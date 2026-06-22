Какой праздник 23 июня 2026 года / © ТСН

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23 июня 2026 года — вторник. 1580-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

23 июня верующие празднуют День памяти святого мученицы Агриппины / © pexels.com

Завтра, 23 июня, верующие празднуют День памяти святого мученицы Агриппины. Она происходила из знатной семьи, но посвятила свою жизнь служению Богу, сохранив обет целомудрия и помогая нуждающимся. Во время преследований христиан при императоре Валериане Агриппине заставляли отречься от веры, однако она осталась непоколебимой. За это ее подвергли жестоким пыткам, от которых она умерла, став мученицей за Христа. По церковному преданию, ее тело тайно похоронили благочестивые христианки, а затем мощи святой прославились многочисленными исцелениями и чудесами.

23 июня в Украине празднуют День государственной службы / © unsplash.com

23 июня в Украине празднуют День государственной службы. Он был введен указом Президента Украины в 2003 году в поддержку инициативы Организации Объединенных Наций по повышению роли государственной службы. Дата совпадает с Днем государственной службы ООН, установленным Генеральной Ассамблеей ООН для признания вклада государственных служащих в развитие общества и эффективного управления.

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23 июня День государственной службы ООН / © pexels.com

Также 23 июня День государственной службы ООН. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2002 году, чтобы подчеркнуть важную роль государственной службы в развитии общества и отметить вклад государственных служащих в благосостояние граждан. Ежегодно Организация Объединенных Наций проводит тематические мероприятия, конференции и церемонии, посвященные инновациям в государственном управлении, цифровой трансформации, открытости и повышению качества публичных услуг.

23 июня Всемирный день информаторов / © pexels.com

А еще 23 июня Всемирный день информаторов. Праздник начала международная организация Government Accountability Project (GAP) 2019 года. Его цель — поддержать информаторов (разоблачителей), рискуя собственной карьерой, репутацией или безопасностью, помогают выявлять нарушения и способствуют защите общественных интересов. Во многих странах в этот день проводятся конференции, дискуссии, образовательные мероприятия и кампании, посвященные защите прав обличителей и развитию механизмов безопасного сообщения о правонарушениях.

23 июня празднуют Международный день вдов / © pexels.com

23 июня празднуют Международный день вдов. Этот день был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2010 году. Его начали, чтобы подчеркнуть необходимость защиты прав миллионов вдов во всем мире и обеспечения им равного доступа к образованию, работе, наследию, медицинской помощи и социальной поддержке.

23 июня Международный день женщин в инженерии / © pexels.com

Также 23 июня Международный день женщин в инженерии. Его начала британская организация Women’s Engineering Society 2014 года Первоначально это был национальный праздник в Великобритании, но впоследствии он приобрел глобальный масштаб под названием International Women in Engineering Day (INWED).

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23 июня День печатной машинки / © pexels.com

А еще 23 июня День печатной машинки. Этот праздник связывается с патентованием одной из ранних моделей печатной машинки 1868 года, которую создал американец Кристофер Латем Шоулз. Его изобретение стало основой для развития современной клавиатуры и значительно ускорило создание текстов в XIX-XX веках.

23 июня празднуют Международный день распространения информации о синдроме Драве / © pexels.com

23 июня празднуют Международный день распространения информации о синдроме Драве. Синдром Драве — тяжелая форма эпилепсии, которая обычно проявляется в раннем детстве (часто на первом году жизни). Болезнь характеризуется частыми и длительными судорожными приступами, которые трудно контролировать стандартным лекарством.

23 июня Международный Олимпийский день / © pexels.com

Также 23 июня Международный Олимпийский день. Его основал Международный олимпийский комитет 1948 года. Дата выбрана не случайно: именно 23 июня 1894 в Париже был создан МОК, а также принято решение о возобновлении Олимпийских игр в современном формате.

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