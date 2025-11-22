Какой праздник 23 ноября 2025 года / © ТСН

23 ноября 2025 года — воскресенье. 1368-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 23 ноября, верующие празднуют день памяти святых святителей Амфилоха и Григория. Амфилохий жил в IV веке. Он был епископом и известен своей ревностной проповеднической деятельностью, твердо отстаивал христианскую веру во времена арианских споров. Амфилохий оставил после себя многочисленные проповеди, письма и комментарии к Священному Писанию. Он активно поддерживал единство Церкви и противостоял ересям. Амфилохий часто упоминается вместе со святыми Александром, Василием Великим и Григорием Нисским как один из Великих каппадокийских отцов.

Григорий Нисский — младший брат Василия Великого, жил в IV веке. Известен как богослов, философ, аскет. Писал трактаты о духовной жизни, аскезе и природе Бога.

Что нельзя делать 23 ноября

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом — день неблагоприятный для этого.

Не стоит конфликтовать, ссориться — споры могут привести к долговременным проблемам.

Нельзя начинать новые дела — они считаются рискованными.

Народные приметы и традиции на 23 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

снежит — до суровой зимы с затяжными снегопадами;

мороз — зима будет малоснежной, хотя и морозной;

туман — ждите оттепели;

северный ветер — к холодной зиме;

утром солнечно — ясная и морозная погода в ближайшие дни.

23 ноября утром солнечно— ясная и морозная погода в ближайшие дни / © unsplash.com

В народе 23 ноября называлось Мороз Амфилохий. Такое название появилось из-за возможных первых сильных морозов в конце ноября.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 ноября

Какие завтра именины: Борис, Григорий, Иван, Макар, Александр, Алексей.

Талисманом человека, рожденного 23 ноября является берилл. Издавна считалось, что этот камень обладает целебными свойствами. Берилл применяли для укрепления организма, повышения иммунитета и поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта.

В этот день родились:

1871 год — Антон Кравс, украинский военный деятель, генерал-четар УГА;

1896 год — Виктор Косенко, украинский композитор и пианист;

1903 год — Александр Ивченко, украинский авиаконструктор.

Памятные даты 23 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 ноября:

1708 год — Украинский гетман Иван Мазепа был подвергнут анафеме Русской православной церковью по политическим причинам;

1917 год — Александр Немитц направил телеграмму Генеральному секретарю военных дел УНР, сообщая о признании флотом власти Украинской Народной Республики;

1938 год — Карпатская Украина получила статус автономии в составе Чехословацкой республики;

1956 год — стартовали соревнования XVI Олимпиады в Мельбурне, Австралия;

1994 год — во время экспедиции альпинистского клуба “Одесса” на Чогоре был установлен флаг Украины на вершине;

1996 год — завершилась первая русско-чеченская война: президент России Борис Ельцин подписал указ о выводе около 6 тысяч российских военных из Чеченской Республики Ичкерия;

2003 год — после событий Революции роз президент Грузии Эдуард Шеварнадзе подал в отставку;

2007 год — начала работу Верховная Рада Украины шестого созыва, избранная после досрочного роспуска пятого созыва;

2022 год — Россия официально признана страной “Спонсором Терроризма”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

23 ноября Международный день акварели / © unsplash.com

23 ноября в Украине и мире празднуют Международный день имидж-консультантов. Профессиональный праздник специалистов, которые помогают людям создавать и поддерживать свой стиль, имидж и привлекательную внешность. Его цель — подчеркнуть важность работы специалистов, сочетающих психологию, эстетику и коммуникационные навыки для формирования гармоничного и уверенного образа.

Также 23 ноября Международный день борьбы с безнаказанностью. День посвящен проблеме безнаказанности за нарушение прав человека и преступления против журналистов, активистов и гражданского населения по всему миру. Этот праздник напоминает, что отсутствие ответственности за преступления способствует их повторению и подрывает основы справедливого общества.

А еще 23 ноября Международный день акварели. Праздник художников и почитателей живописи, посвященный особому искусству работы с акварельными красками. Его цель — популяризировать акварель как технику, сочетающую легкость, прозрачность и экспрессивность, а также вдохновлять людей творить и развивать художественные навыки.