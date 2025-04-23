Какой праздник 24 апреля 2025 года / © ТСН

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24 апреля 2025 года — четверг. 1156-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 24 апреля, верующие празднуют день памяти мученика Саввы Стратилата. Савва был римским военачальником — стратилатом, то есть командиром войска. По происхождению — скиф, отличавшийся не только военной доблестью, но и глубокой верой во Христа. Его праведная жизнь и помощь отверженным вызвали уважение среди солдат, многие из которых также приняли христианство под его влиянием.

Савва открыто признал себя христианином перед императором Аврелианом. Этот шаг, в контексте преследований христиан, означал смертный приговор.

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Все они были казнены за веру, и с тех пор Церковь почитает их как мучеников. По преданию, их тела оставили без погребения, но Господь прославил Своих угодников, явив чудеса.

Что нельзя делать 24 апреля

Не следует брать и давать деньги в долг — любое финансовое соглашение в этот день “высушит благосостояние”.

Нельзя ссориться, злословить — все сказанное в этот день, по поверьям, “имеет большую силу”, как хорошо, так и плохо.

Запрещается проявлять жестокость — следует особо избегать любого насилия — даже в словах и мыслях.

Народные приметы и традиции на 24 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если день солнечный — лето будет сухим;

если на Савву дождь или туман — на урожайное лето;

услышать гром — до плодородного года;

уже прилетели стрижи — жди потепления;

много росы утром — лето будет щедрым на плоды;

если ветер 24 апреля сильный — до ненастного мая.

24 апреля день солнечный — лето будет сухим / © unsplash.com

В народе 24 апреля называлось Евсеев День. Это связано с тем, что в этот день почитается память святителя Евсевия, епископа Самосатского, рядом с мучеником Саввой Стратилатом. Люди верили, что в этот день можно “изгнать из сердца тоску”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 апреля

Какие завтра именины: Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Сергей, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 24 апреля, является гранат. Он известен человечеству с глубокой древности — еще в эпоху знаменитой Скифии его вставляли в боевые доспехи как оберег. Наши предки верили, что этот камень имеет волшебную силу: юным девушкам его советовали носить как магнит для любви и семейного счастья.

В этот день родились:

1952 год — Виталий Мацько, украинский писатель, доктор филологических наук, профессор;

1955 год — Александр Балабко, украинский журналист, писатель;

1955 год — Юрий Макаров, украинский журналист, телеведущий.

Памятные даты 24 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 апреля:

1479 год до н. — на трон Египта сошел Тутмос III, однако реальная власть постепенно сосредотачивалась в руках его мачехи и регентши — царицы Хатшепсут;

1184 год до н. — по хронологии Эратосфена и Аполлодора Афинского, в этот день греки обрели Трою, проникнув в город с помощью легендарного деревянного коня;

1333 год — в Вавельском кафедральном соборе в Кракове торжественно коронован Казимир III Великого и его супруга Альдон;

1521 год — в Испании казнен Хуан де Падилью — лидер восстания испанских аристократов против императора Карла V;

1547 год — в битве под Мюльбергом войска императора Карла V нанесли сокрушительное поражение протестантскому Шмалькальденскому союзу. Курфюрст Саксонии Иоганн Фридрих I взят в плен;

1558 год — Королева Шотландии Мария I соединила свою судьбу с французским дофином Франсуа. Свадебная церемония состоялась в соборе Парижской Богоматери;

1646 год — заключена Ужгородская церковная уния, которая стала важным событием в истории религиозных отношений на Закарпатье;

1648 год — четыре полка реестровых казаков присоединились к повстанческому войску Богдана Хмельницкого, укрепив позиции повстанцев;

1771 год — побережье японского острова Ишигаки потерпело катастрофический цунами, волны которого достигали 85 метров высотой;

1800 год — президент США Джон Адамс основал Библиотеку Конгресса, выделив на закупку книг 5000 долларов;

1833 год — в Соединенных Штатах запатентован процесс производства газированной воды;

1846 год — началась война между США и Мексикой;

1884 год — территория Намибии провозглашена колонией Германской империи;

1884 год — гринвич определен как международная точка отсчета нулевого меридиана;

1895 год — Джошуа Слокам начал первое в истории одиночное кругосветное плавание;

1898 год — Испания объявила войну Соединенным Штатам, отклонив американский ультиматум о выводе войск из Кубы;

1900 год — вышел один из самых влиятельных работ Зигмунда Фрейда — “Толкование снов”;

1909 год — впервые оператор снял видео с борта самолета. Полет совершил Уилбур Райт близ Рима;

1915 год — османская администрация начала массовые аресты и депортацию армянской интеллигенции из Константинополя. Этот день позже станет символом памяти жертв армянского геноцида;

