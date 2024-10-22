Какой завтра, 23 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 23 октября, День осведомленности о синдроме внезапной смерти из-за эпилепсии. Верующие чтят память святого апостола Иакова. До Нового года осталось 69 дней.

23 октября 2024 года – среда. 973-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

23 октября в церковном календаре – день памяти святого апостола Иакова.

Что нельзя делать 23 октября

Не стоит ремонтировать обувь или одежду.

Не следует выяснять отношения, ссориться.

Запрещается брать и давать деньги взаймы.

Народные приметы и традиции на 23 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: не было мороза – еще 4 недели его не будет;

ветер восточный или северный — к холодам;

ива желтая, листья сбрасывают — зима придет рано;

слякоть и грязь – такая погода еще будет до 4 ноября.

23 октября ива желтая, листья сбрасывают — зима придет рано / Фото: Фото из открытых источников

Святой Иаков издавна считается покровителем пчеловодов. Поэтому ему молятся, чтобы получить большой урожай меда. В старину к этому времени уже заканчивается подготовка ульев к зимнему периоду.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 октября

Какие завтра именины: Александр, Владимир, Игнат, Максим, Николай, Яков, Ефросинья.

Талисманом человека, рожденного 23 октября, является аметист. Издавна верили, что фиолетовый камень помогает справиться с душевной тревогой. Аметист наполняет положительной энергией и добрыми мыслями.

В этот день родились:

1928 год – украинский кинорежиссер Артур Войтецкий;

1978 год — украинская гребля, олимпийская чемпионка Яна Дементьева;

1989 год – украинский футболист Андрей Ярмоленко.

Памятные даты 23 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 октября:

787 год – происходит Второй Никейский собор христианской церкви, устанавливающий порядок почитания икон;

1086 год — мусульманские войска разбивают христиан при Саграхасе в Испании;

1917 год — Павел Скоропадский становится гетманом украинского казачества;

1946 год – начинается первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН;

1956 год — в столице Венгрии, Будапеште начинается антисоветское восстание: 200-тысячная народная демонстрация солидарности с восставшими рабочими Польской Народной Республики, прошедшая от памятника польскому полководцу Бему до памятника Петефи, была расстреляна просоветской службой безопасности;

1990 год — Верховный Совет УССР, в результате Революции на Гранити голосует за отставку премьер-министра Масола;

2001 год – компания Apple представила первый iPod.

Погода на 23 октября

Завтра, 23 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +7 ночью. Во Львове +14 днем и +6 ночью. В Харькове +15 днем и +7 ночью. В Одессе +18 днем и +10 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

23 октября Международный день фестивальной музыки и искусства / Фото: Unsplash

23 октября в Украине и мире День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии. Посвящён повышению осведомленности о синдроме Судана, который является редким, но опасным состоянием, которое может возникнуть у людей с эпилепсией. Синдром Судана характеризуется внезапной смертью без очевидных причин после того, как пациент перенес один или несколько эпилептических припадков. Этот день направлен на повышение осведомленности среди общественности, медицинских работников и пациентов о симптомах и возможных методах профилактики этого состояния. Он также направлен на поддержку исследований для выявления более эффективных методов диагностики и лечения.

Также 23 октября День распространения информации о синдроме Кабуки. Этот день посвящен повышению осведомленности о синдроме Кабуки, редком генетическом заболевании, которое впервые было описано в 1981 году японскими врачами Норио Нияковой и Йосико Куроковой. Синдром Кабуки характеризуется разными физическими и когнитивными отклонениями, такими как низкий рост, аномалии в развитии костей и мозга, а также определенные аномалии во внешнем виде, напоминающие японский театральный макияж "кабуки".

А еще 23 октября Международный день фестивальной музыки и искусства. Этот день посвящен поддержке и продвижению фестивальной культуры, включающей музыку, танцы, театр, изящные искусства и многое другое. Фестивали позволяют людям собираться, общаться и наслаждаться культурными событиями вместе. Этот день также подчеркивает важность культурного обмена и сотрудничества между разными странами и народами. Он создает возможность для художников со всего мира встретиться, обмениваться идеями и вдохновением, что способствует развитию и укреплению международных культурных связей.

23 октября празднуют День организатора мероприятий. Этот день посвящен профессионалам, которые занимаются организацией различных мероприятий: от свадеб и корпоративов до масштабных фестивалей и конференций. Организаторы мероприятий прилагают много усилий и творчества, чтобы создать незабываемые моменты для своих клиентов.

Также 23 октября День рекламиста (работника рекламы). Этот праздник предназначен для чествования профессионалов, работающих в сфере рекламы и маркетинга. Их работа чрезвычайно важна для продвижения товаров и услуг, формирования имиджа брендов и создания рекламных кампаний, привлекающих внимание потребителей. Этот день также прекрасная возможность для профессионалов в сфере рекламы обменяться опытом, вдохновиться новыми идеями и отметить свои достижения. Кроме того, это день, когда можно подвести итоги года и планировать будущие проекты.

А еще 23 октября Международный день снежного барса. Этот день посвящен сохранению этого редкого и величественного зверя, живущего в горах Центральной Азии. Снежный барс, или "Ирбис", является символом красоты и силы, а также важным элементом культурного наследия региона.

23 октября празднуют День помощника врача. Этот праздник посвящен чествованию и признанию важной роли, которую играют помощники врачей в системе здравоохранения. Помощники врачей выполняют широкий спектр медицинских задач, включая диагностику, лечение, назначение лекарства и проведение медицинских процедур. Они работают под руководством врачей и обеспечивают высококачественную медицинскую помощь пациентам.