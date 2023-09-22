Какой завтра, 23 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

23 сентября 2023 года — суббота. 577-й день войны в Украине.

Какой завтра, 23 сентября, церковный праздник

23 сентября в церковном календаре – зачатие Иоанна Предтечи. Этот праздник известен еще с V века. Зародилось оно в Константинополе и было посвящено особому библейскому событию — зачатию сына в семье праведных Захарии и Елизаветы. Священник Захария и его жена долгое время не имели детей. Среди евреев это считалось позором, потому они молились Богу с просьбой подарить им ребенка. Как-то явился Захарию архангел Гавриил, сообщивший, что родится у него сын, который будет величественным пред Господом.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя завидовать, потому что весь негатив вернется к вам сторицей.

Не стоит жаловаться и считать свои неудачи, считается сколько вспомнишь, столько и вернется.

Запрещено употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 23 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: не в пору созрели калина и черная бузина – ждите холодной и суровой зимы;

в печи огонь белого цвета – придет тепло, красного – похолодание;

много орехов и мало грибов – зима будет яростной;

вырос высокий сорняк – зимой ждите большое количество снега;

услышать крики гусей, летящих на юг – уже скоро придут настоящие зимние холода.

23 сентября услышаны крики летящих на юг гусей — уже скоро придут настоящие зимние холода. / Фото: Pexels

В этот день старались ничего не заготавливать на зиму, потому что верили, что все продукты почернеют и сгниют. Женщины и девушки традиционно брались за рукоделие. Существовала даже особая поговорка, связанная с этим днем: "На день семь погод: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет, а снизу метет!".

Погода на 23 сентября

Завтра, 23 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове уже с утра пасмурно, ближе к вечеру ждите дождя с грозой. В Харькове без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +28 днем и +16 ночью. Во Львове — +25 днем и +17 ночью. В Харькове — +26 днем и +14 ночью. В Одессе — +26 днем и +14 ночью.

Памятные даты 23 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 сентября:

1122 год — император Священной Римской империи Генрих V восстанавливает право Папы Римского назначать епископов и гарантирует церкви возвращение ранее захваченных церковных земель;

1595 год — испанское правительство принимает решение не истреблять индейское население Вест-Индии, а крестить его, разделив колонии на территории миссий;

1648 год — в битве под Пилявцами казацкое войско Богдана Хмельницкого разбивает польскую армию;

1846 год — Иоганн Готфрид Галле и Генрих Луи д'Аррест открывает Нептун, восьмую планету Солнечной системы;

1848 год — американец Джон Куртис делает первую жевательную резинку;

1913 год — француз Ролан Гаррос первым перелетает через Средиземное море;

1918 год — Совет Министров Украинского Государства принимает выделение морского министерства в отдельное ведомство;

1919 год — на совместном заседании Директории и правительства УНР и ЗУНР принимают решение немедленно начать военные действия против армии Деникина;

1920 год — открывают Винницкий филиал Всенародной библиотеки Украины ВУАН;

1921 год — в Праге выходит первый номер газеты "Общественный вестник" — орган Украинского общественного комитета;

1932 год – Султанат Неджд и Королевство Хиджаз объединяются в одно государство – Королевство Неджда и Хиджаза;

1938 год — во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке закладывают капсулу времени, которую должны раскрыть в 6939 году;

1944 год — согласно Люблинскому соглашению начинается переселение этнических украинцев из Польской республики в РСФСР, а поляков — в обратном направлении;

1945 год – британо-французские войска занимают Сайгон – самый большой город Южного Вьетнама;

1991 год — Армения провозглашает независимость;

1992 год — на американском ядерном полигоне в штате Невада совершают последний ядерный взрыв;

1993 год — Кабинет Министров Украины одобряет постановление "Об образовании Национального совета по географическим названиям";

1998 год — Совет Безопасности ООН принимает резолюцию 1199 — обязавший правительство Союзной Республики Югославия прекратить боевые операции в Косово;

2002 год — в Бельгии вступает в силу закон об эвтаназии;

2008 год — презентация первой версии операционной системы "Android".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Евгений, Климент, Павел, Петр, Иван.

Талисманом человека, рожденного 23 сентября, является нефрит. С давних времен считалось, что этот зеленый камень обладает магическими свойствами. Верили, что нефрит помогает раскрыть способности, связанные со спокойствием и очищением ума и тела.

В этот день родились:

1872 год — известная украинская оперная певица, педагогиня Соломия Крушельницкая;

1976 год — украинские боксеры, участники Олимпийских игр братья Валерий и Владимир Сидоренко;

1992 год — украинская поэтесса Оксана Гаджий.

Какой завтра день в Украине и мире

23 сентября День празднования бисексуальности / Фото: Pexels

23 сентября в Украине празднуют День осеннего равноденствия. Это астрономическое явление, когда солнце на небе поднимается ниже, утром и ночами становятся прохладнее и темнее. День и ночь в эту дату делят сутки пополам. В жизненном цикле природы изменения времени года являются ключевыми. А потому в древности их воспринимали гораздо глубже. В год существует два дня: день весеннего и день осеннего равноденствия.

Также 23 сентября — Международный день жестовых языков. Дата была установлена по инициативе ООН. Использование людьми жестов вместо языка очень древнее явление. Ученые даже предполагают, что таким способом охотники давали друг другу знать, что происходит на открытых равнинах, не нарушая тишину. Достаточно сложную систему жестов имели индейские племена. А вот первые упоминания о языке жестов для людей, которые имели недостатки слуха или речи, пришли к нам из Древней Греции.

А еще 23 сентября — Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми. Именно в этот день 1913 правительство Аргентины приняло закон против детской проституции. Однако эксплуатация женщин и детей по-прежнему считается достаточно актуальной проблемой. Уже более 1,8 млн жителей планеты стали жертвами торговли людьми, а среди них 70% составляют женщины и около трети детей.

23 сентября — День борьбы с незавершением детьми средней школы. Впервые это событие было организовано в 2008 году по инициативе французской Ассоциации студенческого города вместе с партнерами. Хотя в нашей стране все большая часть учащихся получает дипломы, в мире эта проблема остается актуальной. Чаще, согласно результатам международных исследований, школу покидают дети из бедных или социально неблагополучных семей.

Также 23 сентября празднуют Международный день кролика. Все чаще эти животные попадают в опасность, создаваемую для них человеком. Чаще всего это проведение лабораторных опытов и тестирований различных медицинских или косметических препаратов. Кроликов вылавливают, держат в клетках, а также убивают во время охоты. Главная цель этого дня — донести до людей информацию о том вреде, который причиняют зверькам. Начали праздник 1998 года в Великобритании.

А еще 23 сентября — День празднования бисексуальности. Празднование этой даты является частью недели осведомленности о бисексуальности, которую проводят в сентябре. Этот день учит принимать себя и напоминает о тяжелой борьбе, которую все еще ведет бисексуальное сообщество в мире. Флаг, представляющий бисексуальное сообщество, имеет три цвета – фиолетовый, синий и розовый. Они символизируют разные аспекты бисексуальности.

23 сентября — День образовательных технологий. История образовательных технологий берет свое начало от создания копировальных машин (трафаретное устройство Гештетнера и мимеографа) в школах и университетах. Благодаря им появилась возможность создавать тиражные копии, поэтому их было достаточно удобно использовать в классах.

Также 23 сентября — День зеленого кофе. Событие наиболее популярно в Италии. Она посвящена природоохранным и экологическим инициативам производителей кофе. В частности, тем, что направлены на поддержание окружающей среды и сокращение выбросов углерода, восстановление лесов в Танзании, являющейся одной из стран происхождения кофе.