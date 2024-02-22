Какой завтра, 23 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

23 февраля 2024 года – пятница. 730-й день войны в Украине.

Какой завтра, 23 февраля, церковный праздник

23 февраля в церковном календаре – день памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирненского. К сожалению, о жизни святого сохранилось очень мало сведений. Родился он в Смирне около 70 года. Рано остался без родителей, поэтому его воспитанием занималась вдова Каллиста по указанию ангелов. Когда умерла и она, Поликарп отдал все имущество бедным, а сам пошел учеником к епископу Уколу. Он рукоположил юношу на диакона. После смерти Укола Поликарп стал епископом Смирны. Однажды его схватили язычники, привязали к столбу, подожгли внизу хворост. Но пламя не взяло тело мужчины. Язычники так испугались, что разрубили его мечом.

Что нельзя делать 23 февраля

Не стоит просыпаться в плохом настроении.

Нельзя огорчаться без повода.

Запрещено начинать генеральную уборку в доме.

Народные приметы и традиции на 23 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: кони ложатся на землю — к метели;

услышать крик тетерева — весна уже на пороге;

высокие и густые облака указывают на хорошую погоду;

туман упал — к ненастному лету.

23 февраля высокие и густые облака указывают на хорошую погоду / Фото: pixabay.com

В этот день наши предки наблюдали за сорокой. Если она вдруг начала прыгать на крыше дома, значит, в нем кто-то скоро заболеет. А если еще и кричит при этом – это очень плохой знак.

Именины: как назвать родившегося 23 февраля ребенка

Какие завтра именины: Антонин, Демьян, Иоанн, Моисей, Александр, Поликарп.

Талисманом человека, рожденного 23 февраля, является нефрит. Камень с очень необычным внешним видом. Издавна нефрит ценился за его лечебные свойства. В частности, древние врачи использовали его для лечения заболеваний почек.

В этот день родились:

1912 год – славист и украинист Богдан Романенчук;

1925 год – украинская певица, педагогиня Елизавета Чавдар;

1954 год – банкир, президент Украины с 2005 до 2010 года Виктор Ющенко.

Памятные даты 23 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 февраля:

303 год — римский император Диоклетиан приказывает уничтожить христианскую церковь в Никомидии, дающую начало восьми годам Диоклетианского преследования;

532 год — византийский император Юстиниан I предписывает построить новую православную базилику в Константинополе – Собор Святой Софии;

1205 год — немецко-земгалское войско разбивает литовцев в битве при Роденпойсе;

1455 год — традиционная дата издания Библии Гутенберга, первой западной книги, напечатанной подвижным типом;

1554 год — войска мапуче под командованием Лаутаро одерживают победу над испанцами в битве при Марихуэне в Чили;

1778 год — Американская революция: барон фон Штойбен прибывает в Велли-Фордж, штат Пенсильвания, чтобы помочь тренировать Континентальную армию;

1821 год — Александр Ипсиланти начинает греческую войну за независимость в г. Яссы, Валахия;

1854 год — южноафриканская бурская Оранжевая Республика становится независимой от Великобритании;

1863 год — британские путешественники объявляют об открытии ими источников реки Нил;

1874 год — британский майор Уолтер Вингфилд получает патент на новую игру на свежем воздухе, которая ныне всем известна как теннис;

1886 год — американец Чарльз Голл электролитическим методом получает алюминий;

1893 год — немецкий инженер Рудольф Дизель патентует созданный им двигатель;

1927 год — президент США Калвин Кулидж подписывает законопроект Конгресса о создании Федеральной комиссии по радио;

1927 год — немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг пишет письмо коллеге-физику Вольфгангу Паули, в котором впервые описывает свой принцип неопределенности;

1934 год — Леопольд III становится королем Бельгии;

1941 год — плутоний впервые производит и выделяет доктор Гленн Теодор Сиборг;

1945 год — над Иодзимой поднимают американский флаг

2014 год — тогдашний президент Украины Виктор Янукович убегает в Россию.

Погода на 23 февраля

Завтра, 23 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +10 днем и +3 ночью. Во Львове — +11 днем и +6 ночью. В Харькове — +5 днем и +1 ночью. В Одессе — +9 днем и +6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

23 февраля День игры в теннис / Фото: pixabay.com

23 февраля в Украине и мире празднуют День дизельного двигателя. В этот день немецкий изобретатель Рудольф Дизель получил патент на двигатель. Случилось это в 1893 году. Но сам двигатель впервые был изготовлен в 1897 году. Дизельный двигатель работает на нефтяном топливе по принципу внутреннего сгорания. Он считается одним из экономических. Но для экологии дизельные двигатели более опасны, чем бензиновые.

Также 23 февраля Всемирный день взаимопонимания и мира. Именно в этот день 1905 года основали клуб Ротари, который имел целью объединить бизнесменов для доброжелательных и дружеских отношений, совместной работы. Впоследствии возникла всемирная организация Ротари Интернешнл. Сегодня она позиционирует себя как неполитическое, открытое, благотворительное образование. Члены клуба называют себя ротарианцами. Они являются профессионалами и лидерами по разным направлениям бизнеса.

А еще 23 февраля День игры в теннис. Теннис является одной из разновидностей спортивной игры. Игроки должны отразить специальной ракеткой теннисный мяч. Играть можно в паре или друг против друга. Возникла теннисная игра в далеком XIV веке во Франции. Тогда этот вид спорта был особенно популярен среди знати и священнослужителей. В Украине теннис появился лишь в 1890 году, но очень быстро приобрел популярность. Даже в 1913 году здесь прошли первые соревнования.

23 февраля Международный день противодействия буллингу. Событие проводится каждые полгода и посвящено повышению осведомленности о буллинге и содействию усилиям, направленным на его предотвращение. Это день ежегодно на третью пятницу ноября и последнюю пятницу февраля.