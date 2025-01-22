Какой завтра, 23 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

23 января 2025 года — четверг. 1065-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

23 января в церковном календаре – день памяти святого священномученика Климента. Он был одним из ранних епископов Римской церкви, иногда считается четвёртым Папой после святого Петра. Он родился в римской семье и, по легенде, был учеником святых апостолов Петра и Павла. Климент активно проповедовал христианство и способствовал укреплению общины в Риме. Его мученическая смерть наступила во время правления императора Траяна. По преданию, Климент приговорен к ссылке на работы в каменярскую колонию в Крыму (ныне Украина). Там он продолжал проповедовать и обращал многих в христианство. В конце концов его приговорили к смерти и утопили, привязав к якорю.

Что нельзя делать 23 января

Не следует этот день проводить в одиночестве.

Запрещается пить алкогольные напитки.

Не стоит злословить, ругаться.

Народные приметы и традиции на 23 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: морозы усилились — август будет очень жарким;

птицы радостно щебечут — к сильным морозам;

белка прыгает по деревьям, очень подвижная — придет оттепель;

Солнечный день — к ранней весне.

23 января птицы радостно щебечут до сильных морозов / Фото: Unsplash

В этот день крестьяне занимались разными домашними заботами. Часто проверяли, сколько осталось запасов до конца зимы, проверяли скот, смотрели, сколько на полях снега, чтобы понять, будет ли урожай.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 января

Какие завтра именины: Владимир, Геннадий, Иван, Федор, Екатерина.

Талисманом человека, рожденного 23 января, является амазонит. Издавна верили, что этот камень омолаживает кожу. А еще амазонит носили, чтобы уберечься от необдуманных поступков.

В этот день родились:

1956 год — украинская поэтесса Наталья Харасайло;

1969 год — украинский футболист, двукратный чемпион Украины Виталий Пономаренко;

1990 год — украинский певец, участник группы "DZIDZIO", (клавиши, бэк-вокал) Назар Гук.

Памятные даты 23 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 января:

1556 год — происходит крупное китайское землетрясение в провинции Шэньси, во время которого погибает около 830 000 человек — крупнейшее из известных землетрясений;

1579 год — подписывают Утрехтскую унию – военно-политический союз семи провинций Северных Нидерландов против Испании;

1593 год — начинается величайшая битва восстания Косинского между дворовыми войсками Острожских-Вишневецких и реестровцами Криштофа Косинского;

1838 год — гидрограф Клеман Адриан Венсандон-Дюмулен выполняет первый расчет магнитного наклона для локализации Южного магнитного полюса;

1912 год — в Гааге подписывают Международную опиумную конвенцию – первую международную договоренность о контроле наркотических веществ;

1945 год — начинается операция по вывозу Германией гражданского населения из Восточной Пруссии, крупнейшая в мире эвакуация морем;

1950 год — израильский кнессет (парламент) вопреки решению ООН о выделении Иерусалима в самостоятельную административную единицу, провозглашает его западную часть столицей государства;

1960 год — швейцарец Жак Пикар и американец Дон Волш на батискафе "Триест" погружаются на дно глубочайшей в Мировом океане Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 м;

1964 год — в Медицинском центре университета штата Миссисипи двенадцать врачей под руководством доктора Джеймса Харди трансплантируют сердце шимпанзе 64-летнему пациенту, прожившему около месяца после операции, так и не приходя в сознание;

1973 год — извержение вулкана Эльдфетль на острове Геймаэй, Исландия;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Вьетнамом;

2002 год — 18-летний Руслан Пономарев из Краматорска досрочно становится самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ;

2005 год — инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко;

2015 год — бои за Донецкий аэропорт, которые продолжались с сентября 2014 года по 23 января 2015 года, заканчиваются выходом украинских военных из аэропорта и закрепления на окраинах города.

Погода на 23 января

Завтра, 23 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, утром продлится ночной мелкий дождь, но он закончится ближе к середине дня.

Температура воздуха в Киеве — +1 день и 0 ночью. Во Львове — +6 днем и -1 ночью. В Харькове — -1 день и -2 ночью. В Одессе — +5 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

23 января в Украине и мире празднуют День ручного письма или день почерка / Фото: Unsplash

23 января в Украине и мире празднуют День ручного письма или день почерка. Это международный день, когда отмечают важность письма от руки, а также сосредотачиваются на значении личного почерка. Он был основан с целью повышения осознания того, как важны навыки ручного письма в эпоху цифровых технологий, когда многие люди все больше полагаются на клавиатуры и мобильные устройства. Этот день ставит акцент на творчество, самовыражение и интеллектуальное развитие через письмо, которое является личным и уникальным для каждого человека. Кроме того, ученые отмечают, что письмо от руки способствует развитию памяти, концентрации внимания и даже улучшению когнитивных функций.

Также 23 января День здорового веса женщин. Это специальный день, посвященный поддержанию здорового веса и осознанию важности физического и психического здоровья женщин в контексте их тела. Этот день пытается снизить давление общества на идеалы внешности и помочь женщинам принять свои тела такими, какие они есть, с уважением к собственному здоровью. Цель Дня здорового веса женщин состоит в том, чтобы привлечь внимание к важности правильного питания, физической активности и психологического благополучия. Многие мероприятия, проводимые в этот день, сосредоточены на поддержании положительного отношения к себе, осознании того, что здоровье важнее цифр на весах, и поощрении женщин заниматься спортом и заботиться о своем психическом здоровье.

А еще 23 января Международный день ирискового пудинга. Ирисковый пудинг – это пудинг, который готовится на основе ирисок или карамельных конфет, придающих ему мягкую, сладкую текстуру и неповторимый вкус. Ириски растворяются в молочных или сливочных смесях, часто с добавлением ванили, что придает десерту глубокий аромат. Иногда используют еще и разные фрукты, орехи или шоколад для дополнительных ноток.