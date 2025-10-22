- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 416
- Время на прочтение
- 4 мин
Какой завтра, 23 октября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 23 октября День работников рекламы в Украине. Верующие чтят память святого апостола Иакова. До Нового года осталось 69 дней.
23 октября 2025 года — четверг. 1337 день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 23 октября, верующие празднуют день памяти святого апостола Иакова. Иаков был среди первых, кого Иисус призвал к апостольскому служению. Евангелие рассказывают, что он с братом Иоанном чинили сети на берегу Галилейского моря, когда Христос сказал: “Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами людей”. Иаков сразу оставил лодку и отца, чтобы идти за Христом.
Иаков входил в узкий круг трех учеников, которые были свидетелями самых таинственных моментов жизни Иисуса. Через свой пыл и силу веры он, вместе с братом, получил от Иисуса прозвище “Воанергес”, то есть “сыновья грома”. После Вознесения Христа апостол Иаков проповедовал Евангелие в разных землях — по преданию, в Иудее, Самарии и даже в Испании. Именно ему приписывают основание первых христианских общин на Пиренейском полуострове.
Вернувшись в Иерусалим, он подвергся преследованиям. Царь Ирод Агриппа I отдал приказ уронить ему голову мечом около 44 года — это первое мученическое свидетельство среди апостолов.
Что нельзя делать 23 октября
Не следует начинать новых дел — день имеет тяжелую энергетику, потому что стоит “на грани осени и зимы”.
Нельзя занимать деньги — кто даст взаймы, тот сам будет нуждающимся, а кто возьмет, тот “выпьет удачу до дна”.
Запрещается работать после захода солнца — “осень идет спать”, поэтому людям советовали завершить все дела до сумерек.
Народные приметы и традиции на 23 октября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
теплый и солнечный день — ждите мягкую зиму с частыми оттепелями;
дуновение восточного или северного ветра — к суровой, морозной зиме;
уже полетели аисты — морозы придут через 2 недели;
береза еще не сбросила листья — зима придет поздно;
листья из липы опадают снизу вверх — к ранней и лютой зиме;
розовый рассвет указывает на ветер и небольшое потепление.
В народе 23 октября носило название Яков Дровопал. Именно в этот день начинали активно заготавливать дрова на зиму: сушили, складывали в дровяные, жгли в печах впервые после осеннего тепла.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 октября
Какие завтра именины: Владимир, Игнат, Максим, Николай, Александр, Яков, Ефросинья.
Талисманом человека, рожденного 23 октября, является аметист. Издавна люди верили, что фиолетовый камень имеет силу успокаивать сердце и умиротворять душу. Аметист, исполненный благородной энергии, очищает мысли, дарит внутреннюю гармонию и настраивает на светлый, добрый лад.
В этот день родились:
1928 год — Артур Войтецкий, украинский кинорежиссер;
1978 год — Яна Дементьева, украинская гребля, олимпийская чемпионка;
1989 год — Андрей Ярмоленко, украинский футболист.
Памятные даты 23 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 23 октября:
787 год — на Втором Никейском соборе христианская церковь официально утвердила порядок уважения икон, прекратив долгие споры иконоборцев и приверженцев святых изображений;
1086 год — в испанском Саграхасе мусульманские войска нанесли поражение христианскому войску, остановив дальнейшее наступление Реконкисты;
1917 год — Павла Скоропадского избрали гетманом украинского казачества;
1946 год — в Лондоне состоялось первое заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций;
1956 год — в Будапеште вспыхнуло антисоветское восстание: массовая 200-тысячная демонстрация солидарности с польскими рабочими, разогнанная огнем спецслужб, переросла в общенациональное выступление венгерского народа против коммунистического режима;
1990 год — под давлением студенческой Революции на граните Верховный Совет УССР принял отставку премьер-министра Виталия Масола;
1994 год — Государственная дума Российской Федерации приняла решение о приостановлении процесса разделения Черноморского флота между Россией и Украиной;
2001 год — компания Apple представила миру первый iPod.
Какой завтра праздник в Украине и мире
23 октября в Украине празднуют День работников рекламы. Это профессиональный праздник, посвященный людям, которые создают рекламные кампании, продвигают бренды и продукты, работают в маркетинге, дизайне, PR и медиа. Этот праздник подчеркивает, что реклама не просто бизнес, а искусство и коммуникация, способные вдохновлять, мотивировать и менять общественные настроения.
Также 23 октября День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии. Это международная инициатива, направленная на повышение осведомленности о внезапной и неожиданной смерти у людей с эпилепсией. SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy) — внезапная смерть человека с эпилепсией, не вызванная травмой, утоплением или другими очевидными причинами.
А еще 23 октября День распространения информации о синдроме Кабуки. Этот день посвящен повышению осведомленности о редком генетическом заболевании — синдроме Кабуки, которое характеризуется рядом физических и когнитивных особенностей. Синдром Кабуки — это редкое генетическое заболевание, обычно не связанное с семейной историей.
23 октября празднуют День организаторов мероприятий. Это профессиональный праздник людей, которые занимаются планированием, подготовкой и проведением различных мероприятий — от конференций и выставок до концертов, корпоративов и торжественных церемоний. Организаторы мероприятий — это «невидимые режиссеры» событий, которые делают любую встречу, презентацию или празднование эффективной, комфортной и незабываемой.
Также 23 октября Международный день снежного барса. Этот экологический праздник призван повысить осведомленность об охране снежных барсов — редких больших кошек, обитающих в высокогорных районах Центральной Азии. Снежные барсы находятся под угрозой из-за охоты, уничтожения природной среды и браконьерства.
А еще 23 октября День Моля. Это неофициальный праздник, который отмечают химики, студенты-химики и любители химии ежегодно 23 октября с 6:02 утра до 6:02 вечера (в формате 6:02 10/23).