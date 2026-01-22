- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 215
- Время на прочтение
- 2 мин
Какой завтра, 23 января, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 23 января, День осведомленности о материнском здоровье. Верующие чтят память святого священномученика Климента, епископа. До Нового года осталось 343 дня.
23 января 2026 года — пятница. 1429-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 23 января, верующие празднуют День памяти святого священномученика Климента, епископа. Один из первых преемников апостола Петра и ученик апостолов. Жил в конце I — начале II века. Он ревностно проповедовал христианство, за что подвергся преследованиям и был сослан в каменоломни близ Херсонеса (ныне Крым). Даже в ссылке Климент обращал людей к вере, за что по приказу языческой власти его казнили — утопили в море с привязанным якорем. Церковь чтит его как священномученика, пример непоколебимой веры, апостольской ревности и духовного мужества.
23 января в Украине и мире празднуют День ручного письма или день почерка. Празднуют в день рождения Джона Генкока, одного из известнейших подписантов Декларации независимости США, чья подпись стала символом выразительного почерка. Цель этого дня — напомнить о ценности ручного письма в эпоху цифровых технологий. Почерк отражает характер, настроение и эмоциональное состояние человека, а письмо от руки развивает память, внимание и креативное мышление.
Также 23 января День осведомленности о материнском здоровье. Его цель — привлечь внимание к физическому, психическому и социальному здоровью женщин во время беременности, родов и в послеродовой период. Этот день напоминает, что материнское здоровье — не только вопросы медицины, но и доступа к качественной помощи, поддержке, информированности и уважению женщины. Особый акцент делают на профилактике осложнений, своевременном уходе, психическом благополучии матерей и уменьшении материнской смертности.