Какой завтра, 23 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

23 марта 2024 года — суббота. 759-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

23 марта в церковном календаре – день памяти святого Никона. Родился в Неаполе. Его мать была христианкой, а отец язычником. Никон долгое время служил воином и получил немало наград. Как-то во время одного сражения его окружили враги и он уже думал, что пришел конец, поэтому стал молиться Христу, и Господь помог победить. Вернувшись домой, Никон отправился на поиски священника, который мог бы его окрестить. Добравшись в своих путешествиях до острова Хиос, сошел на высокую гору и там молился и постился 8 дней. Тогда ему явился ангел Божий и указал путь. Направился Никон на гору Ганос, где жили монахи во главе с епископом Феодосием. Он освятил Никона и принял его как своего ученика.

Что нельзя делать 23 марта

Не желательно вязать, шить и вышивать.

Нельзя уклоняться от работы, лениться.

Запрещено начинать серьезные дела.

Народные приметы и традиции на 23 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: днем тепло, а ночью заморозки – ждите теплую погоду в апреле;

услышать первый гром в этот день, но снег еще лежит – лето будет холодным;

белки прыгают на ветвях – к морозам, спускаются на землю – придет тепло;

кошка спряталась под одеяло – будет похолодание;

по небу плывут синие облака – будет теплая, но дождливая погода.

23 марта кошка спряталась под одеяло – будет похолодание / Фото: Pexels

Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Выносили старье, поломанные вещи, ведь верили, что вместе с этим мусором они избавляются и от разных бед. Если в этот день выпить мятный чай, то будешь здоровым.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 марта

Какие завтра именины: Василий, Никон, Пахом, Лидия.

Талисманом человека, рожденного 23 марта, является чароит. Очаровательный фиолетовый камень. Магию чароита используют во время медитаций. Также издавна верили, что он способен успокоить человека.

В этот день родились:

1919 год — монахиня-служебница, блаженная УГКЦ Тарсикия Мацькив;

1965 год — украинский актер, сценарист, режиссер Тарас Денисенко;

1970 год — украинский музыкант, композитор, звукорежиссер Богдан Либа.

Памятные даты 23 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 марта:

625 год — происходит битва у горы Ухуд (северо-западная часть Аравийского полуострова) между воинами мусульманской уммы Медины во главе с пророком Мухаммадом и курайшитами-язычниками во главе с Абу Суфианом ибн Харбом из Мекки;

1153 год — в Констанце на берегу Боденского озера заключают соглашение между Фридрихом I Барбароссой и Папой Римским Евгением III;

1324 год — Папа Римский Иоанн XXII отлучает от церкви немецкого императора Людовика Баварского;

1400 год — пятилетнего вьетнамского императора Чан Тхьеу Дэ (Trần Thiếu Đế) заставляют отречься от престола в пользу деда по матери, государственного чиновника Хо Куи Ли;

1513 год — Республика Венеция вступает в Священную Лигу и в Союзе с Лигой боролась с французскими войсками Людовика XII;

1534 год — после долгой дипломатической волокиты Папа Римский Климент VII в конце концов объявляет, что женитьба короля Англии Генриха VIII на Екатерине Арагонской остается в силе и церковь не даст королю развода;

1568 год — Екатерина Медичи и Карл IX Валуа заключают мирный трактат в Лонжимо, заканчивается вторая французская религиозная война;

1743 год — в лондонском королевском театре Ковент-Гарден исполняют ораторию Георга Генделя "Мессия";

1868 год — основывают Университет Калифорнии;

1869 год — ученый совет Лейпцигского университета предоставляет Фридриху Ницше докторскую степень по совокупности опубликованных им научных статей;

1891 год — в Великобритании впервые используют сетку для футбольных ворот;

1903 год — братья Райт подают патентную заявку на "летательную машину", которая была удовлетворена 22 мая 1906 года;

1913 год — мощный торнадо четвертой категории разрушает значительную часть города Омаха, штат Небраска, США;

1918 год — Украинская Центральная Рада объявляет украинский язык языком делопроизводства;

1919 год — в Милане журналист Бенито Муссолини проводит учредительное собрание новой политической партии "Итальянский союз борьбы";

1928 год — Каменец-Подольскую крепость объявляют историко-культурным заповедником;

1933 год — на заседании Рейхстага в зале берлинского оперного театра "Крола" 441 голосом "за" против 84 "против" принимают закон "О ликвидации бедственного положения народа и государства";

1935 год — президент США Франклин Рузвельт подписывает Конституцию Филиппин;

1939 год — Венгрия нападает на Словакию, что оказало влияние на границы современной Украины;

1944 год — основывают Киевский ботанический сад;

1950 год — основывают Всемирную метеорологическую организацию;

1966 год — в Риме впервые за 400 лет проходит официальная встреча Папы Римского и архиепископа Кентерберийского;

1994 год — в Брюсселе подписывают договор о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом;

1997 год — в Майами во время хирургической операции 10-месячной итальянской девочке пересаживают семь органов — рекордное количество для одной операции;

2013 год — в результате циклона с Балкан рекордный снегопад в Киеве практически парализует движение транспорта на улицах;

2020 год — украинская Википедия достигает миллиона статей.

Погода на 23 марта

Завтра, 23 марта, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, утром и вечером облачно, днем небо затянут тучи, без осадков. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе облачно, почти весь день дождь.

Температура воздуха в Киеве — +9 днем и +5 ночью. Во Львове — +11 днем и +1 ночью. В Харькове — +11 днем и +2 ночью. В Одессе — +5 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

23 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день метеоролога / Фото: Pexels

23 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день метеоролога. Дата была выбрана в честь дня создания Всемирной метеорологической организации в 1950 году. Она является специальным учреждением ООН. Рождение современной метеорологии началось в эпоху Просвещения, когда состоялись многочисленные открытия в естественных науках. Сначала астроном Иоганн Кеплер исследовал строение снежинок и положил начало кристаллографии. 1643 ученик Галилео изготовил первый барометр. 1853 в Брюсселе по инициативе США прошла первая международная конференция метеорологов.

Также 23 марта День красивого взгляда (День специалиста по работе с бровями и ресницами). Современный праздник красоты, который также является профессиональным праздником тех, кто помогает ухаживать за бровями и ресницами.

А еще 23 марта Всемирный день математики. Ежегодное событие, созданное для повышения важности математического образования, поощрения учащихся развивать интерес к математике. Организуется праздник онлайн-образовательной компанией 3P Learning. Дата каждый год меняется и определяется организатором. В этот день проходит 48-часовой конкурс, во время которого дети от 5 до 18 лет принимают участие в различных математических играх и задачах.

23 марта празднуют День атеиста. День посвящен всем тем, кто не верит в Бога. Этот термин впервые появился в Средневековье более 400 лет назад. В настоящее время существует более 4000 религий, каждая из которых связана с разными обрядами и праздниками. Хотя атеисты и не верят в Бога, они выбрали для себя один день, который помогает им почтить свободу мысли и вероисповедания (или отсутствия такого), что является важным аспектом атеизма.