1959 год — создают Союз журналистов Украины;

1962 год — в США запускают космическую станцию "Ranger-4", которая 26 апреля 1962 года достигает поверхности Луны;

1975 год — в Киеве открывается Музей книги и книгопечатания Украины;

1991 год — парламент Украины принимает закон о свободе совести;

2001 год — компания "Intel" представляет свой новый процессор "Pentium 4";

2005 год — в YouTube публикуют первое видео с названием "Я в зоопарке";

2014 год — учреждают 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс".

Погода на 23 апреля

Завтра, 23 апреля, в Киеве будет облачно, поздно вечером сильный дождь. Во Львове пасмурно, вечером возможен дождь. В Харькове пасмурно, вечером дождь. В Одессе облачно, ожидается дождь.

Температура воздуха в Киеве — +12 днем и +4 ночью. Во Львове — +11 днем и +1 ночью. В Харькове — +15 днем и +5 ночью. В Одессе — +15 днем и +12 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

23 апреля в Украине празднуют Всеукраинский день психолога / Фото: Unsplash

23 апреля в Украине празднуют Всеукраинский день психолога. Профессиональный праздник всех психологов. Психология – наука, изучающая человеческое поведение, психику и психические процессы. Психологи помогают людям побороть апатию, депрессию, наладить взаимоотношения с другими. Психология как наука зародилась в XIX веке. Но официальной датой ее становления считается 1879 год, когда Вильгельм Вундт открыл первую психологическую лабораторию.

Также 23 апреля Всемирный день книг и авторского права. Праздник был установлен в 1995 году по инициативе ЮНЕСКО. Это ежегодное событие посвящено празднованию радости чтения книг. Люди принимают участие в различных мероприятиях, которые помогают показать, насколько важна роль книги в жизни человека.

А еще 23 апреля День водителя школьного автобуса. Профессиональный праздник, созданный для чествования ответственного и нелегкого труда водителей школьных автобусов.

23 апреля празднуют Международный день английского языка. Дату выбрали в честь даты рождения и смерти выдающегося английского драматурга, являющегося национальным символом Англии, Уильяма Шекспира. Событие было создано по инициативе ООН в 2010 году.

Также 23 апреля Международный день испанского языка. Праздник был создан в честь даты смерти величайшего испанского литературного классика Мигеля де Сервантеса. Было начато в 2010 году по инициативе ООН.

А еще 23 апреля Всемирный день лабораторий. Научный праздник, созданный для того, чтобы показать, что в лабораториях проходят важные изобретения и проводятся научные исследования, которые позже влияют на человечество.

23 апреля празднуют Международный день творца. Праздник был создан, чтобы почтить всех творцов контента, которые влияют на жизнь людей. Она была создана по инициативе компании TubeBuddy в апреле 2021 года.