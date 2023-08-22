Какой завтра, 23 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

23 августа 2023 года — среда. 546-й день войны в Украине.

Какой завтра, 23 августа, церковный праздник

23 августа в церковном календаре – день памяти святого Лаврентия Римского. Лаврентий родился в городе Оска (территория современной Испании) и был учеником архидьякона Сиксты. Как только Сикст стал римским епископом, Лаврентия рукоположили в диакона, поручив ему заботу о больных и надзор за имуществом церкви. Император Валериан объявил гонения за христианами, начали казнить многих священников, простых христиан лишали имущества. Наставник Лаврентия стал первой жертвой. Его по приказу императора обезглавили.

Сикст предсказал своему ученику, что теперь он пойдет по его пути, поэтому велел Лаврентию продать все сокровища церкви. Действительно диакона вскоре бросили в тюрьму. Но даже там он исцелял больных и совершал другие чудеса. Через несколько дней римский префект велел Лаврентию отдать ему все церковные сокровища. Диакон попросил у него три дня, а затем пришел с бедняками, нуждающимися и сказал, что они настоящие сокровища церкви. Лаврентия подвергли жестоким пыткам. Из-за них святой умер.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя купаться в разных водоемах – в древности верили, что это к несчастью.

Не стоит убирать в доме, потому что к нему могут прийти хорошие духи, а их можно "изгнать" вместе с мусором.

Запрещается заниматься педикюром и маникюром, потому что может пойти положительная энергия организма.

Народные приметы и традиции на 23 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: спокойная вода — осень и зима суровыми не будут;

сильные дожди и жара – осенью будет мокрая погода с затяжными дождями;

тепло и дождь — ждите удачную рыбалку;

желудей много уродило — в следующем году будет хороший урожай;

листья на липе начали желтеть снизу — щедро уродят озимые.

23 августа желудей много уродило — в следующем году будет хороший урожай / Фото: Pexels

В полдень люди выходили к рекам и смотрели на воду: она спокойна, или не очень. Люди говорили: "Осень и зима хорошо живут, когда вода тихая и дождь идет". Часто обращали внимание и на погоду, ведь она также предвещала, какой будет осень. Чтобы уберечь здоровье и молодость, девушки еще до восхода шли умываться родниковой водой. Считалось, что роса на Лаврентии целебна. День считался праздником для мельников. Если увидеть 23 августа хороший сон, он может сбыться в течение восьми дней. Плохой сон укажет на будущие проблемы со здоровьем.

Погода на 23 августа

Завтра, 23 августа, в Киеве днем могут появиться облака, развевающиеся до вечера, без осадков. Во Львове днем возможна облачность, хотя утром и вечером будет ясным, днем возможен мелкий дождь. В Харькове ясно, осадков не предполагается. В Одессе ясное утро, но днем небо покроют тучи, которые не исчезнут до вечера, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +18 ночью. Во Львове — +25 днем и +18 ночью. В Харькове — +26 днем и +17 ночью. В Одессе — +31 день и +24 ночью.

Памятные даты 23 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 августа:

1866 год — по Пражскому соглашению Венецию передают Королевству Италия;

1904 год — запатентовали автомобильную шинную цепь;

1918 год — Совет министров Украинского Государства утверждает постановление о создании в Киеве Государственного драматического театра;

1919 год — во время наступления на Киев армия УНР занимает Новоград-Волынский;

1943 год — освобождение Харькова от немецких оккупантов;

1975 год — открытие Харьковского метрополитена;

1990 год — в Бердянске на местном стадионе "Торпедо" впервые стартует международная музыкально-экологическая акция "САМ" ("Спасем Азовское море!") и впервые на большом международном форуме над стадионом поднимают сине-желтое знамя (впоследствии дата станет Днем Государственного Флага );

1994 год — создана награда "Герой Украины";

1998 год — установлено звание Герой Украины.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 августа

Какие завтра именины: Лаврентий, Роман, Вячеслав, Лавр, Афанасий, Савва, Феликс.

Талисманом человека, рожденного 23 августа, является циркон. Название камня происходит от персидского слова и означает "золото". В древности верили, что циркон является символом справедливости. Также утверждали, что он не любит лжецов, поэтому может помочь владельцу определить лживого человека.

В этот день родились:

1867 год – украинский поэт, прозаик и общественно-политический деятель Осип Маковей;

1870 год – военный и политический деятель; генерал-хорунжий армии Украинской Народной Республики Владимир Сикевич;

1974 год – украинский писатель, поэт, переводчик, общественный активист Сергей Жадан.

Какой завтра день в Украине и мире

23 августа в Украине празднуют День государственного флага / Фото: Pexels

23 августа в Украине празднуют День государственного флага. Сине-желтый флаг ценен каждому украинцу своей историей и жертвами, которые были принесены ради него. Знамена, как известно, существовали еще в древних культурах, однако определить, где именно они возникли впервые, невозможно. Исследователи считают самыми древними флаги Древней Индии, Китая, Персии. Обычно в те времена знамена использовались в битве и военных походах. А уже в средние века они стали методом идентификации определенных личностей. К примеру, в Европе отдельные знамена имели рыцари.

На флагах Руси долгое время доминировали красные и белые цвета, как свидетельствует "Слово о полку Игореве". После установления христианства стали набирать популярность сине-желтые цвета, но в те времена еще не существовало единого государственного флага. Во времена расцвета казачества в Украине появились коррогвы — особые флаги казаков. У них были сине-желтые и красно-малиновые цвета. Синий фон стал преобладать уже в XVIII веке. На многочисленных манифестах 1917 сине-желтые флаги уже развевались как символ надежды украинцев на национальную независимость.

Также 23 августа Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. На 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО предложили создать столь важное событие. Именно в этот день 1791 года в Сан-Доминго (ныне Доминиканская Республика) и Гаити произошло восстание рабов. Оно запустило механизм ликвидации работорговли по всему миру. В 1998 году на Гаити впервые почтили память жертв работорговли.

А еще 23 августа Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Дата была создана, чтобы напоминать общественности о страшном событии, случившемся в 1939 году, когда был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Историки рассматривают документ как преступное соглашение между Гитлером и Сталиным, которое и запустило весь механизм Второй мировой войны. По этому пакту предполагалось полное уничтожение Эстонии, Польши, Латвии и Литвы как самостоятельных государств и распределение их территорий. Вплоть до 1941 года Советский Союз поставлял нацистской Германии нужные сырье и различные материалы для агрессии на территории Европы.

23 августа празднуют День исследователей Интернета. Праздник посвящен всем пользователям Сети, которые своей деятельностью формируют цифровой мир именно таким, каким мы его знаем сегодня. В 1989 году британский ученый-компьютерщик сэр Тим Бернерс-Ли разработал Всемирную паутину. Тогда он работал в ЦЕРНе, Европейском физическом исследовательском центре. Однако для общественности Сеть была открыта только 23 августа 1991 года.