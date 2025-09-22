- Дата публикации
Какой завтра, 23 сентября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 23 сентября, Международный день жестовых языков. Верующие празднуют Зачатие святого Иоанна Крестителя. До Нового года осталось 99 дней.
23 сентября 2025 года — понедельник. 1308-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 23 сентября, верующие празднуют Зачатие святого Иоанна Крестителя. В иудейском священническом роде жил Захария — священник из очереди Авии — и его жена Елизавета, происходившая из рода Аарона. Супруги были праведны перед Богом, но бездетны, потому что Елизавета была бесплодна, а годы их уже были преклонны. Однажды, когда Захария служил в храме, ему явился архангел Гавриил. Ангел возвестил, что у них родится сын, которого надо будет назвать Иоанн. Этот ребенок будет велик перед Господом, исполнится Святым Духом еще от материнского чрева и станет предтечей Мессии, “чтобы приготовить Господу народ готовый”.
Захария, усомнившись в словах ангела из-за преклонного возраста и бесплодия жены, был наказан немотой вплоть до дня рождения сына. Елизавета начала за словом ангельского благовещения, и это стало началом осуществления Божьего замысла о появлении величайшего пророка Ветхого и Нового Завета. Иоанн Креститель стал последним пророком Ветхого Завета и одновременно первым свидетелем Нового, ибо он сам окрестил Иисуса Христа.
Что нельзя делать 23 сентября
Не следует отправляться в дальний путь — потому что все закончится неудачей.
Женщинам запрещается прясть или стирать — это неуважение к большому церковному празднику.
Лучше избегать тяжелой домашней работы — “свято сожжет урожай”.
Народные приметы и традиции на 23 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
какая погода на Ивана — такова будет вся осень;
дождь в этот день до холодной осени;
теплый и ясный день — ждите долгой и солнечной осени;
листья с березы начали опадать сверху — зима придет поздно;
туман утром указывает на теплую погоду еще долго.
В народе 23 сентября носило название Иоанна. Часто наши предки говорили: “Пришел Иван — день с ночью сравнял”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 сентября
Какие завтра именины: Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса.
Талисманом человека, рожденного 23 сентября является нефрит. Минерал, известный человечеству еще с глубокой древности. В древних верованиях нефрит олицетворял преданность и жизненную мудрость.
В этот день родились:
1939 год — Вячеслав Малец, украинский детский писатель;
1976 год — братья Валерий и Владимир Сидоренко, украинские боксеры, участники Олимпийских игр;
1992 год — Оксана Гаджий, украинская поэтесса.
Памятные даты 23 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 23 сентября:
1122 год — император Генрих V, глава Священной Римской империи, подтверждает за Папой Римским право назначать епископов и признает за церковью владение земельными имениями, которые ранее были отобраны;
1595 год — испанская корона отказывается от политики уничтожения коренных жителей Вест-Индии, приняв решение обращать их в христианство и распределить колониальные территории между миссиями;
1648 год — в битве под Пилявцами казацкие войска во главе с Богданом Хмельницким наносят сокрушительное поражение польской армии;
1846 год — немецкие астрономы Иоганн Готфрид Галле и Генрих Луи д’Арре открывают Нептун — восьмую планету Солнечной системы;
1848 год — американец Джон Куртис создает первый образец жевательной резинки;
1913 год — французский авиатор Ролан Гаррос впервые совершает перелет через Средиземное море;
1918 год — Совет Министров Украинского Государства постановляет выделить морское министерство как самостоятельный правительственный орган;
1919 год — совместное заседание Директории и правительства УНР и ЗУНР принимает решение о немедленном начале военных действий против армии Деникина;
1919 год — в Фастове белогвардейские отряды совершают кровавый еврейский погром;
1920 год — в Виннице открывается филиал Всенародной библиотеки Украины ВУАН;
1921 год — в Праге выходит первый номер газеты “Общественный вестник” — печатного органа Украинского общественного комитета;
1932 год — Султанат Неджду и Королевство Хиджаза объединяются в единое государство — Королевство Неджду и Хиджазу;
1938 год — в рамках Всемирной ярмарки в Нью-Йорке закладывают капсулу времени, предназначенную для открытия 6939 года;
1939 год — немецкие войска передают город Дрогобыч под контроль Красной армии;
1944 год — согласно Люблинскому соглашению начинается масштабный обмен населением: украинцев переселяли из Польской республики в УССР, а поляков — в обратном направлении;
1945 год — британские и французские войска входят в Сайгон — крупнейший город Южного Вьетнама;
1991 год — Армения официально провозглашает независимость;
1992 год — на полигоне в штате Невада происходит последний ядерный взрыв, произведенный Соединенными Штатами;
1993 год — Кабинет Министров Украины утверждает создание Национального совета по географическим названиям;
1998 год — Совет Безопасности ООН принимает резолюцию № 1199, которая требовала от правительства Югославии немедленно прекратить военные действия в Косово;
2002 год — в Бельгии вступает в силу закон, легализовавший эвтаназию;
2008 год — проходит официальная презентация первой версии мобильной операционной системы Android;
2023 год — в китайском Ханчжоу открываются 19-е Азиатские игры;
2024 год — армия Израиля начинает масштабную антитеррористическую операцию против группировки “Хезболла” на юге Ливана.
Какой завтра праздник в Украине и мире
23 сентября в Украине и мире празднуют Международный день жестовых языков. Был создан по инициативе ООН. Цель этого дня — привлечь внимание мира к правам людей с нарушениями слуха, популяризировать использование жестовых языков и обеспечить их полную интеграцию в общество. Каждый человек имеет право на общение на родном жестовом языке, образование, доступ к информации и участие в общественной жизни. День подчеркивает важность уважения к культуре и языковой идентичности глухих.
Также 23 сентября Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми. Это день солидарности с жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации, а также напоминание мировому сообществу о необходимости активной борьбы с этими преступлениями. День основан по инициативе ООН, чтобы привлечь внимание к масштабам торговли людьми и сексуальной эксплуатации, особенно в отношении женщин и детей. Цель его — усилить просветительскую работу, укрепить правовые механизмы защиты и поддержки жертв.