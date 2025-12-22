Какой праздник 23 декабря 2025 года / © ТСН

23 декабря 2025 года — вторник. 1398-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

23 декабря верующие празднуют День памяти святых 10 мучеников Критских / © unsplash.com

Завтра, 23 декабря, верующие празднуют День памяти святых 10 мучеников Критских. Мученики жили на Крите, когда остров был под властью языческих или римских правителей, преследовавших христиан. Их вера была сильна, и они отказались приносить жертвы языческим богам. Из-за этого их арестовали, подвергали пыткам и, наконец, казнили. Церковь чтит их как святых мучеников, пример непоколебимой веры и преданности Христу.

23 декабря в Украине празднуют День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней / © ТСН.ua

23 декабря в Украине празднуют День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней. Этот праздник посвящен воинам оперативного контроля, штабных специальностей и войск специальной связи Вооруженных Сил Украины — тем, кто ежедневно работает над обеспечением координации и управления военными операциями, надежной связи и контроля на всех уровнях. Праздник имеет тесную связь с развитием Главного управления специальной связи Украины, созданного в 1992 году. В настоящее время эти структуры подчиняются Службе безопасности Украины и обеспечивают специальную связь в государственных и военных системах.

23 декабря Праздник человеческого света / © unsplash.com

Также 23 декабря Праздник человеческого света. Праздник впервые начат в 2001 году под названием HumanLight. Оно не связано с религиозными традициями конкретной веры, поэтому его могут отмечать люди любой национальности, мировоззрения и вероисповедания. Название праздника содержит слово «свет» не в физическом смысле, а как метафору — это свет человеческого разума, доброты, сострадания и надежды. Свет в этом контексте означает, что помогает нам быть добрыми, рациональными, ответственными и поддерживать других.