23 апреля 2026 года — четверг. 1519-й день войны в Украине.

23 апреля верующие празднуют День памяти святого великомученика победоносца и чудотворца Юрия. / © pexels.com

Завтра, 23 апреля, верующие празднуют День памяти святого великомученика победоносца и чудотворца Юрия. Он жил в конце III — начале IV века и был воином в войске римского правителя Диоклетиана. Когда начались жестокие гонения на христиан, Юрий открыто признал свою веру, за что подвергся тяжким пыткам и был казнен. Его называют Победоносцем, потому что он одержал духовную победу — не отрекся от веры даже перед смертью. Самое известное чудо — легенда о победе над змеем, символизирующая победу добра над злом.

23 апреля в Украине празднуют Всеукраинский день психолога / © pexels.com

23 апреля в Украине празднуют Всеукраинский день психолога. Праздник был введен для признания важной роли психологов в обществе в сфере образования, медицины, социальной работы, кризисной помощи и поддержания психического здоровья. Психологи помогают людям лучше понимать себя, преодолевать стресс, травматические события, находить внутренние ресурсы и улучшать качество жизни.

23 апреля Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях / © pexels.com

Также 23 апреля Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях. Выпадает на четвертый четверг апреля. Праздник был начат Международным союзом электросвязи для преодоления гендерного разрыва в технологической сфере и поддержки равных возможностей в цифровом мире. В этот день в разных странах проводятся мастер-классы, встречи с ИТ-специалистами, образовательные мероприятия, хакатоны и профориентационные события, чтобы показать девушкам возможности карьеры в программировании, кибербезопасности, аналитике данных и других цифровых направлениях.

23 апреля Международный день испанского языка / © pexels.com

А еще 23 апреля Международный день испанского языка. Он посвящен одному из шести официальных языков Организации Объединенных Наций — испанскому. Дата выбрана неслучайно: она совпадает с днем смерти величайшего испанского писателя Мигеля де Сервантеса, автора «Дон Кихота».

23 апреля празднуют Международный день английского языка / © pexels.com

23 апреля празднуют Международный день английского языка. Он посвящен одному из шести официальных языков Организации Объединенных Наций — английскому. Эта дата выбрана потому, что она традиционно считается днем рождения и днем смерти Уильяма Шекспира — одного из величайших драматургов англоязычного мира.

23 апреля Всемирный день настольного тенниса / © pexels.com

Также 23 апреля Всемирный день настольного тенниса. Он был начат Международной федерацией настольного тенниса для популяризации этого вида спорта во всем мире и поощрения людей всех возрастов к активному образу жизни. Настольный теннис — один из самых динамичных и доступных видов спорта, развивающий реакцию, координацию, внимательность и стратегическое мышление. Его часто называют «спортом для всех», ведь играть можно как профессионально, так и просто для удовольствия.

23 апреля Международный день творца / © pexels.com

А еще 23 апреля Международный день творца. Его цель подчеркнуть роль креаторов в современном мире: они формируют информационное пространство, влияют на культуру, образование, бизнес и даже общественные тренды. Это также день, когда часто говорят о важности авторского контента, креативности и монетизации творчества.

23 апреля празднуют Всемирный день лабораторий / © pexels.com

23 апреля празднуют Всемирный день лабораторий. Цель этого дня — подчеркнуть важность лабораторий в современном мире. Здесь подтверждаются диагнозы, создаются лекарства, проводятся научные открытия и тестируются новые технологии.

23 апреля Всемирный день книг и авторского права / © pexels.com

Также 23 апреля Всемирный день книг и авторского права. Этот день посвящен книгам, чтению и защите авторских прав, обеспечивающих справедливое вознаграждение авторам за их творчество. Дата выбрана символически — она связана со смертью Уильяма Шекспира и Мигеля де Сервантеса, двух выдающихся классиков мировой литературы. Цель праздника — популяризировать чтение, поддерживать книгоиздательство, библиотеки и подчеркивать важность интеллектуальной собственности в культуре и образовании.