Какой завтра, 23 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 23 мая, День героев в Украине. Верующие чтят память Михаила Исповедника, епископа Синадского. До Нового года осталось 222 дня.

23 мая 2024 года — четверг. 820-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

23 мая в церковном календаре – день памяти Михаила Исповедника, епископа Синадского. В юности он решил стать монахом и удалился в монастырь на берегу Черного моря. В обители Михаил усердно проходил подвиги и был наделен от Бога чудотворным даром. Известен случай, когда во время жатвы люди изнемогали от жажды, и тогда по молитве Михаила из пустого сосуда потекла вода.

Позже святителя был поставлен епископом города Синад. Благодаря своей мудрости и святости Михаил был в большом почете у христиан, а также у императоров Никифора и Михаила. Когда к власти пришел император-еретик Лев армянин, святителя Михаила осудили и отправили в заключение в город Евдокиаду, где он и умер.

Что нельзя делать 23 мая

Важные дела и серьезные проблемы лучше отложить на другой день.

Нельзя ссориться и злословить.

Запрещено употреблять спиртные напитки.

Народные приметы и традиции на 23 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: густо цветет боярышник — к суровой зиме;

муравьи ползают далеко от муравейника — будет хорошая погода;

утром душно — погода испортится;

утром у травы очень сильный аромат — днем пойдет дождь.

23 мая муравьи ползают вдали от муравейника — будет хорошая погода / Фото: Unsplash

В старину крестьяне верили, что этот день лучше всего подходит для высева огурцов в открытую почву. Также существовало поверье, что родившиеся в этот день будут состоятельными и богатыми.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 мая

Какие завтра именины: Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков, Валерия.

Талисманом человека, рожденного 23 мая, является хризопраз. Одна из разновидностей халцедона, отличающаяся нежно-зеленым оттенком. Издавна верили, что хризопраз больше подходит любознательным людям, которые готовы менять мир вокруг себя.

В этот день родились:

1878 год — супруга Гетьмана Украинского Государства Павла Скоропадского Александра Скоропадского;

1960 год — украинский ученый, доктор педагогических наук Василий Шуляр;

1972 год — бразильский автогонщик, пилот "Формулы-1" Рубенс Барикелло.

Памятные даты 23 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 мая:

1430 год — в битве при Компьене бургундцы берут в плен Жанну д'Арк, которую впоследствии они продают англичанам;

1498 год — Джироламо Савонарола сжигают на костре во Флоренции, Италия;

1533 год — брак короля Генриха VIII с Екатериной Арагонской признают недействительным;

1536 год — основывают Португальскую инквизицию;

1592 год — в Венецианской республике Святая инквизиция арестовывает итальянского философа Джордано Бруно, обвиненного в ереси;

1788 год — Южная Каролина ратифицирует Конституцию Соединенных Штатов как восьмой американский штат;

1846 год — мексикано-американская война: президент Мексики Мариано Паредес неофициально объявляет войну Соединенным Штатам;

1877 год — провозглашается полная независимость Румынии от Османской империи;

1911 год — в Лондоне начинается Первая Имперская конференция;

1927 год — в городке Сейлз (штат Луизиана) агенты ФБР расстреливают машину, в которой находились Бонни Паркер и Клайд Берроу;

1938 год — Евгения Коновальца убивает агент НКВД Павел Судоплатов;

1945 год — Вторая мировая война: Генрих Гиммлер совершает самоубийство;

1949 год — в Бонне провозглашают создание Федеративной Республики Германия;

1951 год — тибетцы подписывают соглашение по семнадцати пунктам с Китаем;

1984 год — главный врач США объявляет пассивное курение вредным для здоровья;

1988 год — прощание Мишеля Платини с большим футболом;

1995 год — выпускают первую версию языка программирования Java;

2006 год — Сербия признает результаты референдума о суверенитете Черногории;

2006 год — на Аляске извергается стратовулкан Маунт-Кливленд;

2008 год — открывают 46 станцию Киевского метрополитена — "Красный хутор";

2015 год — по меньшей мере 30 человек погибает в результате наводнений и торнадо в Техасе, Оклахоме и на севере Мексики.

Погода на 23 мая

Завтра, 23 мая, в Киеве облачно с прояснениями, возможен мелкий дождь. Во Львове солнечно, днем небо могут закрыть облака без осадков. В Харькове облачно, днем будет дождь. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +20 днем и +14 ночью. Во Львове — +20 днем и +12 ночью. В Харькове — +21 днем и +14 ночью. В Одессе — +21 днем и +17 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

23 мая Всемирный день черепахи / Фото: Unsplash

23 мая в Украине празднуют День Героев. Это национальный праздник, во время которого чествуют борцов за свободу и независимость нашего государства. Праздник был основан по инициативе представителей Организации украинских националистов. Он был создан во время Второго большого собрания, которое прошло в 1941 году в Кракове. На нем создали не только этот праздник, но также 22 января — День соборности, и 31 августа — День борьбы за независимость. Во времена Советского Союза праздник праздновали подпольно. О нем не забывала украинская диаспора. А широко известным всем украинцам праздник стал только в 1992 году.

Также 23 мая День морской пехоты Украины. Событие началось еще в 2014 году, но к 2018 году дата празднования была другой — 16 ноября (именно в этот день состоялась первая присяга морской пехоты 1992 года). Профессиональный день был перенесен в связи с празднованием 100-летия Украинской революции, когда Павел Скоропадский утвердил указ о создании государственной морской пехоты. Это произошло в 1918 году.

А еще 23 мая празднуют Международный день Шардоне. Праздник посвящен одному из самых популярных белых вин в мире. Ежегодно оно приходится на четверг перед последним понедельником мая. Праздник был создан, чтобы почтить богатую историю и отличные вкусы Шардоне.

23 мая Всемирный день черепахи. Это очень важный экологический праздник, созданный по инициативе Американского общества по спасению черепах 2000 года. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы обратить внимание человечества на все те проблемы, по которым происходит массовая гибель черепах. Большинство из этих проблем появляются из-за вмешательства человека в природу.

Также 23 мая Всемирный день спортивной борьбы. Достаточно молодой спортивный праздник, который начали праздновать всего несколько лет назад. Дату выбрали в честь первого мирового чемпионата по спортивной борьбе, который состоялся в 1904 году в Вене.

А еще 23 мая Международный день по искоренению акушерских свищей. Дата была начата Организацией Объединенных Наций. Акушерский свищ – серьезная и смертельно опасная родовая травма, которая заключается в образовании дыр в родовых путях. Практически всегда он подлежит оперативному лечению.