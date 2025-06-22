Какой праздник 23 июня 2025 года / © ТСН

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23 июня 2025 года — понедельник. 1216-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 23 июня, верующие празднуют день памяти святой мученицы Агриппины. Раннехристианский праздник, пострадавший за веру в III веке. Жила в Риме во времена императора Валериана, отличавшегося жестокостью в сторону христиан. Она была благочестивой девушкой благородного происхождения, посвятила жизнь молитве и девстве.

После того, как Агриппина открыто заявила о своей вере, она была арестована. Ее подвергли страшным пыткам: долго избивали, пытали, но она не отступила от христианства. В конце концов, измученная, она отдала Богу свою душу.

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После смерти тело девушки забрали три благочестивых христианки (Анисия, Палладия и Васса). Они перевезли его в Сицилию и там тайно похоронили.

Что нельзя делать 23 июня

Лучше не начинать новых дел — они закончатся неудачно.

Нельзя ссориться и оскорблять девушек — святая Агриппина защитница девушек и женщин.

Запрещается рассказывать сны — это может ”открыть двери” нечисти.

Народные приметы и традиции на 23 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тихая и солнечная погода на теплое лето;

дождь на Агриппину — лето будет влажным;

утром роса — днем ждите хорошую погоду;

северный ветер несет похолодание;

закат красный — будут жара и сильный ветер;

громко квакают лягушки — к дождю.

23 июня закат красный — будут жара и сильный ветер / © unsplash.com

В народе 23 июня носило название Агриппина Купальница. В этот период уже активно купаются в прудах и реках. Даже существовала поговорка: “Пришла Агриппина — не стой у плетня, беги к реке — омойся от зла!”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 июня

Какие завтра именины: Игнат, Денис, Дмитрий, Захар, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Елена.

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Талисманом человека, рожденного 23 июня является изумруд. В древности ему приписывали мистические свойства: считалось, что этот камень способен открывать занавес будущего и дарить способность к предвидению.

В этот день родились:

1874 год — Богдан Боднарский, украинский книговед, библиограф;

1894 год — Эдуард VIII, король Великобритании;

1931 год — Григорий Кохан, украинский кинорежиссер, сценарист.

Памятные даты 23 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 июня:

1266 — в окрестностях Трапани происходит масштабная битва;

1314 год — под Беннокберном разворачивается решающая схватка;

1757 год — ожесточенное сражение происходит под Плесси;

1868 — Кристофер Шоулз из Висконсина получает патент на изобретение, которое изменит ход письма — пишущую машинку;

1888 год — в самом сердце Киева торжественно открывают монумент в честь выдающегося гетмана Богдана Хмельницкого;

1917 год — на втором Всеукраинском военном съезде в Киеве объявляют I Универсал Украинского Центрального Совета — важный шаг к независимости;

1940 — генерал Шарль де Голль из Лондона провозглашает создание Французского национального комитета;

1941 год — начинается крупнейшая танковая битва в истории, развернувшаяся в районе Луцк-Ровно-Дубно-Броды между немецкими и советскими войсками и продолжавшаяся до 29 июня;

1961 год — официально вступает в силу Договор, подписанный в 1959 году, устанавливавший мирное научное использование Антарктики;

1987 год — легендарный спортсмен Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд по прыжкам с шестом, преодолев высоту 6 метров 3 сантиметра;

1990 год — начинается возвращение крымских татар на свою историческую Родину после долгих лет изгнания;

2001 год — начинается трехдневный официальный визит Папы Римского Иоанна Павла II в Украину;

2016 год — на референдуме большинство британцев (52% при явке 72%) поддерживают выход Соединенного Королевства из Европейского Союза — так называемый “Брекзит”;

2022 — Европейский Совет официально предоставляет Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС, тогда как Грузия этого статуса не получает.

Какой завтра праздник в Украине и мире

23 июня в Украине празднуют День государственной службы / © unsplash.com

23 июня в Украине празднуют День государственной службы. Этот день установили для чествования роли государственных служащих в развитии государственности, укреплении правопорядка и обеспечении благосостояния граждан. Впервые День государственной службы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 году для подчеркивания эффективной работы по развитию демократического общества. Украина присоединилась к этой инициативе и закрепила праздник на национальном уровне.

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Также 23 июня День государственной службы ООН. Идея начать такой праздник появилась в 2002 году, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию. Главная цель праздника состоит в том, чтобы признать вклад государственных служащих в поддержание устойчивого развития, демократии, мира и безопасности на планете.

А еще 23 июня Всемирный день информаторов. Специальная дата, призванная почтить людей, которые смело открывают правду, раскрывают коррупцию, нарушения прав человека и другие несправедливости.

23 июня празднуют Международный Олимпийский день. Именно 23 июня 1894 г. в Париже по инициативе Пьера де Кубертена был учрежден Международный олимпийский комитет. Это организация, возродившая Олимпийские игры, способствуя развитию современного олимпийского движения.

Также 23 июня Международный день распространения информации о синдроме Драве. Это тяжелый и редкий, генетически обусловленный эпилептический синдром, обычно развивающийся в первый год жизни. Для него характерны частые, стойкие к лечению судороги, нарушения развития, проблемы с координацией, поведенческие расстройства.

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А еще 23 июня Международный день вдов. Был начат по инициативе ООН 2010 года, чтобы повысить осведомленность об уязвимом положении вдов в разных уголках мира.

23 июня празднуют Международный день женщин в инженерии. Праздник был начат в 2014 году по инициативе Института женщин-инженеров Великобритании. С того времени оно приобрело международный масштаб.