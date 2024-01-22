Какой завтра, 23 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 23 января, День ручного письма (День почерка). Верующие чтят память святого Климента и ученика его Агафангела. До Нового года осталось 343 дня.

23 января 2024 года — вторник. 699-й день войны в Украине.

Какой завтра, 23 января, церковный праздник

23 января в церковном календаре – день памяти святого Климента и ученика его Агафангела. Он жил в IV веке и воспитывался матерью-христианкой. В те времена в стране был сильный голод и многие язычники бросили своих детей на произвол судьбы. Климент их всех брал к себе, учил праведной жизни. За это его сначала сделали чтецом, а впоследствии диаконом. Тогда стал править царь Диоклетиан, известный гонениями за христианами. Схватил он Климента и его ближайшего ученика Агафангела. Вынуждал отречься от своей веры, но те стояли на своем. Тогда царь отправил их к императору Максимиану, долго мучившему святых мужчин. Видя, что не может с ними ничего поделать, он отрубил им головы.

Что нельзя делать 23 января

День нельзя проводить в одиночестве.

Не стоит употреблять брань, ссориться.

Запрещено пить алкоголь.

Народные приметы и традиции на 23 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сильная метель — к большому урожаю летом;

солнечный день — весна придет рано;

громко щебечут птицы — ждите морозов;

усилились морозы — к жаркому августу;

белка прыгает по деревьям — начнется оттепель;

какая погода после обеда, таким будет январь будущего года (2025).

23 января громко щебечут птицы — ждите морозов / Фото: Pexels

Крестьяне в этот день занимались домашними заботами. Обычно проверяли скот, считали, сколько закончилось запасов и хватит ли их до весны. Также обращали внимание, сколько снега на полях. Если его было мало, значит, на увлажнение земли могло не хватить, поэтому урожай может быть слабым.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 января

Какие завтра именины: Владимир, Геннадий, Иван, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор, Евдокия, Екатерина.

Талисманом человека, рожденного 23 января, является амазонит. Его издавна считали камнем мужества. Также было поверье, что амазонит способен внушить в собственного обладателя надежду.

В этот день родились:

1949 год – украинский поэт, переводчик Грицько Чубай;

1956 год – украинская поэтесса Наталья Харасайло;

1969 год – украинский футболист, двукратный чемпион Украины Виталий Пономаренко.

Памятные даты 23 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 января:

1556 год — происходит крупное китайское землетрясение в провинции Шэньси, во время которого погибает около 830 000 человек;

1579 год — подписывают Утрехтскую унию – военно-политический союз семи провинций Северных Нидерландов против Испании;

1593 год — начинается величайшая битва восстания Косинского между дворовыми войсками Острожских-Вишневецких и реестровцами Криштофа Косинского;

1838 год — гидрограф Клеман Адриан Венсандон-Дюмулен выполняет первый расчет магнитного наклона для локализации Южного магнитного полюса;

1912 год — в Гааге подписывают Международную опиумную конвенцию – первую международную договоренность о контроле наркотических веществ;

1945 год — начинается операция по вывозу Германией гражданского населения из Восточной Пруссии, крупнейшая в мире эвакуация морем;

1950 год — израильский кнессет (парламент) вопреки решению ООН о выделении Иерусалима в самостоятельную административную единицу, провозглашает его западную часть столицей государства;

1960 год — швейцарец Жак Пикар и американец Дональд Волш на батискафе "Триест" погружаются на дно глубочайшей в Мировом океане Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 м;

1964 год — в Медицинском центре университета штата Миссисипи двенадцать врачей под руководством доктора Джеймса Харди трансплантируют сердце шимпанзе 64-летнему пациенту, прожившему около месяца после операции, так и не приходя в сознание;

1973 год — извержение вулкана Эльдфетль на острове Геймаэй, Исландия;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Вьетнамом;

2002 год — 18-летний Руслан Пономарев из Краматорска досрочно становится самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ;

2005 год — инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко;

2015 год — бои за Донецкий аэропорт, которые продолжались с сентября 2014 года по 23 января 2015 года, заканчиваются выходом украинских военных из аэропорта и закреплением на окраинах города.

Погода на 23 января

Завтра, 23 января, в Киеве солнечно, осадков не ожидается. Во Львове облачно с прояснениями, без осадков. В Харькове солнечно, осадков не ожидается. В Одессе без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и -2 ночью. Во Львове — +3 днем и -1 ночью. В Харькове — +1 день и -1 ночью. В Одессе — +6 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

23 января в Украине и мире празднуют День ручного письма (День почерка) / Фото: Pexels

23 января в Украине и мире празднуют День ручного письма (День почерка). Главная цель этого интересного праздника состоит в том, чтобы подчеркнуть, насколько важно ручное письмо, а также исследовать чистоту и характер почерка. Конечно, современные технологии сделали процесс написания гораздо проще и быстрее. Однако написание слов на бумаге отличается от их механического набора. Как только человек берет в руку ручку и водит ею по бумаге, его тело и ум синхронизируются, мысли идут в такт с написанием слов.

Еще одним важным преимуществом ручного письма является то, что все записи хранятся на листе бумаги в физическом виде, а вот текстовые или голосовые сообщения со временем трудно или вообще невозможно отыскать. А еще с помощью почерка можно узнать многое о характере человека.

День ручного письма был создан еще в 1977 году. В то время педагоги начали чувствовать, что люди постепенно теряют навыки ручного письма. Праздник придумала Ассоциация производителей бумажных приборов, а день празднования она избрала в честь дня рождения президента американского конгресса Джона Хэнкока, который в 1776 году принимал участие в подписании Декларации о независимости США.