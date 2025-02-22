Какой завтра, 23 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 23 февраля, Всемирный день взаимопонимания и мира. Верующие чтят память святого священномученика Поликарпа. До Нового года осталось 311 дней.
23 февраля 2025 года — воскресенье. 1096-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
23 февраля в церковном календаре – день памяти святого священномученика Поликарпа. Он родился примерно в 69 году нашей эры в Смирне (современный Измир, Турция). Поликарп был учеником святого апостола Иоанна Богослова, который рукоположил его на епископа Смирны 96 года. Поликарп был известен своей верностью Христу и преданностью его учению. Он был важным духовным лидером и писателем, оставившим по себе многочисленные послания. Самым известным из них является его послание к Филиппийцам. 155 Поликарп был вынужден защищать свою веру перед римскими властями. Он был сожжен на кровавом арене за отказ поклоняться римским богам. Его мученическая смерть стала символом веры и преданности Христу.
Что нельзя делать 23 февраля
- Не следует просыпаться в плохом настроении.
- Запрещается убирать дом в этот день.
- Не стоит огорчаться без особого повода.
Народные приметы и традиции на 23 февраля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: кричит тетерев – уже скоро придет весна;
- упал туман — ждите ненастного лета;
- лошади легли на землю — будет метель;
- густые и высокие облака в хорошую погоду.
Понаблюдайте за сорокой. Если заметите, что она прыгает по крыше дома, возможно, в ней кто-нибудь заболеет в ближайшее время. А услышать крик сороки в этот день к беде.
Именины: как назвать родившегося 23 февраля ребенка
Какие завтра именины: Демьян, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Сергей.
Талисманом человека, рожденного 23 февраля является нефрит. Камень, помогающий повысить работоспособность, выносливость. Также нефрит носят для того чтобы получить стабильность в жизни.
В этот день родились:
- 1912 год – славист и украинист Богдан Романенчук;
- 1925 год – украинская певица, педагогиня Елизавета Чавдар;
- 1954 год — банкир, президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко.
Памятные даты 23 февраля
Календарь важных событий в Украине и мире за 23 февраля:
- 303 год – римский император Диоклетиан приказывает уничтожить христианскую церковь в Никомидии, дающую начало восьми годам Диоклетианского преследования;
- 532 год – византийский император Юстиниан I предписывает построить новую православную базилику в Константинополе – Собор Святой Софии;
- 705 год — императрица У Цзетянь отрекается от престола, восстанавливая династию Тан;
- 1205 год — генманско-земгалское войско разбивает литовцев в битве при Роденпойсе;
- 1455 год – традиционная дата издания Библии Гутенберга, первой западной книги, напечатанной подвижным типом;
- 1554 год — войска мапуче под командованием Лаутаро одерживает победу над испанцами в битве при Марихуэне в Чили;
- 1763 год — начало бербисского восстания рабов в Гайане: первое крупное восстание рабов в Южной Америке;
- 1778 год — Американская революция: барон фон Штойбен прибывает в Велли-Фордж, штат Пенсильвания, чтобы помочь тренировать Континентальную армию;
- 1821 год — Александр Ипсиланти начинает греческую войну за независимость в г. Яссы, Валахия;
- 1833 год — в военном министерстве Франции издают приказ, согласно которому "...офицеры генерального штаба могут привлекаться (на французском языке-attache) в посольства для выполнения дипломатических задач";
- 1854 пик – южноафриканская бурская Оранжевая Республика становится независимой от Великобритании;
- 1863 год – британские путешественники объявляют об открытии ими источников реки Нил;
- 1874 год — британский майор Уолтер Вингфилд запатентовывает новую игру на свежем воздухе, которая ныне всем известна как теннис;
- 1886 год – американец Чарльз Голл электролитическим методом получает алюминий;
- 1893 год – немецкий инженер Рудольф Дизель получает патент на созданный им двигатель;
- 1927 год — Президент США Калвин Кулидж подписывает законопроект Конгресса о создании Федеральной комиссии по вопросам радио (позднее заменена Федеральной комиссией связи), который должен был регулировать использование радиочастот в США;
- 1927 год — немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг пишет письмо коллеге-физику Вольфгангу Паули, в котором впервые описывает свой принцип неопределенности;
- 1941 год – плутоний впервые изготовлен и выделен доктором Гленном Теодором Сиборгом;
- 1944 год — начинается депортация чеченского народа в Среднюю Азию силами НКВД;
- 1997 год — ученые из Эдинбурга (Шотландия) сообщают об успешном клонировании взрослой овцы (Долли);
- 2000 год — Карлос Сантана получает 8 наград "Грэмми" — из десяти возможных номинаций;
- 2014 год — Виктор Янукович убегает в Россию.
Погода на 23 февраля
Завтра, 23 февраля, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве -2 днем и -11 ночью. Во Львове +4 днем и -6 ночью. В Харькове -5 днем и -13 ночью. В Одессе -1 день и -10 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
23 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день взаимопонимания и мира. Этот день направлен на укрепление гармонии между людьми, культурами и народами, а также продвижение толерантности, диалога и мирного сосуществования. Главная цель этого дня – напомнить о важности взаимоуважения, эмпатии и конструктивного общения. Взаимопонимание является ключом к преодолению конфликтов, содействию социальному единству и установлению мира во всем мире.
Символами в этот день могут быть белый голубь (символ мира), открытая книга (знание и образование) и соединенные руки (единство и сотрудничество). Этот день – напоминание о том, что мир начинается с каждого из нас. Взаимное уважение, терпимость и диалог – вот основные инструменты для создания гармоничного общества.
Также 23 февраля День игры в теннис. Это неофициальный праздник, посвященный этому динамичному виду спорта, объединяющему профессиональных спортсменов, любителей и просто любителей активного отдыха. Теннис имеет многовековую историю. Его истоки уходят еще в средневековую Францию, где играли в "jeu de paume" (игру ладонью), а современные правила были заложены в Великобритании в XIX веке. День игры в теннис призван популяризировать этот вид спорта, привлекать новых игроков и напоминать о его пользе для здоровья.
А еще 23 февраля День дизельного двигателя. Праздник создан в честь изобретателя Рудольфа Дизеля, в 1892 году запатентовавшего двигатель внутреннего сгорания, работающего на тяжелом топливе. Его разработка стала подлинной революцией в машиностроении и транспортной отрасли. Это двигатель внутреннего сгорания, при котором топливо воспламеняется не от искры (как в бензиновом двигателе), а от сжатия. Благодаря этому он более эффективен и экономичен. День дизельного двигателя – это возможность отметить изменившее мир изобретение и оценить его вклад в развитие промышленности и транспорта.