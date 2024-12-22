Какой завтра, 23 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 23 декабря День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней. Верующие чтят память святых 10 мучеников Критских. До Нового года осталось 8 дней.
23 декабря 2024 года – понедельник. 1034-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
23 декабря в церковном календаре – день памяти святых 10 мучеников Критских. Они были христианскими священниками и миссионерами, жившими на острове Крит в первые века нашей эры. Они были измучены за веру в Иисуса Христа во время преследований римских властей. Имена их известны лишь частично, и они чествуются вместе как группа мучеников. Это пример веры и мужества, которые они продемонстрировали, за что их упоминают и уважают в православной церкви.
Что нельзя делать 23 декабря
- Не следует устраивать потасовки — к проблемам со здоровьем.
- Не стоит брать в руки острые предметы – весь год проведешь в болезни.
- Нельзя подшивать одежду – это укорачивает жизнь.
Народные приметы и традиции на 23 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: куры ведут себя беспокойно — к метели;
- конь храпит — ждите снежную бурю;
- сильный ветер и снег – июль будет холодным и дождливым;
- ветреный день – в следующем году будет богатый урожай.
Наши предки верили, если в этот день до заката родился ребенок, то его судьба будет счастливой.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 декабря
Какие завтра именины: Василий, Давид, Иоанн, Макар, Павел.
Талисманом человека, рожденного 23 декабря, является агат. Камень, положительно влияющий на самочувствие. Агат давно считали символом счастья, его носили, чтобы защититься в путешествиях.
В этот день родились:
- 1878 год — украинский, американский и немецкий ученый, отец теоретической механики, основоположник теории прочности материалов, теории упругости и колебаний Степан Тимошенко;
- 1882 год — общественный деятель, борец за украинский университет во Львове Адам Коцко;
- 1999 год — солдат Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно) Максим Лях.
Памятные даты 23 декабря
Календарь важных событий в Украине и мире за 23 декабря:
- 1583 год — в торжественных условиях Папа Римский Климентий VIII формально принимает украинскую православную церковь под свое превосходство;
- 1846 год — братья Джордж и Майкл Боинги основывают компанию по выпуску велосипедов, которая сейчас занимается авиастроением и авиаперевозками;
- 1873 год – основывают Научное общество имени Шевченко;
- 1947 год – в Bell Laboratories американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли демонстрируют свое изобретение – транзистор;
- 1954 год – происходит первая успешная пересадка почки в мире, Рональд Херрик жертвует почку своему брату-близнецу Ричарду;
- 1968 год – американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс становятся первыми людьми, достигшими орбиты Луны;
- 1972 год — Манагуа, столица Никарагуа, разрушенная землетрясением мощностью 6,5 балла, погибает более 10 тысяч человек;
- 1983 год — Жанн Саве становится первой женщиной, назначенной генерал-губернатором Канады;
- 1990 год – на всенародном референдуме 88% граждан Словении голосуют за независимость страны от Югославии;
- 1991 год – независимость Украины признают Казахстан, Лихтенштейн, Швейцария и Коста-Рика;
- 2014 год — Верховная Рада голосует за отказ от внеблокового статуса Украины;
- 2015 год – российские хакеры осуществляют кибератаку на энергетические компании Украины.
Погода на 23 декабря
Завтра, 23 декабря, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, утром сильный снег, который закончится во второй половине дня. В Харькове облачно, ночью дождь, который утром сменится дождем со снегом, ослабеет во второй половине дня и к вечеру закончится. В Одессе пасмурно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве 0 днем и -2 ночью. Во Львове +1 день и 0 ночью. В Харькове +3 днем и +2 ночью. В Одессе +7 днем и +1 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
23 декабря в Украине празднуют День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней. Это профессиональный праздник, который отмечается с целью чествования тех, кто обеспечивает координацию, контроль и управление операциями в Вооруженных Силах Украины. Эта сфера включает организацию связи, мониторинг военной обстановки, обмен информацией между подразделениями, а также планирование и выполнение оперативных задач. Эти военнослужащие выполняют чрезвычайно важную работу, поскольку их деятельность способствует эффективному функционированию армии, оперативности принятия решений и слаженности действий разных подразделений. Их профессионализм обеспечивает успех в выполнении боевых задач и сохранении жизни личного состава.
Праздник призван не только поблагодарить тех, кто выполняет эту сверхсложную миссию, но и повысить престиж профессии. В этот день часто организуются торжественные мероприятия, награждения и чествование военнослужащих, отличившихся в службе.
Также 23 декабря Праздник человеческого света. Это прекрасный и символический образ, который можно ассоциировать с идеями добра, духовности, любви и единства. Хотя нет общеизвестного праздника с таким названием, это выражение может иметь философское, культурное или духовное значение в зависимости от контекста.