Какой праздник 23 сентября 2025 года / © ТСН

Реклама

23 сентября 2025 года — понедельник. 1308-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 23 сентября, верующие празднуют Зачатие святого Иоанна Крестителя. В иудейском священническом роде жил Захария — священник из очереди Авии — и его жена Елизавета, происходившая из рода Аарона. Супруги были праведны перед Богом, но бездетны, потому что Елизавета была бесплодна, а годы их уже были преклонны. Однажды, когда Захария служил в храме, ему явился архангел Гавриил. Ангел возвестил, что у них родится сын, которого надо будет назвать Иоанн. Этот ребенок будет велик перед Господом, исполнится Святым Духом еще от материнского чрева и станет предтечей Мессии, “чтобы приготовить Господу народ готовый”.

Захария, усомнившись в словах ангела из-за преклонного возраста и бесплодия жены, был наказан немотой вплоть до дня рождения сына. Елизавета начала за словом ангельского благовещения, и это стало началом осуществления Божьего замысла о появлении величайшего пророка Ветхого и Нового Завета. Иоанн Креститель стал последним пророком Ветхого Завета и одновременно первым свидетелем Нового, ибо он сам окрестил Иисуса Христа.

Реклама

Что нельзя делать 23 сентября

Не следует отправляться в дальний путь — потому что все закончится неудачей.

Женщинам запрещается прясть или стирать — это неуважение к большому церковному празднику.

Лучше избегать тяжелой домашней работы — “свято сожжет урожай”.

Народные приметы и традиции на 23 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какая погода на Ивана — такова будет вся осень;

дождь в этот день до холодной осени;

теплый и ясный день — ждите долгой и солнечной осени;

листья с березы начали опадать сверху — зима придет поздно;

туман утром указывает на теплую погоду еще долго.

23 сентября теплый и ясный день — ждите долгой и солнечной осени / © unsplash.com

В народе 23 сентября носило название Иоанна. Часто наши предки говорили: “Пришел Иван — день с ночью сравнял”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса.

Талисманом человека, рожденного 23 сентября является нефрит. Минерал, известный человечеству еще с глубокой древности. В древних верованиях нефрит олицетворял преданность и жизненную мудрость.

Реклама

В этот день родились:

1939 год — Вячеслав Малец, украинский детский писатель;

1976 год — братья Валерий и Владимир Сидоренко, украинские боксеры, участники Олимпийских игр;

1992 год — Оксана Гаджий, украинская поэтесса.

Памятные даты 23 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 сентября:

1122 год — император Генрих V, глава Священной Римской империи, подтверждает за Папой Римским право назначать епископов и признает за церковью владение земельными имениями, которые ранее были отобраны;

1595 год — испанская корона отказывается от политики уничтожения коренных жителей Вест-Индии, приняв решение обращать их в христианство и распределить колониальные территории между миссиями;

1648 год — в битве под Пилявцами казацкие войска во главе с Богданом Хмельницким наносят сокрушительное поражение польской армии;

1846 год — немецкие астрономы Иоганн Готфрид Галле и Генрих Луи д’Арре открывают Нептун — восьмую планету Солнечной системы;

1848 год — американец Джон Куртис создает первый образец жевательной резинки;

1913 год — французский авиатор Ролан Гаррос впервые совершает перелет через Средиземное море;

1918 год — Совет Министров Украинского Государства постановляет выделить морское министерство как самостоятельный правительственный орган;

1919 год — совместное заседание Директории и правительства УНР и ЗУНР принимает решение о немедленном начале военных действий против армии Деникина;

1919 год — в Фастове белогвардейские отряды совершают кровавый еврейский погром;

1920 год — в Виннице открывается филиал Всенародной библиотеки Украины ВУАН;

1921 год — в Праге выходит первый номер газеты “Общественный вестник” — печатного органа Украинского общественного комитета;

1932 год — Султанат Неджду и Королевство Хиджаза объединяются в единое государство — Королевство Неджду и Хиджазу;

1938 год — в рамках Всемирной ярмарки в Нью-Йорке закладывают капсулу времени, предназначенную для открытия 6939 года;

1939 год — немецкие войска передают город Дрогобыч под контроль Красной армии;

1944 год — согласно Люблинскому соглашению начинается масштабный обмен населением: украинцев переселяли из Польской республики в УССР, а поляков — в обратном направлении;

1945 год — британские и французские войска входят в Сайгон — крупнейший город Южного Вьетнама;

1991 год — Армения официально провозглашает независимость;

1992 год — на полигоне в штате Невада происходит последний ядерный взрыв, произведенный Соединенными Штатами;

1993 год — Кабинет Министров Украины утверждает создание Национального совета по географическим названиям;

1998 год — Совет Безопасности ООН принимает резолюцию № 1199, которая требовала от правительства Югославии немедленно прекратить военные действия в Косово;

2002 год — в Бельгии вступает в силу закон, легализовавший эвтаназию;

2008 год — проходит официальная презентация первой версии мобильной операционной системы Android;

2023 год — в китайском Ханчжоу открываются 19-е Азиатские игры;

2024 год — армия Израиля начинает масштабную антитеррористическую операцию против группировки “Хезболла” на юге Ливана.

Какой завтра праздник в Украине и мире

23 сентября в Украине и мире празднуют Международный день жестовых языков / © Фото из открытых источников

23 сентября в Украине и мире празднуют Международный день жестовых языков. Был создан по инициативе ООН. Цель этого дня — привлечь внимание мира к правам людей с нарушениями слуха, популяризировать использование жестовых языков и обеспечить их полную интеграцию в общество. Каждый человек имеет право на общение на родном жестовом языке, образование, доступ к информации и участие в общественной жизни. День подчеркивает важность уважения к культуре и языковой идентичности глухих.

Также 23 сентября Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми. Это день солидарности с жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации, а также напоминание мировому сообществу о необходимости активной борьбы с этими преступлениями. День основан по инициативе ООН, чтобы привлечь внимание к масштабам торговли людьми и сексуальной эксплуатации, особенно в отношении женщин и детей. Цель его — усилить просветительскую работу, укрепить правовые механизмы защиты и поддержки жертв.