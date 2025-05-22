Какой праздник 23 мая 2025 года / © ТСН

Реклама

23 мая 2025 года — пятница. 1185-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 23 мая, верующие празднуют день памяти святого преподобного исповедника Михаила. Святой Михаил происходил из Малой Азии, города Синнада (современная Турция). От ранней молодости он вступил в монашескую жизнь, отличаясь воздержанием, послушанием и глубокой преданностью Богу.

Учитывая высокий духовный авторитет и непорочную жизнь, он был возведен в сан епископа Синадской кафедры, где ревностно заботился о вверенной ему пастве, укрепляя ее в православной вере и противостоя лжеучениям.

Реклама

В период правления императора Феофила (829–842), когда было развернуто широкомасштабное преследование верующих, признававших почитание икон, святой Михаил проявил твердость в исповедании истин Православия.

Он открыто выступил против иконоборческой политики императора, отстаивая догматическое учение о воплощении Сына Божия, что дает основания почитать Его иконический образ. Вследствие этого святой подвергся жестоким преследованиям: был лишен епископской кафедры, заключен и подвержен телесным страданиям и моральному унижению. Несмотря на все испытания, он остался непоколебимым в вере.

После кончины императора Феофила и восстановления иконопочитания во время правления императрицы Феодоры (842 год) память таких исповедников, как святитель Михаил, была почитаема как пример стойкости и верности канонической истине.

Его праведная жизнь и выносливость в страданиях утвердили за ним церковное прославление в лике преподобных исповедников.

Реклама

Что нельзя делать 23 мая

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом на земле, особенно на огороде или в поле — день считается “легким”, а работа в этот день вроде бы не принесет плода.

Нельзя устраивать громких гуляний, застолий или развлечений — день исповедника больше побуждает к размышлению, тишине, молитве, очищению.

Запрещается отказывать в помощи ближним — считается, что на просьбу в этот день нужно отвечать с сочувствием и кротостью.

Народные приметы и традиции на 23 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь 23 мая — на урожай грибов и хорошее лето;

солнечная и ясная погода — на хорошее и теплое лето;

холодный ветер или резкое похолодание — признак того, что еще будут “возвращение холодов” в июне;

туман утром — в сухую и теплую погоду в ближайшие дни;

утренняя роса — на ясную погоду и хороший урожай зерновых;

Если в этот день гремит гром, то лето будет жарким и ураганным.

23 мая утренняя роса — на ясную погоду и хороший урожай зерновых / © Pixabay

В народе 23 мая назывался Михаил Конопляник. Название связано с сочетанием церковного чествования святого Михаила Синадского и сельскохозяйственного цикла, а именно — началом сева конопли.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 мая

Какие завтра именины: Михаил, Леонтий, Ефросинья.

Талисманом человека, рожденного 23 мая, является хризопраз. Это минерал из семейства халцедонов, отличающийся мягкой зеленой окраской. Согласно древним представлениям, этот камень особенно подходит тем, кто стремится к познанию, не боится вызовов и способен влиять на ход событий в окружающем мире.

Реклама

В этот день родились:

1878 год — Александра Скоропадская, украинская аристократка, жена Гетьмана Украинского Государства Павла Скоропадского;

1960 год — Василий Шуляр, украинский ученый, доктор педагогических наук;

1966 год — Элина Абакарова, украинская архитектор, художница.

Памятные даты 23 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 мая:

1430 год — в ходе боевых действий вблизи Компьена войска бургундского герцогства захватили Жанну д’Арк в плен, после чего передали ее английской стороне;

1498 год — во Флоренции по приговору церковной власти был казнен доминиканский монах Джироламо Савонаролу путем сожжения на костре;

1533 год — официально аннулирован брак английского монарха Генриха VIII с королевой Екатериной Арагонской, что начало разрыв Англии с Римской церковью;

1536 год — в Португалии создан Инквизиционный трибунал для борьбы с ересью, ставший инструментом религиозного контроля государства;

1592 год — в Венеции инквизиторы арестовали философа Джордано Бруно, обвинив его в еретических взглядах;

1788 — Южная Каролина стала восьмым штатом, ратифицировавшим Конституцию Соединенных Штатов Америки;

1846 год — президент Мексики Мариано Паредес де-факто объявил войну США, что стало частью эскалации мексикано-американского конфликта;

1877 год — Румыния официально провозгласила свою независимость от Османской империи;

1911 год — в столице Великобритании началась Первая Имперская конференция, объединившая представителей доминионов Британской империи;

1927 год — в городке Сейлз (штат Луизиана) агенты Федерального бюро расследований открыли огонь по автомобилю, убив известных грабителей Бонни Паркер и Клайда Берроу;

1938 год — в Роттердаме агент советского НКВД Павел Судоплатов покушался на Евгения Коновальца, лидера Организации украинских националистов, в результате чего тот погиб;

1945 год — в конце Второй мировой войны бывший рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер покончил жизнь самоубийством во время пребывания под арестом союзников;

