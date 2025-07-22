Какой праздник 23 июля 2025 года / © ТСН

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23 июля 2025 года — среда. 1246-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 23 июля, верующие празднуют день памяти святых мучеников Трофима, Теофила и других. Они пострадали за веру во Христа в Ликии (Малая Азия) примерно в III веке. Тогда римские власти организовали жестокие гонения за христианами во времена правления императора Декия. Трофим и Теофил вместе открыто защищали христианство и отказались принести пожертвования языческим идолам. За это их схватили и долго пытали. Несмотря на мучения, они оставались устойчивыми, чем вдохновляли других. Они были казнены мечом.

Что нельзя делать 23 июля

Лучше не начинать новых дел — в этот день, по народным верованиям, нет покоя ни на земле, ни на небе.

Запрещается работать в поле после заката — считается, что в это время бродит нечисть, которая может свести с ума.

Не следует разжигать большие костры — из-за жары возможно возгорание.

Народные приметы и традиции на 23 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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на Трофима утром облачно — ждите дождя до конца дня;

ласточки низко летают — будет ненастье;

восход ясный — к погожему и тихому дню;

пауки спрятались в паутине — ждите смены погоды;

вечером тихо и слышно, как поле гудит — к ветру и жаре на следующий день;

лягушки громко квакают вечером — будет ненастье.

23 июля пауки спрятались в паутине — ждите изменения погоды / © unsplash.com

В народе 23 июля носило название Трофима. В народе говорили “На Трофима — не спится, потому что жатва зовут, а жара подгоняет”. В этот период начиналась активная жатва, и крестьяне очень внимательно следили за погодой, чтобы успеть собрать урожай к дождям.

Именины: как назвать родившегося 23 июля ребенка

Какие завтра именины: Андрей, Виталий, Трофим, Федор, Анна.

Талисманом человека, рожденного 23 июля, является яшма. Издавна считалась особым камнем — не только благодаря своей неповторимой красоте, но и способностью наполнять дом теплом, гармонией и способствовать росту благосостояния и счастливых отношений.

В этот день родились:

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1938 год — Вагрич Бахчанян, украинский и американский художник армянского происхождения, поэт-концептуалист;

1969 год — Дмитрий Христич, украинский хоккеист;

1976 год — Игорь Карпенко, украинский хоккеист.

Памятные даты 23 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 июля:

971 год — Киевская Русь и Византийская империя заключают мирное соглашение, которое завершает серию вооруженных противостояний и свидетельствует о временной стабилизации в отношениях между двумя могущественными государствами;

1093 год — на реке Желянь русское войско, возглавляемое князем Святополком Изяславичем, терпит сокрушительное поражение от половецких отрядов;

1711 год — подписывают Прутский мирный договор: Московское царство соглашается вернуть Азов Османской империи и обязуется демонтировать фортификации в Таганроге;

1840 год — Великобритания официально объявляет о придании Канаде статуса самоуправляющейся колонии;

1864 год — открывают Одесский национальный университет имени И.А. И. Мечникова;

1873 год — известный французский художник Гюстав Курбе, чтобы избежать уплаты гигантского штрафа за участие в демонтаже Вандомской колонны во время Парижской Коммуны, эмигрирует в Швейцарию;

1888 год — в Киеве торжественно открывают памятник Богдану Хмельницкому;

1901 год — Роберт Кох, немецкий микробиолог, выдвигает гипотезу, согласно которой главным переносчиком бубонной чумы является крысы;

1908 год — в Османской империи победа Младотурецкой революции приводит к возобновлению действия конституции;

1913 год — Австро-Венгрия выдвигает Сербии ультиматум, который становится прелюдией до Первой мировой войны;

1936 год — в Киеве основывают Институт истории Украины АН УССР;

1951 год — во французском городе Рокенкур открывается штаб-квартира НАТО;

1966 год — официально запускают первую очередь Кременчугского нефтеперерабатывающего завода;

1974 год — в Греции рушат военную диктатуру, известную как режим “черных полковников”, и страна возвращается к демократии;

1975 год — Канада объявляет о закрытии своих атлантических портов для иностранных рыболовных судов, защищая национальные интересы в области морских ресурсов;

1979 год — Аятолла Хомейни, духовный лидер Ирана, запрещает трансляцию музыки, мотивируя это тем, что она негативно влияет на молодежь;

1980 год — космический корабль “Союз-37” отправляется в полет, в составе экипажа — первый в истории космонавт из Азии, вьетнамец Фам Туан;

1982 год — принимают решение о полном запрете коммерческого китобойного промысла с целью сохранения биологического баланса океанов;

1990 год — Леонида Кравчука избирают Главой Верховного Совета УССР, что становится важным этапом в трансформации политической системы Украины накануне независимости.

Какой завтра праздник в Украине и мире

23 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день китов и дельфинов / © unsplash.com

23 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день китов и дельфинов. Дата связана с решением, принятым 23 июля 1982 года, о полном запрете коммерческого отлова китов (вступила в силу с 1986 года). Это стало историческим шагом в защиту биоразнообразия, ведь из-за неконтролируемого китобойства многие виды дошли до предела исчезновения. Этот день направлен на популяризацию нравственного отношения к морской фауне и привлечение внимания к массовому уничтожению морских млекопитающих.

Также 23 июля Всемирный день синдрома Шегрена. Дата была установлена для повышения осведомленности общества о малоизвестной, хронической аутоиммунной болезни, серьезно влияющей на жизнь миллионов людей по всему миру. Синдром Шегрена — аутоиммунное заболевание, во время которого иммунная система ошибочно атакует собственные экзокринные железы (производящие влагу), особенно слюнные железы и слезные железы.