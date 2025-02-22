Какой завтра, 23 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 23 февраля, Всемирный день взаимопонимания и мира. Верующие чтят память святого священномученика Поликарпа. До Нового года осталось 311 дней.

23 февраля 2025 года — воскресенье. 1096-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

23 февраля в церковном календаре – день памяти святого священномученика Поликарпа. Он родился примерно в 69 году нашей эры в Смирне (современный Измир, Турция). Поликарп был учеником святого апостола Иоанна Богослова, который рукоположил его на епископа Смирны 96 года. Поликарп был известен своей верностью Христу и преданностью его учению. Он был важным духовным лидером и писателем, оставившим по себе многочисленные послания. Самым известным из них является его послание к Филиппийцам. 155 Поликарп был вынужден защищать свою веру перед римскими властями. Он был сожжен на кровавом арене за отказ поклоняться римским богам. Его мученическая смерть стала символом веры и преданности Христу.

Что нельзя делать 23 февраля

Не следует просыпаться в плохом настроении.

Запрещается убирать дом в этот день.

Не стоит огорчаться без особого повода.

Народные приметы и традиции на 23 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: кричит тетерев – уже скоро придет весна;

упал туман — ждите ненастного лета;

лошади легли на землю — будет метель;

густые и высокие облака в хорошую погоду.

23 февраля лошади легли на землю — будет метель / Фото: Unsplash

Понаблюдайте за сорокой. Если заметите, что она прыгает по крыше дома, возможно, в ней кто-нибудь заболеет в ближайшее время. А услышать крик сороки в этот день к беде.

Именины: как назвать родившегося 23 февраля ребенка

Какие завтра именины: Демьян, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей.

Талисманом человека, рожденного 23 февраля является нефрит. Камень, помогающий повысить работоспособность, выносливость. Также нефрит носят для того чтобы получить стабильность в жизни.

В этот день родились:

1912 год – славист и украинист Богдан Романенчук;

1925 год – украинская певица, педагогиня Елизавета Чавдар;

1954 год — банкир, президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко.

Памятные даты 23 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 февраля:

303 год – римский император Диоклетиан приказывает уничтожить христианскую церковь в Никомидии, дающую начало восьми годам Диоклетианского преследования;

532 год – византийский император Юстиниан I предписывает построить новую православную базилику в Константинополе – Собор Святой Софии;

705 год — императрица У Цзетянь отрекается от престола, восстанавливая династию Тан;

1205 год — генманско-земгалское войско разбивает литовцев в битве при Роденпойсе;

1455 год – традиционная дата издания Библии Гутенберга, первой западной книги, напечатанной подвижным типом;

1554 год — войска мапуче под командованием Лаутаро одерживает победу над испанцами в битве при Марихуэне в Чили;

1763 год — начало бербисского восстания рабов в Гайане: первое крупное восстание рабов в Южной Америке;

1778 год — Американская революция: барон фон Штойбен прибывает в Велли-Фордж, штат Пенсильвания, чтобы помочь тренировать Континентальную армию;

1821 год — Александр Ипсиланти начинает греческую войну за независимость в г. Яссы, Валахия;

1833 год — в военном министерстве Франции издают приказ, согласно которому "...офицеры генерального штаба могут привлекаться (на французском языке-attache) в посольства для выполнения дипломатических задач";

1854 пик – южноафриканская бурская Оранжевая Республика становится независимой от Великобритании;

1863 год – британские путешественники объявляют об открытии ими источников реки Нил;

1874 год — британский майор Уолтер Вингфилд запатентовывает новую игру на свежем воздухе, которая ныне всем известна как теннис;

1886 год – американец Чарльз Голл электролитическим методом получает алюминий;

1893 год – немецкий инженер Рудольф Дизель получает патент на созданный им двигатель;

1927 год — Президент США Калвин Кулидж подписывает законопроект Конгресса о создании Федеральной комиссии по вопросам радио (позднее заменена Федеральной комиссией связи), который должен был регулировать использование радиочастот в США;

1927 год — немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг пишет письмо коллеге-физику Вольфгангу Паули, в котором впервые описывает свой принцип неопределенности;

1941 год – плутоний впервые изготовлен и выделен доктором Гленном Теодором Сиборгом;

1944 год — начинается депортация чеченского народа в Среднюю Азию силами НКВД;

1997 год — ученые из Эдинбурга (Шотландия) сообщают об успешном клонировании взрослой овцы (Долли);

2000 год — Карлос Сантана получает 8 наград "Грэмми" — из десяти возможных номинаций;

2014 год — Виктор Янукович убегает в Россию.

Погода на 23 февраля

Завтра, 23 февраля, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве -2 днем и -11 ночью. Во Львове +4 днем и -6 ночью. В Харькове -5 днем и -13 ночью. В Одессе -1 день и -10 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

23 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день взаимопонимания и мира / Фото: Unsplash

23 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день взаимопонимания и мира. Этот день направлен на укрепление гармонии между людьми, культурами и народами, а также продвижение толерантности, диалога и мирного сосуществования. Главная цель этого дня – напомнить о важности взаимоуважения, эмпатии и конструктивного общения. Взаимопонимание является ключом к преодолению конфликтов, содействию социальному единству и установлению мира во всем мире.

Символами в этот день могут быть белый голубь (символ мира), открытая книга (знание и образование) и соединенные руки (единство и сотрудничество). Этот день – напоминание о том, что мир начинается с каждого из нас. Взаимное уважение, терпимость и диалог – вот основные инструменты для создания гармоничного общества.

Также 23 февраля День игры в теннис. Это неофициальный праздник, посвященный этому динамичному виду спорта, объединяющему профессиональных спортсменов, любителей и просто любителей активного отдыха. Теннис имеет многовековую историю. Его истоки уходят еще в средневековую Францию, где играли в "jeu de paume" (игру ладонью), а современные правила были заложены в Великобритании в XIX веке. День игры в теннис призван популяризировать этот вид спорта, привлекать новых игроков и напоминать о его пользе для здоровья.

А еще 23 февраля День дизельного двигателя. Праздник создан в честь изобретателя Рудольфа Дизеля, в 1892 году запатентовавшего двигатель внутреннего сгорания, работающего на тяжелом топливе. Его разработка стала подлинной революцией в машиностроении и транспортной отрасли. Это двигатель внутреннего сгорания, при котором топливо воспламеняется не от искры (как в бензиновом двигателе), а от сжатия. Благодаря этому он более эффективен и экономичен. День дизельного двигателя – это возможность отметить изменившее мир изобретение и оценить его вклад в развитие промышленности и транспорта.