Какой завтра, 23 ноября, день – все о событиях, которых чествует церковь, что нельзя делать

23 ноября 2024 года — суббота. 1004-й день войны в Украине.

Кого завтра чествует церковь

23 ноября в церковном календаре – день памяти святых святителей Амфилохия и Григория. Святой Иконийский Амфилохий жил в IV веке и был епископом города Иконии в Малой Азии (современная Турция). Он был близким другом и соратником святителя Василия Великого и Григория Богослова. Амфилохий был известен своей великой мудростью и усердием в проповеди христианской веры. Он участвовал во многих церковных соборах и активно боролся против ересей, особенно арианства. Его проповеди и письма оставили значительный след в богословской мысли того времени. Амфилохий умер в 394 году, оставив после себя большое наследие духовных и богословских произведений.

Святой Григорий Богослов, также известный как Григорий Назианзин, был одним из величайших богословов ранней христианской церкви. Он родился в 329 году в городе Назианге в Малой Азии. Григорий получил блестящее образование и посвятил свою жизнь служению Богу. Он был епископом Сасимы, но больше всего прославился своей деятельностью в Константинополе. Григорий Богослов был одним из главных участников Второго Вселенского Собора 381 года, где он играл немаловажную роль в борьбе против арианской ереси. Его богословские труды, в частности "Пять богословских речей", оказали значительное влияние на развитие христианской догматики. Григорий умер в 390 году, оставив после себя большое наследие духовных и богословских произведений.

Что нельзя делать 23 ноября

Нельзя начинать конфликты, потому что они затянутся.

Не следует ругаться, злословить, ссориться.

Запрещается злоупотреблять алкоголем.

Народные приметы и традиции на 23 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на небе нет или мало облаков – к ясной и холодной погоде;

вокруг месяца розовое сияние – будут трескучие морозы;

облака на западе красные – погода будет ясной;

низкие облака – ждите похолодания.

23 ноября вокруг месяца розовое сияние — будут трескучие морозы. / Фото: Unsplash

Наши предки проводили громко: пели, танцевали, собирались в группы и веселились. Повод — санный путь уже установился и к весне снег пролежит.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 ноября

Какие завтра именины: Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей.

Талисманом человека, рожденного 23 ноября является берилл. Камень, который часто носили женщины, чтобы их мужчины были верны в браке. Также берилл по легендам является мощным защитником от темной магии.

В этот день родились:

1871 год – украинский военный деятель, генерал-четар УГА Антон Кравс;

1896 год – украинский композитор и пианист Виктор Косенко;

1933 год – современный польский композитор, дирижер, педагог Кшиштоф Пендерецкий.

Памятные даты 23 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 ноября:

1917 год — Александр Немитц направляет телеграмму Генеральному Секретарю военных дел УНР о признании флотом власти УНР;

1938 год — Карпатская Украина получает автономию в составе Чехословацкой республики;

1956 год – первый день соревнований XVI Олимпиады в Мельбурне (Австралия);

1994 год — во время экспедиции спортсменов альпинистского клуба "Одесса" в Гималае устанавливают флаг Украины на вершине Чогори К2 (8611 метров);

2003 год – в результате Революции роз в Грузии Эдуард Шеварнадзе подает в отставку;

2007 год — начинает работу Верховная Рада Украины 6-го созыва, избранная после досрочного роспуска ВРУ 5-го созыва;

2022 год — Россия была признана страной "Спонсором Терроризма".

Погода на 23 ноября

Завтра, 23 ноября, в Киеве пасмурно, ночью дождь, который утром сменится снегом, во второй половине дня ослабеет, чтобы закончиться к вечеру. Во Львове пасмурно, ночью снег, потом без осадков. В Харькове пасмурно, с середины и до конца дня мелкий дождь. В Одессе пасмурно, утром дождь, который к вечеру закончится.

Температура воздуха в Киеве +1 днем и -1 ночью. Во Львове +1 день и -2 ночью. В Харькове +7 днем и +3 ночью. В Одессе +10 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

23 ноября День памяти жертв голодоморов / Фото: Фото из открытых источников

23 ноября в Украине и мире Международный день осведомленности об ауре. Выпадает на четвертую субботу ноября. Аура – это невидимое энергетическое поле, которое, как считается, окружает живые существа. Согласно некоторым духовным и эзотерическим традициям, аура может отражать физическое, эмоциональное и духовное состояние человека. Цвет, интенсивность и структура ауры могут являться индикаторами настроения, состояния здоровья или уровня энергии.

Также 23 ноября День памяти жертв голодоморов. Это национальный день скорби, который приходится ежегодно четвертую субботу ноября. Голодомор — это массовый искусственный голод, организованный сталинским режимом в 1932–1933 годах, повлекший смерть миллионов украинцев. Он был частью репрессивной политики, направленной на подавление сопротивления крестьянства коллективизации и уничтожение украинской национальной идентичности. Также Украина чтит память жертв голода 1921-1923 и 1946-1947 годов, которые были следствием политики советской власти. День памяти важен для памяти погибших и осознания трагических уроков истории. Он напоминает о необходимости отстаивания прав человека, национальной свободы и противодействия любым формам репрессий и геноцида.

А еще 23 ноября – Международный день имидж-консультанта. Цель праздника — повысить осведомленность о важности имиджа в современном мире и отметить профессионалов, которые помогают людям и компаниям совершенствовать свой образ.

23 ноября Международный день борьбы с безнаказанностью. Этот день был установлен для того, чтобы привлечь внимание к важной проблеме: отсутствие справедливости за нарушение прав человека, когда виновные остаются безнаказанными за свои преступления, часто из-за коррупции, бездействия или слабости правовой системы. Международный день борьбы с безнаказанностью был провозглашен ООН в 2011 году в память о тех ужасных событиях, произошедших 23 ноября 1990 года, когда в результате нападения на журналистов в Мексике были убиты два представителя СМИ. Это стало сигналом для мира о серьезных проблемах безнаказанности в отношении преступлений, совершенных против журналистов, правозащитников и других лиц, занимающихся важной деятельностью по продвижению прав человека.

Также 23 ноября Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека. Основная цель этого дня – поддержать людей, переживших трагедию потери из-за самоубийства, помочь им справиться с горем и болью, а также привлечь внимание к проблеме психического здоровья, что может привести к самоубийству. День отмечает важность создания поддерживающих сред для тех, кто сталкивается с такими трагическими событиями, и дает возможность повысить осведомленность о влиянии, которое имеет самоубийство на семью, друзей и общину.

А еще 23 ноября Всемирный день акварели. Был основан для популяризации этого технического и художественного стиля живописи, имеющего многовековую историю. Праздник позволяет художникам по всему миру продемонстрировать свои работы и поделиться творчеством с другими. Этот день способствует повышению осведомленности об акварели как виде искусства, а также предоставляет возможность любителям искусства узнать больше о технике рисования акварелью.