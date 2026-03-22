23 марта 2026 года — понедельник. 1488-й день войны в Украине.

Завтра, 23 марта, верующие празднуют День памяти святого преподобного мученика Никона и его учеников. Никон родился в языческой семье. Сначала был воином, но после духовного обращения принял христианство, оставил военную службу и отправился на Восток, где крестился и стал монахом. Впоследствии он принял священнический сан и поселился на острове Сицилия, где собрал вокруг себя сообщество учеников, обучая их молитве, посту и подвижнической жизни. По преданию, у Никона было 199 учеников. Когда начались преследования христиан, их схватили и привели в суд. Святой Никон вместе со своими учениками отказался отречься от веры во Христа. За это все они были подвергнуты пыткам и казнены примерно в 251 году.

23 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день метеоролога. Дата выбрана неслучайно: именно 23 марта 1950 вступила в силу Конвенция о создании Всемирной метеорологической организации (ВМО) — специализированного учреждения системы ООН, координирующей международное сотрудничество в сфере метеорологии, климатологии и гидрологии.

Также 23 марта Всемирный день медведя. Целью этого дня является привлечение внимания к проблемам, с которыми сталкиваются медведи в дикой природе: уничтожение мест обитания, браконьерство, изменение климата и конфликты с людьми. Праздник также напоминает о важности защиты природных экосистем.

А еще 23 марта День атеиста. В отличие от многих международных праздников День атеиста не имеет единого официального основателя или общепризнанной истории возникновения. Его иногда упоминают в просветительских инициативах и в интернет-сообществах, поддерживающих идеи научного скептицизма и свободы мировоззрения.

23 марта празднуют День красивого взгляда (День специалиста по работе с бровями и ресницами). Этот день посвящен специалистам, создающим выразительный и ухоженный взгляд. Праздник призван подчеркнуть важность их работы в сфере современной косметологии и эстетики, ведь правильно оформленные брови и ресницы могут существенно изменить черты лица, сделать взгляд более открытым и выразительным.