1949 год — в Бонне официально провозглашено создание Федеративной Республики Германия (ФРГ);

1951 год — правительство Тибета подписало с Китайской Народной Республикой соглашение по 17 пунктам, которое фактически закрепило китайский контроль над Тибетом;

1953 год — в течение двух суток в Литовской ССР советская власть провела массовые аресты и депортации крестьян, которые отказывались вступать в колхозы — репрессировано почти 37 тысяч человек;

1984 год — главный государственный санитарный врач США официально признал пассивное курение вредным для здоровья населения;

1988 год — знаменитый французский футболист Мишель Платини торжественно попрощался с профессиональной карьерой;

1995 год — опубликована первая стабильная версия языка программирования Java, которая впоследствии сыграла ключевую роль в развитии современных цифровых технологий;

2006 год — Сербия официально признала результаты референдума о независимости Черногории, завершившее исторический союз двух стран;

2006 год — на Аляске активизировался вулкан Маунт-Кливленд, произошло его извержение;

2008 год — в Киеве введена в эксплуатацию 46-я станция метрополитена — “Червоний хутір”;

2015 год — мощные ливни и торнадо повлекли за собой масштабные наводнения в Техасе, Оклахоме и северных регионах Мексики; погибли не менее 30 человек.

Какой завтра праздник в Украине и мире

23 мая в Украине празднуют День Героев / © ТСН.ua

23 мая в Украине празднуют День Героев. Эта дата выбрана в память о гибели Евгения Коновальца — ведущего деятеля Организации украинских националистов, коварно убитого советским агентом в Роттердаме в 1938 году. Его смерть стала символом жертвенности во имя украинской идеи, и именно поэтому 23 мая избрали днем уважения национальных героев.

В этот день вспоминают всех, кто с оружием или словом боролся за независимость Украины — от сечевых стрелков и воинов армии УНР до борцов УПА, героев Революции Достоинства и защитников, которые сегодня стоят на передовой российско-украинской войне.

Реклама

День Героев не является государственным праздником в формальном смысле, но имеет большое общественное, нравственное и патриотическое значение. Во многих городах проводят память погибших, торжественные мероприятия, марши, выступления, встречи с ветеранами и возложение цветов к мемориалам. В школах и учебных заведениях организуют воспитательные события, чтобы передать младшему поколению пример несокрушимости духа и любви к Родине.

Также 23 мая Всемирный день черепахи. Этот день начала в 2000 году американская природоохранная организация American Tortoise Rescue — сообщество, занимающееся помощью пострадавшим, брошенным или спасенным черепахам. Ее миссия — не только спасать конкретных животных, но и развивать экологическое сознание общества. Черепахи — существа, обитающие на планете более 200 миллионов лет, однако сегодня многие из них находятся на грани исчезновения. Утрата ареалов, вырубка лесов, загрязнение водоемов, глобальное потепление, незаконная торговля и отлов — все это разрушает их шансы на выживание.

А еще 23 мая Всемирный день спортивной борьбы. Инициатором введения Всемирного дня борьбы выступила Объединенная федерация борьбы (United World Wrestling — UWW) — главный международный орган, который занимается развитием этого вида спорта в мире. Дату 23 мая выбрали неслучайно: именно в этот день 1904 в программу Олимпийских игр официально включили соревнования по борьбе (греко-римской).

23 мая Международный день по искоренению акушерских свищей. Это глобальная акция, направленная на осознание и преодоление одной из самых трагических медицинских проблем, тормозящих развитие женского здоровья в ряде стран. Акушерский свищ — это хроническое патологическое поражение, которое возникает вследствие слишком длительных, сложных родов без надлежащей медицинской поддержки. Она заключается в формировании аномального прохода между органами малого таза (в частности между влагалищем и мочевым пузырем или прямой кишкой), что приводит к неконтролируемой потере мочи или кала.

Реклама

Также 23 мая День морской пехоты в Украине. Дата 23 мая имеет символическое значение, ведь именно в этот день 1997 в Украине было официально восстановлено существование морской пехоты как отдельного вида войск. Эта дата подчеркивает преемственность боевых традиций и немаловажную роль морской пехоты в укреплении национальной обороны.

А еще 23 мая Всемирный день меланомы. Цель этой цели — привлечь внимание общества к необходимости профилактики, своевременной диагностики и эффективного лечения этой опасной болезни. Меланома — это злокачественное образование, развивающееся из пигментных клеток кожи — меланоцитов. Ее главная особенность — стремительное распространение и способность метастазировать, что делает болезнь особенно угрожающей. Без надлежащего лечения меланома может быстро привести к летальному исходу.

23 мая Всемирный день миграции рыб Миграция рыб — это их естественное перемещение между разными водоемами, которое необходимо для воспроизведения потомства, поиска пищи или обеспечения комфортных условий для существования. Длина таких перемещений может варьироваться от нескольких километров до тысячи километров, что делает этот процесс жизненно важным для многих видов.