Какой завтра, 23 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 23 августа, День Государственного Флага в Украине. Верующие чтят память святого мученика Луппа. До Нового года осталось 130 дней.

23 августа 2024 года — пятница. 912-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

23 августа в церковном календаре – день памяти святого мученика Луппа. Он жил в городе Солунь (современные Салоники, Греция) и являлся свидетелем мученической смерти своего хозяина. После смерти Димитрия, Лупп взял его окровавленную тунику и кольцо, обогретое мученической кровью, и с помощью этих святынь совершил много чудес и исцелений. За свою проповедь христианства Лупп был арестован и подвергнут мученической смерти по приказу императора Максимиана.

Что нельзя делать 23 августа

Запрещается подметать пол.

Нельзя увольняться с работы.

Не следует разговаривать с незнакомыми мужчинами.

Народные приметы и традиции на 23 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже утренний заморозок — скоро придет зима;

дождь с громом – до теплой осени, но холодной зимы;

журавли летят низко — будет теплая зима;

уже журавли полетели в теплые края — холод придет скоро.

23 августа журавли летят низко — будет теплая зима / Фото: pixabay.com

До этого времени часто появлялись ягоды брусники, которую традиционно собирали дети и женщины. Искали ягоду в болотах и лесах. Из нее варили чаи, лечившиеся от различных заболеваний.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 августа

Какие завтра именины: Ефрем, Иоанн, Николай, Павел.

Талисманом человека, рожденного 23 августа является циркон. Полудрагоценный камень, который может иметь разный цвет. Давно считалось, что циркон помогает обогатиться и привлекает уверенность в себе.

В этот день родились:

1935 год – украинский переводчик Анатолий Перепадя;

1950 год – украинский писатель, редактор, издатель Григорий Гусейнов;

1974 год – украинский писатель, поэт, переводчик, общественный активист Сергей Жадан.

Памятные даты 23 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 августа:

1866 год — по Пражскому соглашению Венецию передают Королевству Италия;

1904 год — получен патент на автомобильную шинную цепь;

1918 год — Совет министров Украинского Государства утверждает постановление о создании в Киеве Государственного драматического театра;

1943 год – освобождение Харькова от немецких оккупантов;

1975 год – открытие Харьковского метрополитена;

1998 год — установлено звание Герой Украины.

Погода на 23 августа

Завтра, 23 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове утром и днем пасмурно, потом ясно, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +28 днем и +20 ночью. Во Львове +26 днем и +14 ночью. В Харькове +35 днем и +22 ночью. В Одессе +34 днем и +24 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

23 августа в Украине празднуют День Государственного Флага / Фото: Unsplash

23 августа в Украине празднуют День Государственного Флага. Этот праздник был установлен указом Президента Украины Леонида Кучмы в 2004 году. Целью этого дня является почтить многовековую историю украинского государства и государственной символики, а также воспитание уважения граждан к государственным символам Украины. Сине-желтый флаг Украины является одним из трех ключевых государственных символов, наряду с гербом и гимном. Сочетание синего и желтого цвета имеет давнюю историю и символизирует мирное небо и пшеничные поля. Знамя стало символом борьбы за независимость и свободу украинского народа.

Также 23 августа Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Этот день был основан по рекомендации ЮНЕСКО на 150-й сессии исполнительного совета. Дата была избрана в честь восстания рабов на Гаити и в Сан-Доминго 23 августа 1791 г., которое стало началом длительной борьбы за ликвидацию рабства.

А еще 23 августа Европейский День памяти жертв сталинизма и нацизма. Этот день был установлен Европейским парламентом в 2008 году, чтобы почтить память жертв тоталитарных режимов сталинизма и нацизма. Дата избрана в честь подписания Пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 г., который разделил Европу на сферы влияния между нацистской Германией и Советским Союзом.

23 августа Всемирный день нарцисса. Выпадает на четвертую пятницу августа. Это событие посвящено не цветам, а борьбе с раком. Нарциссы уже много лет являются символом надежды для онкобольных и их семей. Нарциссы стали использовать в качестве символа надежды еще в 1950 году, и с тех пор они стали логотипом многих волонтерских групп и онкологических сообществ по всему миру. В этот день проводится сбор средств для мировых онкологических организаций, направленный на исследование и помощь онкобольным.

Также 23 августа Международный день слепых собак. Этот день был начат 2017 Сарой Хорн, владелицей слепого джек-рассел-терьера по имени Шемми. Целью этого дня является повышение осведомленности о слепых собаках, их невероятные способности и важность ухода за ними. Слепота у собак может возникнуть по разным причинам, включая болезни, старость, травмы или медицинские состояния, такие как катаракта, глаукома и дегенерация сетчатки. Несмотря на потерю зрения, слепые собаки могут хорошо адаптироваться и вести полноценную жизнь, полагаясь на другие свои сенсорные функции.