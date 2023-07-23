Какой сегодня, 23 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 23 июля, Всемирный день китов и дельфинов. Верующие чтят память преподобного Антония Печерского. До Нового года остался 161 день.

23 июля 2023 года — воскресенье. 515-й день войны в Украине.

Какой сегодня, 23 июля, церковный праздник

23 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Антония Печерского. Он обладал даром целительства и чудотворения. Родился недалеко от Чернигова в X веке. Стал одним из основателей Киево-Печерской Лавры. Антоний в юности посетил Палестину, потому что хотел увидеть место, где родился Иисус Христос. На обратном пути решил задержаться в Афоне. Там принял постриг и прожил несколько лет.

Согласно церковным преданиям, игумен Афонский получил от Бога знак отпустить Антония домой, чтобы тот нес христианскую веру по своей родной земле. За свои деяния получил преподобный дар чудотворения – исцелял больных, видел события будущего.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит стричь волосы, можно состричь с ними и свой нрав.

Нельзя ругаться, злословить, ссориться.

Не разрешено носить грязную старую одежду, не мыться.

Народные приметы и традиции на 23 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождь — рыбалка будет удачной;

на воде много ряски – следующий год будет успешным;

ночью гроза к хорошей погоде;

главным образом жужжат пчелы и не хотят оставаться в улье — ждите жары;

высоко приподнятые стебли картофеля – погода будет солнечной, а если поникли – пойдет дождь;

в первой половине дня радуга – ждите сильный ветер;

улитки вылезли на деревья — будет ливень;

не видно бабочек — дождливое;

утром трава сухая, а днем сильно жалят мухи – вечером выпадут осадки.

23 июля улитки вылезли на деревья — будет ливень / Фото: Pexels

Наши предки верили, если на воде много ряски, значит, там живут русалки. Поэтому 23 июля пытались не подходить близко к водоемам, чтобы эти мифические существа не затащили ко дну. В народные дни называли Громовиком, потому что часто шли сильные грозы.

Погода на 23 июля

Сегодня, 23 июля, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясным будет только утро, потом придет пасмурный день, осадков не ожидается. В Харькове до самого вечера облачно, днем возможен мелкий дождь, но к вечеру он закончится. В Одессе пасмурно, утром начнется сильный дождь, который не закончится к вечеру.

Температура воздуха в Киеве +25 днем и +16 ночью. Во Львове +25 днем и +14 ночью. В Харькове +25 днем и +18 ночью. В Одессе +24 днем и +22 ночью.

Памятные даты 23 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 июля:

971 год — Киевская Русь и Византийская империя заключают мирный договор;

1093 год — половцы разбивают русское войско Святополка в битве на реке Желянь;

1840 год — Великобритания объявляет, что Канаде получит статус самоуправляющейся территории;

1873 год — французский художник Гюстав Курбе переходит границу Швейцарии, навсегда покинув Родину;

1888 год — в Киеве открывают памятник Богдану Хмельницкому;

1901 год – немецкий врач Роберт Кох выдвигает теорию, что переносчиком бубонной чумы являются крысы;

1908 год — молодотурецкая революция — восстанавливается конституция в Османской империи;

1936 год – создают Институт истории Украины АН УССР;

1951 год — в Рокенкорте (Французская республика) открывают штаб-квартиру НАТО;

1966 год — запускают первую очередь Кременчугского нефтеперерабатывающего завода;

1974 год — свергают диктатуру "черных полковников" в Греции;

1975 год – Канада закрывает свои атлантические порты для иностранных рыболовных кораблей;

1979 год – духовный лидер Ирана аятолла Хомейни запрещает трансляцию музыки в связи с тем, что это развращает молодежь;

1982 год — принимают решение о полном запрете отлова китов в коммерческих целях.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 июля

Какие сегодня именины: Антон, Георгий, Даниил, Степан, Роман

Талисманом человека, рожденного 23 июля, является яшма. В переводе с древнегреческого означает "пестрый". В древности считалось, что яшма способна лечить многие женские болезни. А еще верили, что камень лечит психические расстройства.

В этот день родились:

1938 год – украинский и американский художник армянского происхождения, поэт-концептуалист Вагрич Бахчанян;

1969 год – украинский хоккеист Дмитрий Христич;

1976 год – украинский хоккеист Игорь Карпенко.

Какой сегодня день в Украине и мире

23 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день китов и дельфинов / Фото: Pexels

23 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день китов и дельфинов. Ископаемые останки помогли ученым определить, что предки современных дельфинов и китов жили на суше 50-60 миллионов лет назад. Конечно, сегодня трудно поверить, что киты имеют нечто общее с парнокопытными, то есть верблюдами или коровами. Ближайшими ныне существующими родственниками дельфинов и китов являются бегемоты, относящиеся к ряду парнокопытных. Достоверно эволюция от наземных к морским существам была связана с доступными источниками пищи в море и возможностью спасаться там от хищников. Равномерно их тела так адаптировались, что они стали только морскими жителями.

Дельфины и киты имеют ряд общих черт – форма тела веретенообразная, обтекаемая, лопатовидные передние конечности, хвост с горизонтальным плавником и немалый слой жира под кожей. Когда киты вдыхают воздух, то используют 80% легких, тогда как человек только 20%. При этом, если у наземных животных дыхание рефлекторное, то киты после потери сознания перестают дышать и умирают.

Всех китов делят на два вида: усатые и зубастые. В первых вместо зубов в верхней челюсти размещается два ряда пластин, позволяющих фильтровать очень большое количество мелкой добычи. У дельфиновидных или зубатых китов есть зубы, но их количество может быть разным — от двух до двух сотен.

Китообразные уязвимые животные, которые находятся под угрозой вымирания в основном из-за того, что в прошлом за ними активно охотились. Многие годы люди убивали китов ради своих потребностей: жир для производства косметики и освещения, мясо употребляли в пищу, сухожилия использовали для теннисных ракеток, в утах кита для женских корсетов. Первые шаги по их защите были сделаны еще в 1930-х годах. Всемирный же день китов и дельфинов был создан в 1986 году.

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