Какой завтра, 23 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

23 ноября 2023 года — четверг. 638-й день войны в Украине.

Какой завтра, 23 ноября, церковный праздник

23 ноября в церковном календаре – день памяти святого Амфилохия Иконийского. Он был другом Григория Богослова и Василия Великого, а также Иконийским епископом. Родился в христианской семье в Каппадокии (Малая Азия), поэтому с детства изучал Божье Слово. Первоначально Амфилохий мечтал стать адвокатом, но все же решил покинуть мирскую жизнь и начать служить Богу. Большую часть своей жизни прожил в пустыне. 374 стал епископом. В тот период был созван Иконийский синод, на котором осудили македонян-еретиков. Боролся с арийцами. Получил от Господа дар исцеления.

Что нельзя делать 23 ноября

Старайтесь не ругаться, не злословить, лучше сдерживать свои эмоции.

Не следует начинать конфликты, иначе они могут затянуться.

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 23 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: облака на закате красного цвета — к ясной погоде;

вокруг луны тусклые розовые круги — ждите трескучих морозов;

на небе низкие облака — к похолоданию;

солнце скрылось за облака — будет ураган;

мало облаков – погода будет холодная, но ясная.

23 ноября мало облаков — погода будет холодная, но ясная / Фото: Pexels

Наши предки в этот день проводили время очень весело: играли, пели, гуляли, развлекались. Радовались тому, что уже санный путь окончательно установился и к весне не нужно об этом волноваться.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 ноября

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Федор, Макар.

Талисманом человека, рожденного 23 ноября, является берилл. Давно верили, что этот камень помогает в лечении многих болезней. Берилл использовали для укрепления иммунитета, борьбы с кишечными и желудочными заболеваниями.

В этот день родились:

1858 год — французская художница украинского происхождения, мастер жанровой живописи Мария Башкирцева;

1896 год — украинский композитор и пианист Виктор Косенко;

1903 год — украинский авиаконструктор; член АН УССР; руководитель разработки поршневых, позже турбореактивных двигателей для многих типов самолетов Александр Ивченко.

Памятные даты 23 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 ноября:

1917 год — Александр Немитц направляет телеграмму генеральному секретарю военных дел УНР о признании флотом власти УНР;

1938 год — Карпатская Украина получает автономию в составе Чехословацкой республики;

1956 год — первый день соревнований XVI Олимпиады в Мельбурне (Австралия);

1994 год — во время экспедиции спортсменов альпинистского клуба "Одесса" в Гималае был установлен флаг Украины на вершине Чогори К2 (8611 метров);

1996 год — официальное окончание первой русско-чеченской войны;

2003 год — в результате Революции роз в Грузии Эдуард Шеварднадзе подает в отставку;

2007 год — начинает работу Верховная Рада Украины 6-го созыва, избранная после досрочного роспуска ВРУ 5-го созыва;

2022 год — Россия была признана страной-"спонсором терроризма".

Погода на 23 ноября

Завтра, 23 ноября, в Киеве облака с самого утра, ближе к вечеру возможен дождь со снегом. Во Львове пасмурно, к полудню осадков не ожидается, позже мелкий дождь со снегом, который закончится к вечеру. В Харькове переменная облачность. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +1 день и -6 ночью. Во Львове — +3 днем и -4 ночью. В Харькове — -4 днем и -11 ночью. В Одессе — +5 днем и -1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

23 ноября Всемирный день акварели / Фото: Pexels

23 ноября в Украине и мире празднуют Международный день имидж-консультанта. Ежедневно консультанты по имиджу приобщаются к жизни многих людей, чтобы придать им уверенность в трудные моменты, раскрыть личность, достать на поверхность внутреннее "я". Праздник был создан в 2012 году и впервые его отпраздновали в Мексике, где многие университеты предлагают научные степени в сфере имиджа. Инициаторами создания профессионального дня стали Маноло Трухильо и Хильдеберто Мартинеса.

Также 23 ноября Международный день борьбы с безнаказанностью. Ввели его еще в 2009 году по инициативе Международной ассоциации IFEX, основанной в 1992 году в Монреале. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день в городе Ампатуан (Филиппины) похитили и уничтожили 58 человек, среди которых было 32 журналиста.

А еще 23 ноября Всемирный день акварели. Он был начат известным мексиканским художником Альфредо Гуати Рохо, который всю свою жизнь посвятил живописи в технике акварели. Празднуют его с 1991 года. Рохо страстно верил, что именно акварель может передать всю красоту мира. До этого многие обходили акварель стороной, считая, что она подходит только для "детских рисунков".

23 ноября празднуют День Фибоначчи. Дату празднования выбрали в честь начала этого ряда чисел — 1, 1, 2, 3, (N-1)+(N-2)... Он был создан Леонардо Пизанским, жившим в Пизе примерно в 1175-1250 годах.