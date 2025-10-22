Какой праздник 23 октября 2025 года / © ТСН

23 октября 2025 года — четверг. 1337 день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 23 октября, верующие празднуют день памяти святого апостола Иакова. Иаков был среди первых, кого Иисус призвал к апостольскому служению. Евангелие рассказывают, что он с братом Иоанном чинили сети на берегу Галилейского моря, когда Христос сказал: “Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами людей”. Иаков сразу оставил лодку и отца, чтобы идти за Христом.

Иаков входил в узкий круг трех учеников, которые были свидетелями самых таинственных моментов жизни Иисуса. Через свой пыл и силу веры он, вместе с братом, получил от Иисуса прозвище “Воанергес”, то есть “сыновья грома”. После Вознесения Христа апостол Иаков проповедовал Евангелие в разных землях — по преданию, в Иудее, Самарии и даже в Испании. Именно ему приписывают основание первых христианских общин на Пиренейском полуострове.

Вернувшись в Иерусалим, он подвергся преследованиям. Царь Ирод Агриппа I отдал приказ уронить ему голову мечом около 44 года — это первое мученическое свидетельство среди апостолов.

Что нельзя делать 23 октября

Не следует начинать новых дел — день имеет тяжелую энергетику, потому что стоит “на грани осени и зимы”.

Нельзя занимать деньги — кто даст взаймы, тот сам будет нуждающимся, а кто возьмет, тот “выпьет удачу до дна”.

Запрещается работать после захода солнца — “осень идет спать”, поэтому людям советовали завершить все дела до сумерек.

Народные приметы и традиции на 23 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый и солнечный день — ждите мягкую зиму с частыми оттепелями;

дуновение восточного или северного ветра — к суровой, морозной зиме;

уже полетели аисты — морозы придут через 2 недели;

береза еще не сбросила листья — зима придет поздно;

листья из липы опадают снизу вверх — к ранней и лютой зиме;

розовый рассвет указывает на ветер и небольшое потепление.

23 октября розовый рассвет указывает на ветер и небольшое потепление. / © unsplash.com

В народе 23 октября носило название Яков Дровопал. Именно в этот день начинали активно заготавливать дрова на зиму: сушили, складывали в дровяные, жгли в печах впервые после осеннего тепла.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 октября

Какие завтра именины: Владимир, Игнат, Максим, Николай, Александр, Яков, Ефросинья.

Талисманом человека, рожденного 23 октября, является аметист. Издавна люди верили, что фиолетовый камень имеет силу успокаивать сердце и умиротворять душу. Аметист, исполненный благородной энергии, очищает мысли, дарит внутреннюю гармонию и настраивает на светлый, добрый лад.

В этот день родились:

1928 год — Артур Войтецкий, украинский кинорежиссер;

1978 год — Яна Дементьева, украинская гребля, олимпийская чемпионка;

1989 год — Андрей Ярмоленко, украинский футболист.

Памятные даты 23 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 октября:

787 год — на Втором Никейском соборе христианская церковь официально утвердила порядок уважения икон, прекратив долгие споры иконоборцев и приверженцев святых изображений;

1086 год — в испанском Саграхасе мусульманские войска нанесли поражение христианскому войску, остановив дальнейшее наступление Реконкисты;

1917 год — Павла Скоропадского избрали гетманом украинского казачества;

1946 год — в Лондоне состоялось первое заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций;

1956 год — в Будапеште вспыхнуло антисоветское восстание: массовая 200-тысячная демонстрация солидарности с польскими рабочими, разогнанная огнем спецслужб, переросла в общенациональное выступление венгерского народа против коммунистического режима;

1990 год — под давлением студенческой Революции на граните Верховный Совет УССР принял отставку премьер-министра Виталия Масола;

1994 год — Государственная дума Российской Федерации приняла решение о приостановлении процесса разделения Черноморского флота между Россией и Украиной;

2001 год — компания Apple представила миру первый iPod.

Какой завтра праздник в Украине и мире

23 октября в Украине празднуют День работников рекламы / © unsplash.com

23 октября в Украине празднуют День работников рекламы. Это профессиональный праздник, посвященный людям, которые создают рекламные кампании, продвигают бренды и продукты, работают в маркетинге, дизайне, PR и медиа. Этот праздник подчеркивает, что реклама не просто бизнес, а искусство и коммуникация, способные вдохновлять, мотивировать и менять общественные настроения.

Также 23 октября День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии. Это международная инициатива, направленная на повышение осведомленности о внезапной и неожиданной смерти у людей с эпилепсией. SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy) — внезапная смерть человека с эпилепсией, не вызванная травмой, утоплением или другими очевидными причинами.

А еще 23 октября День распространения информации о синдроме Кабуки. Этот день посвящен повышению осведомленности о редком генетическом заболевании — синдроме Кабуки, которое характеризуется рядом физических и когнитивных особенностей. Синдром Кабуки — это редкое генетическое заболевание, обычно не связанное с семейной историей.

23 октября празднуют День организаторов мероприятий. Это профессиональный праздник людей, которые занимаются планированием, подготовкой и проведением различных мероприятий — от конференций и выставок до концертов, корпоративов и торжественных церемоний. Организаторы мероприятий — это «невидимые режиссеры» событий, которые делают любую встречу, презентацию или празднование эффективной, комфортной и незабываемой.

Также 23 октября Международный день снежного барса. Этот экологический праздник призван повысить осведомленность об охране снежных барсов — редких больших кошек, обитающих в высокогорных районах Центральной Азии. Снежные барсы находятся под угрозой из-за охоты, уничтожения природной среды и браконьерства.

А еще 23 октября День Моля. Это неофициальный праздник, который отмечают химики, студенты-химики и любители химии ежегодно 23 октября с 6:02 утра до 6:02 вечера (в формате 6:02 10/23).