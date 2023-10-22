Какой завтра, 23 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 23 октября День рекламиста в Украине. Верующие чтят память святого апостола Иакова. До Нового года осталось 69 дней.

23 октября 2023 года – понедельник. 607 день войны в Украине.

Какой завтра, 23 октября, церковный праздник

23 октября в церковном календаре – день памяти апостола Иакова. Он был сыном святого Иосифа, мужа Девы Марии. Входил в список семидесяти младших апостолов и его часто называли "братом Господним". Издавна святого Иакова считали покровителем тех мужчин, которые выполняют тяжелый физический труд.

Что запрещено делать в этот день

День считался очень несчастливым, потому старались не заниматься чужими делами.

Не стоит держать зла на других, лучше покаяться.

Запрещается выяснять отношения или ссориться.

Народные приметы и традиции на 23 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пошел град – через две недели будет настоящая зима;

выпало много снега и он не растаял — ждите теплую зиму;

идет дождь – следующий год будет урожайным.

23 октября идет дождь — следующий год будет урожайным / Фото: Pexels

В этот день проводили так называемые "пчелиные хороводы" — пытались съесть как можно больше меда, потому что существовало поверье, что количество съевшего меда влияет на то, сколько его будет в следующем году. На столе традиционно появлялись блюда с медом. Мужчины обязательно брались за тяжелую работу, которую нужно проделать по дому, потому что в этот день точно все получится.

Погода на 23 октября

Завтра, 23 октября, в Киеве пасмурно, осадков не ожидается. Во Львове облачно с прояснениями, без осадков. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +7 днем и +1 ночью. Во Львове +7 день и 0 ночью. В Харькове +6 днем и ночью 0. В Одессе +10 днем и +6 ночью.

Памятные даты 23 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 октября:

787 год – происходит Второй Никейский собор христианской церкви, устанавливающий порядок почитания икон;

1086 год — мусульманские войска разбивают христиан при Саграхасе в Испании;

1917 год — Павел Скоропадский становится гетманом украинского казачества;

1946 год – начинается первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН;

1956 год – в столице Венгрии, Будапеште начинается антисоветское восстание: 200-тысячная народная демонстрация солидарности с восставшими рабочими Польской Народной Республики, которая проходит от памятника польскому полководцу Бему до памятника Петефи, была расстреляна просоветской службой безопасности;

1990 год — Верховный Совет УССР, в результате Революции на Гранити голосует за отставку Премьер-министра Масола;

2001 год – Компания Apple показывает первый iPod.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 октября

Какие завтра именины : Иаков, Святослав, Игорь.

Талисманом человека, рожденного 23 октября, является аметист. Ювелирный самоцвет, считающийся самой дорогой разновидностью кварца. Давно верили, что аметист является символом чистоты, гармонии, преданности. Также считается, что он помогает очистить хоть какое место от негатива.

В этот день родились:

1886 год – украинский авиаинженер, спортсмен Харитон Славоросов;

1928 год – украинский кинорежиссер Артур Войтецкий;

1989 год – украинский футболист, игрок Боруссии Дортмунд и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко.

Какой завтра день в Украине и мире

23 октября Международный день снежного барса / Фото: Pexels

23 октября в Украине и мире празднуют День организаторов мероприятий. Праздник посвящен всем тем, кто без устали работает, чтобы создать незабываемые впечатления и памятные воспоминания для всех участников любого мероприятия. Планирование мер является важной частью человеческой истории. В древних империях любили устраивать грандиозные вечеринки, поэтому организаторы всегда были довольно уважаемыми людьми.

Также 23 октября в Украине День рекламиста. Праздник относительно молодой, он был начат в 1994 году. Рекламисты чрезвычайно креативные люди, которые могут из ничего создать гениальную идею. К празднованию этого дня часто присоединяются и родственные рекламе профессии — дизайнер, маркетолог, копирайтер, промоутер, бренд-менеджер.

А еще 23 октября празднуют Международный день школьных библиотек. Наши предки ценили книги и образование. Князь Владимир при Киевской Руси открывал особые школы, в которых учащиеся учились путем переписывания древних книг. Первая же библиотека на территории современной Украины была открыта князем Ярославом Мудрым в Киеве. В XI веке уже существовали специальные "школы книжного учения", где готовили молодых специалистов для культуры, управления, церковной жизни. Особым событием в библиотечном деле стало появление книгопечатания. В XVI веке появились большие книгохранилища во Львове и Остроге, а в 1630-х годах началось формирование библиотеки Киево-Могилянской академии.

23 октября Международный день снежного барса. Снежный барс находится под защитой Красной Книги, ведь из-за необычного окраса ценного меха это животное стало добычей браконьеров. Главная цель дня состоит в том, чтобы привлечь внимание людей к этим прекрасным животным и сохранить их в природной среде.