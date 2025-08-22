Какой праздник 23 августа 2025 года / © ТСН

23 августа 2025 года — суббота. 1277 день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 23 августа, верующие празднуют день памяти святого мученика Луппа. Лупп был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Когда святого Димитрия казнили (около 306 года во время преследований императора Максимиана), Лупп взял его одежду и перстень, пропитанный кровью мученика. Через эти святыни совершались многочисленные чудеса исцеления и обращения язычников.

Лупп, видя действие Божьей силы, начал открыто проповедовать Христа и творить добрые дела, не скрывая своей связи с великомучеником Димитрием. Он смело появился в Фессалонике, где с помощью святынь исцелил многих больных и освободил одержимых от бесов.

Это разгневало римских властей, которые считали его действия пренебрежением к императорским указам о поклонении языческим богам. Луппа схватили, подвергли пыткам и казнили, вероятно, мечом.

Что нельзя делать 23 августа

Не следует начинать больших дел — редко что-то, начатое в этот день, завершается хорошо.

Нельзя работать на огороде после обеда — в народе говорили, что “земля засыпает”, и лишние работы могут навредить урожаю в следующем году.

Запрещается целый день бездельничать — лень “прилипнет” к вам на весь сентябрь.

Народные приметы и традиции на 23 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый и ясный день — до долгой и сухой осени;

утром сильный туман — ждите хороший и погожий день;

дождь — осенью будет много грибов;

северный ветер — до ранней и холодной зимы;

сильная жара — к сухому и теплому сентябрю;

с самого утра пасмурно — к затяжным осенним дождям.

23 августа дождь — осенью будет много грибов / © unsplash.com

В народе 23 августа носило название Гречкосий. Считалось, что в этот день завершаются все работы, связанные с гречкой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 августа

Какие завтра именины: Ефрем, Иоанн, Николай, Павел.

Талисманом человека, рожденного 23 августа, является циркон. Полудрагоценный минерал с богатой палитрой оттенков, от нежных до насыщенных. С давних времен ему приписывали способность способствовать материальному благополучию и наделять человека внутренней силой и уверенностью.

В этот день родились:

1935 год — Анатолий Перепадя, украинский переводчик;

1950 год — Григорий Гусейнов, украинский писатель, редактор, издатель;

1974 год — Сергей Жадан, украинский писатель, поэт, переводчик, общественный активист.

Памятные даты 23 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 августа:

1866 год — по Пражскому соглашению город Венеция передают в состав Королевства Италия;

1904 год — запатентовывают первую автомобильную шинную цепь;

1918 год — Совет министров Украинского Государства принимает создание в Киеве Государственного драматического театра;

1919 год — во время наступательной операции на Киев армия УНР занимает Новоград-Волынский;

1939 год — в Москве подписывают пакт Молотова — Риббентропа и секретный дополнительный протокол, которым Европу разделяют на сферы влияния СССР и Третьего Рейха;

1942 год — начало Сталинградской битвы;

1943 год — освобождение Харькова от немецкой оккупации;

1975 год — открывают Харьковский метрополитен;

1989 год — в день 50-й годовщины подписания советско-германского пакта проходит акция “Балтийский путь”: жители Литвы, Латвии и Эстонии образуют живую цепь протяженностью почти 600 км, насчитывавшую около двух миллионов человек;

1990 год — в Бердянске на стадионе “Торпедо” впервые стартует международная музыкально-экологическая акция “САМ” (“Спасем Азовское море!”); на форуме подняли сине-желтое знамя, а эта дата впоследствии становится Днем Государственного Флага Украины;

1994 год — внеочередная сессия Севастопольского городского совета принимает незаконное решение о признании российского правового статуса города;

1998 год — официально учреждают звание “Герой Украины”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

23 августа в Украине празднуют День Государственного Флага Украины / © unsplash.com

23 августа в Украине празднуют День Государственного Флага Украины. Впервые на большом публичном мероприятии сине-желтый флаг был поднят 23 августа 1990 года в Бердянске во время международной музыкально-экологической акции “САМ” (“Спасем Азовское море!”). После обретения независимости Украины 24 августа 1991 флаг стал официальным государственным символом. 23 августа 2004 года президент Украины издал указ, которым официально закреплено празднование Дня Государственного Флага накануне Дня Независимости. Синий цвет символизирует мирное небо, духовность, чистоту помыслов. Желтый цвет — плодородие полей, обилие и благополучие. Вместе они передают идею гармонии между народом и землей, свободы и мира.

Также 23 августа Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Дата 23 августа выбрана не случайно: в этот день 1791 началось самое большое в мире восстание рабов на острове Гаити, которое стало началом конца французской колониальной системы рабства. Дата призвана уважать память миллионов людей, пострадавших от трансатлантической работорговли, и напоминать о борьбе с современным рабством и принудительным трудом.

А еще 23 августа День памяти жертв сталинизма и нацизма. Дата избрана в честь подписания пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939, когда тайным протоколом Европа была разделена на сферы влияния СССР и Третьего Рейха. Это событие явилось началом масштабных репрессий, оккупаций и военных преступлений. День призван уважать память о жертвах политических репрессий, депортаций, голодоморов и нацистских преследований, а также напомнить об опасности тоталитарных режимов.

23 августа Международный день слепых собак. Этот день был основан в 2017 году Сарой Горн из Брамптона, Онтарио, Канаду, владелицей слепой 10-летней джек-рассел-терьерки по имени Шемми. Дата была выбрана в честь девятой годовщины первой операции по имплантации роговицы собаке.