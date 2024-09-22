Какой завтра, 23 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

23 сентября 2024 года – понедельник. 943-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

23 сентября в церковном календаре – Зачатие святого Иоанна Крестителя. Этот праздник посвящен событиям, когда священник Захария и его жена Елизавета, которые были бездетными и уже преклонных лет, получили благую весть от ангела Господня о том, что у них родится сын. Согласно Евангелию от Луки, во время служения в храме Захарии явился ангел и возвестил, что Елизавета начнет и родит сына, которого они назовут Иоанном. Захария поначалу не поверил этой новости и за это был наказан немотой до момента рождения сына. Иоанн Креститель стал великим пророком, предсказавшим пришествие Иисуса Христа и крестившего его в водах Иордана.

Что нельзя делать 23 сентября

Нельзя брать или давать взаймы деньги.

Не следует ссориться со своим мужем.

Запрещается принимать судьбоносные решения.

Народные приметы и традиции на 23 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пригревает солнце — ждите дождей в конце сентября;

дождь — до конца месяца будет теплая погода;

на рябине много ягод – зима будет суровой и сырой;

мало плодов на рябине – осенью будет сухо.

23 сентября мало плодов на рябине — осенью будет сухо. / Фото: pixabay.com

В этот день верующие обязательно молятся об исцелении от болезней, особенно от головных болей. Женщины также просят о беременности, рождении здорового ребенка.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса.

Талисманом человека, рожденного 23 сентября является нефрит. Полудрагоценный камень, известный с давних времен. Издавна верили, что нефрит – это символ верности и мудрости.

В этот день родились:

1939 год – украинский детский писатель Вячеслав Малец;

1976 год — украинские боксеры, участники Олимпийских игр братья Валерий и Владимир Сидоренко;

1992 год – украинская поэтесса Оксана Гаджий.

Памятные даты 23 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 сентября:

1122 год — император Священной Римской империи Генрих V восстанавливает право Папы Римского назначать епископов и гарантирует церкви возвращение ранее захваченных церковных земель;

1595 год — испанское правительство принимает решение не истреблять индейское население Вест-Индии, а крестить его, разделив колонии на территории миссий;

1648 год — в битве под Пилявцами казацкое войско Богдана Хмельницкого разбивает польскую армию;

1846 год — Иоганн Готфрид Галле и Генрих Луи д'Арре открывают Нептун, восьмую планету Солнечной системы;

1848 год — американец Джон Куртис изготовляет первую жевательную резинку;

1913 год — француз Ролан Гаррос первым перелетает через Средиземное море;

1918 год — Совет Министров Украинского Государства принимает выделение морского министерства в отдельное ведомство;

1919 год — на совместном заседании Директории и правительства УНР и ЗУНР принимают решение немедленно начать военные действия против армии Деникина;

1919 год – начинается еврейский погром в Фастове, устроенный белогвардейцами;

1920 год — открывают Винницкий филиал Всенародной библиотеки Украины ВУАН;

1921 год — в Праге выходит первый номер газеты "Общественный вестник" — орган Украинского общественного комитета;

1932 год — Султанат Неджд и Королевство Хиджаз объединяются в одно государство — Королевство Неджда и Хиджаза;

1938 год – во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке закладывают капсулу времени, которую должны раскрыть в 6939 году;

1944 год — согласно Люблинскому соглашению начинается переселение этнических украинцев из Польской республики в РСФСР, а поляков — в обратном направлении;

1945 год – британо-французские войска занимают Сайгон – самый большой город Южного Вьетнама;

1991 год — Армения провозглашает независимость;

1992 год — на американском ядерном полигоне в штате Невада совершают последний ядерный взрыв;

1993 год — Кабинет Министров Украины одобряет постановление "Об образовании Национального совета по географическим названиям";

1998 год — Совет Безопасности ООН принимает резолюцию 1199 — обязавший правительство Союзной Республики Югославия прекратить боевые операции в Косово;

2002 год — в Бельгии вступает в силу закон об эвтаназии;

2008 год – презентация первой версии операционной системы "Android".

Погода на 23 сентября

Завтра, 23 сентября, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе солнечно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +14 ночью. Во Львове +24 днем и +12 ночью. В Харькове +23 днем и +13 ночью. В Одессе +25 днем и +18 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

23 сентября День празднования бисексуальности / Фото: Unsplash

23 сентября в Украине и мире празднуют Международный день жестовых языков. Этот праздник был основан ООН 2017 для повышения осведомленности о важности жестовых языков и поддержки прав глухих людей. Жестовые языки являются полноценными естественными языками со своей грамматикой и синтаксисом, которыми пользуются миллионы людей по всему миру. Этот день подчеркивает важность равного доступа к образованию, трудоустройству и услугам для сообщества глухих, а также способствует признанию жестовых языков на законодательном уровне.

Также 23 сентября начинается Неделя урологии. Эта инициатива была начата Европейской ассоциацией урологов (EAU) с целью повышения осведомленности об урологических заболеваниях и важности урологического здоровья. На Неделе урологии проводятся различные мероприятия, включая образовательные семинары, бесплатные медицинские осмотры и информационные кампании. Это отличная возможность для людей узнать больше о профилактике и лечении урологических заболеваний, таких как рак мочевого пузыря, мочекаменная болезнь и другие.

А еще 23 сентября Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми. Этот день был основан в 1999 году во время Всемирной конференции Коалиции по торговле людьми и Женской конференции в Дакке, Бангладеш. Он призван повысить осведомленность о проблеме сексуальной эксплуатации и торговли людьми, а также способствовать защите прав женщин и детей, становящихся жертвами этих преступлений. Сексуальная эксплуатация и торговля людьми остаются серьезными проблемами во всем мире, и этот день напоминает о необходимости объединения усилий по борьбе с этими преступлениями.

23 сентября празднуют Неделю приручения животных, которых сложно приручить. Приходится ежегодно на последнюю полную неделю сентября. В 2024 году эта неделя начинается 23 сентября. Эта инициатива направлена на повышение осведомленности о животных, которых трудно приручить или которые считаются менее подходящими для усыновления. Это могут быть дикие животные или домашние питомцы с особыми потребностями, которые требуют больше времени, терпения и усилий для приручения.

Также 23 сентября День борьбы с незавершением детьми средней школы. Он был начат в 2008 году французской Ассоциацией студенческого фонда города (AFEV) вместе с партнерами. Целью этого дня является повышение осведомленности о проблеме незавершения среднего образования и поиск путей его решения. По данным международных исследований, дети из бедных или социально неблагополучных семей чаще бросают школу. Также на это оказывают влияние психологические факторы, такие как поведенческие расстройства и депрессии.

А еще 23 сентября День празднования бисексуальности. Он также известен как День гордости бисексуалов. Этот праздник был начат в 1999 году тремя бисексуальными активистами из США: Венди Карри, Майклом Пейджем и Дж. Р. Уилбуром. Целью этого дня является повышение осведомленности о бисексуальности, борьба с бифобией и маргинализацией бисексуальных людей как со стороны гетеросексуального сообщества, так и ЛГБТ-сообщества. Это также возможность для бисексуальных людей и их близких отметить свою идентичность, историю и культуру.

23 сентября празднуют День образовательных технологий. Этот праздник посвящен признанию и ценности влияния технологий на образование. От первых слайд-проекторов до современной эры онлайн-обучения и квантовых вычислений, технологии совершили революцию в том, как мы преподаем и учимся.