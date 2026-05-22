23 мая 2026 года — суббота. 1549-й день войны в Украине.

Завтра, 23 мая, верующие празднуют День памяти святого преподобного исповедника Михаила, епископа. Он был ревностным защитником православной веры и мужественным исповедником Христа. Он прославился благочестивой жизнью, духовной мудростью и непреклонностью во времена гонений на Церковь. За преданность Божьей истине святитель подвергся преследованиям и страданиям, однако до конца остался верен своему призванию. Верующие чтят его как пример смирения, духовной силы и несокрушимой веры.

23 мая в Украине празднуют День героев. Проводят в честь всех, кто в разное время защищал украинскую землю — от рыцарей Киевской Руси и казаков до воинов Украинской Народной Республики, Украинской повстанческой армии и современных защитников Украины. Праздник начали украинские националисты в 1941 году. Дату выбрали неслучайно: в мае погибли выдающиеся деятели освободительного движения Николай Михновский, Симон Петлюра и Евгений Коновалец.

Также 23 мая День морской пехоты Украины. Именно в этот день 1918 гетман Павел Скоропадский издал указ о создании бригады морской пехоты в составе украинского флота. Украинские морские пехотинцы известны своей выносливостью, мужеством и боевой подготовкой. Их лозунгом есть слова: «Верный всегда!», символизирующие несокрушимость духа и преданность Украине.

А еще 23 мая Всемирный день миграции рыб. Международная экологическая инициатива, посвященная защите рыб, совершающих сезонные миграции по рекам, морям и океанам. Ее проводят для привлечения внимания к проблемам загрязнения водоемов, строительству дамб и изменению климата, препятствующих естественным путям передвижения водных жителей.

23 мая празднуют Всемирный день черепахи. Его положила начало American Tortoise Rescue в 2000 году. Черепахи являются одними из самых древних жителей Земли — они существуют более 200 миллионов лет. Однако сегодня многие виды оказались под угрозой исчезновения из-за загрязнения окружающей среды, браконьерства, изменения климата и уничтожения природных территорий.

Также 23 мая Всемирный день меланомы. Меланома возникает из клеток, производящих пигмент меланин, и может быстро распространяться в организме, если ее не диагностировать на ранних стадиях. Именно поэтому главная цель этого дня — напомнить людям о важности регулярного осмотра кожи, защиты от чрезмерного ультрафиолетового излучения и своевременного обращения к врачам.

А еще 23 мая Всемирный день интерьера. Праздник инициирован International Federation of Interior Architects/Designers, объединяющий профессиональных дизайнеров интерьера со всего мира. Этот день подчеркивает, что интерьер это не только эстетика, но и комфорт, функциональность, безопасность и влияние на психологическое состояние человека.

23 мая празднуют Всемирный день спортивной борьбы. Праздник связан с деятельностью United World Wrestling — организации, руководящей мировой борьбой и объединяющей национальные федерации разных стран. В этот день проводятся соревнования, тренировочные показательные выступления, мастер-классы для молодежи и мероприятия по популяризации греко-римской, свободной и женской борьбы. Особое внимание уделяется воспитанию силы духа, дисциплины и уважения к сопернику.

Также 23 мая Международный день по искоренению акушерских свищей. Акушерский свищ — это патологическое состояние, возникающее преимущественно после осложненных родов без надлежащей медицинской помощи. У женщин образуется патологический канал между органами, что приводит к тяжелым физическим и социальным последствиям, в частности хроническим инфекциям и социальной изоляции.