1916 год — ирландцы подняли восстание против британских властей, известное как «Пасхальное восстание»;

1919 год — в Торонто создана галерея искусств;

1949 год — в Киеве торжественно открыт литературно-художественный музей Тараса Шевченко;

1949 год — в Великобритании отменены ограничения на продажу конфет, введенные во время войны;

1955 год — завершение Бандунгской конференции, на которой 29 стран осудили колониализм и расизм;

1970 год — Гамбия провозгласила себя республикой после обретения независимости от Великобритании;

1981 год — представлен первый персональный компьютер IBM;

1984 год — компания «Apple» анонсировала свой портативный компьютер Apple II;

1985 год — Верховный Суд Канады разрешил работать магазинам в воскресенье;

1990 год — на орбиту Земли доставлен телескоп Габбла;

1997 год — США стали 75-й страной, ратифицировавшей международный договор о запрете химического оружия;

1997 год — Япония разрешила пересадку сердца после одобрения парламентом;

2000 год — произошел технологический сбой на японском ядерном реакторе;

2004 год — США отменили экономические санкции против Ливии;

2004 год — Виталий Кличко стал чемпионом мира по боксу по версии WBC;

2005 год — состоялась инаугурация папы Бенедикта XVI;

2006 год — в Египте совершены террористические акты на курорте Дахаб.

Какой завтра праздник в Украине и мире

24 апреля Всемирный день защиты лабораторных животных / © unsplash.com

24 апреля в Украине и мире празднуют День психологии в ООН. Ежегодное событие, организованное Психологической коалицией при ООН, объединяющей специалистов по психологии из разных стран. Это мероприятие проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и имеет целью подчеркнуть роль психологии в решении важных глобальных проблем, таких как изменение климата, психическое здоровье, социальное равенство и сплоченность.

Также 24 апреля Всемирная неделя иммунизации. Это глобальная инициатива, начатая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая ежегодно проводится с 24 по 30 апреля. Целью мероприятия является повышение осведомленности о важности вакцинации в борьбе с инфекционными заболеваниями и для сохранения здоровья человека.

А еще 24 апреля Международный день многосторонности и дипломатии ради мира. Этот день отмечает необходимость многостороннего подхода в разрешении международных конфликтов, борьбе с глобальными вызовами, такими как изменение климата, пандемии и неравенство, и воплощение принципов устойчивого развития. Он акцентирует внимание на значении принципов ООН, основанных на уважении прав человека, верховенстве права и международном сотрудничестве.

В современном мире, где глобальные проблемы нуждаются в объединении усилий всех стран, многосторонняя дипломатия становится важным инструментом для обеспечения мира и стабильности. Этот день напоминает, что только через диалог, понимание и сотрудничество можно достичь безопасности и процветания для всех народов.

24 апреля празднуют День водопроводчика. Он является важным профессиональным праздником, отмечаемым в Украине. Это день, когда мы чествуем работников водопроводных предприятий, которые снабжают нас водой и поддерживают инфраструктуру водоснабжения.

Этот день отмечает важность работы людей, которые ежедневно работают с водопроводными сетями, осуществляют их обслуживание, ремонт и поддержку бесперебойной подачи воды. Их труд часто остается незамеченным, но без него невозможно представить нормальное функционирование городов и сел. Водопроводчики не только выполняют технические задачи, но и рискуют своим здоровьем, поскольку их работа связана с физическими нагрузками и потенциально опасными условиями труда.

Также 24 апреля Всемирный день защиты лабораторных животных. Этот день приурочен ко дню рождения лорда Хью Даудинга — британского активиста, выступавшего против использования животных в научных исследованиях.

Основной целью праздника является привлечение внимания к проблеме эксплуатации животных в лабораториях и необходимости поиска альтернативных методов исследований. Ежегодно миллионы животных, таких как мыши, крысы, кролики, морские свинки используются для тестирования фармацевтических препаратов, косметики, химических соединений и других продуктов. Это вызывает серьезные этические вопросы, ведь многие из этих животных испытывают боли и страдания.

А еще 24 апреля Международный день солидарности молодежи. Основной целью этого дня является повышение осведомленности о важности участия молодежи в социальных, политических и экономических процессах. Он призывает к активной гражданской позиции, поддержке инициатив, направленных на устойчивое развитие, мир и прогресс в обществе.

24 апреля празднуют Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях. Основная цель этого дня — повысить осведомленность среди молодежи о карьерных возможностях в области ИКТ, мотивировать девушек к выбору технологических специальностей и поддерживать гендерное равенство в цифровой среде, где женщины до сих пор менее представлены.