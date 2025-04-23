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Какой завтра, 24 апреля, праздник — все об этом дне, каков церковный праздник, который нельзя делать
Завтра, 24 апреля, Всемирный день защиты лабораторных животных. Верующие чтят память мученика Саввы Стратилата. До Нового года остался 251 день.
24 апреля 2025 года — четверг. 1156-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 24 апреля, верующие празднуют день памяти мученика Саввы Стратилата. Савва был римским военачальником — стратилатом, то есть командиром войска. По происхождению — скиф, отличавшийся не только военной доблестью, но и глубокой верой во Христа. Его праведная жизнь и помощь отверженным вызвали уважение среди солдат, многие из которых также приняли христианство под его влиянием.
Савва открыто признал себя христианином перед императором Аврелианом. Этот шаг, в контексте преследований христиан, означал смертный приговор.
Все они были казнены за веру, и с тех пор Церковь почитает их как мучеников. По преданию, их тела оставили без погребения, но Господь прославил Своих угодников, явив чудеса.
Что нельзя делать 24 апреля
Не следует брать и давать деньги в долг — любое финансовое соглашение в этот день “высушит благосостояние”.
Нельзя ссориться, злословить — все сказанное в этот день, по поверьям, “имеет большую силу”, как хорошо, так и плохо.
Запрещается проявлять жестокость — следует особо избегать любого насилия — даже в словах и мыслях.
Народные приметы и традиции на 24 апреля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
если день солнечный — лето будет сухим;
если на Савву дождь или туман — на урожайное лето;
услышать гром — до плодородного года;
уже прилетели стрижи — жди потепления;
много росы утром — лето будет щедрым на плоды;
если ветер 24 апреля сильный — до ненастного мая.
В народе 24 апреля называлось Евсеев День. Это связано с тем, что в этот день почитается память святителя Евсевия, епископа Самосатского, рядом с мучеником Саввой Стратилатом. Люди верили, что в этот день можно “изгнать из сердца тоску”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 апреля
Какие завтра именины: Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Сергей, Елизавета.
Талисманом человека, рожденного 24 апреля, является гранат. Он известен человечеству с глубокой древности — еще в эпоху знаменитой Скифии его вставляли в боевые доспехи как оберег. Наши предки верили, что этот камень имеет волшебную силу: юным девушкам его советовали носить как магнит для любви и семейного счастья.
В этот день родились:
1952 год — Виталий Мацько, украинский писатель, доктор филологических наук, профессор;
1955 год — Александр Балабко, украинский журналист, писатель;
1955 год — Юрий Макаров, украинский журналист, телеведущий.
Памятные даты 24 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире за 24 апреля:
1479 год до н. — на трон Египта сошел Тутмос III, однако реальная власть постепенно сосредотачивалась в руках его мачехи и регентши — царицы Хатшепсут;
1184 год до н. — по хронологии Эратосфена и Аполлодора Афинского, в этот день греки обрели Трою, проникнув в город с помощью легендарного деревянного коня;
1333 год — в Вавельском кафедральном соборе в Кракове торжественно коронован Казимир III Великого и его супруга Альдон;
1521 год — в Испании казнен Хуан де Падилью — лидер восстания испанских аристократов против императора Карла V;
1547 год — в битве под Мюльбергом войска императора Карла V нанесли сокрушительное поражение протестантскому Шмалькальденскому союзу. Курфюрст Саксонии Иоганн Фридрих I взят в плен;
1558 год — Королева Шотландии Мария I соединила свою судьбу с французским дофином Франсуа. Свадебная церемония состоялась в соборе Парижской Богоматери;
1646 год — заключена Ужгородская церковная уния, которая стала важным событием в истории религиозных отношений на Закарпатье;
1648 год — четыре полка реестровых казаков присоединились к повстанческому войску Богдана Хмельницкого, укрепив позиции повстанцев;
1771 год — побережье японского острова Ишигаки потерпело катастрофический цунами, волны которого достигали 85 метров высотой;
1800 год — президент США Джон Адамс основал Библиотеку Конгресса, выделив на закупку книг 5000 долларов;
1833 год — в Соединенных Штатах запатентован процесс производства газированной воды;
1846 год — началась война между США и Мексикой;
1884 год — территория Намибии провозглашена колонией Германской империи;
1884 год — гринвич определен как международная точка отсчета нулевого меридиана;
1895 год — Джошуа Слокам начал первое в истории одиночное кругосветное плавание;
1898 год — Испания объявила войну Соединенным Штатам, отклонив американский ультиматум о выводе войск из Кубы;
1900 год — вышел один из самых влиятельных работ Зигмунда Фрейда — “Толкование снов”;
1909 год — впервые оператор снял видео с борта самолета. Полет совершил Уилбур Райт близ Рима;
1915 год — османская администрация начала массовые аресты и депортацию армянской интеллигенции из Константинополя. Этот день позже станет символом памяти жертв армянского геноцида;
1916 год — ирландцы подняли восстание против британских властей, известное как «Пасхальное восстание»;
1919 год — в Торонто создана галерея искусств;
1949 год — в Киеве торжественно открыт литературно-художественный музей Тараса Шевченко;
1949 год — в Великобритании отменены ограничения на продажу конфет, введенные во время войны;
1955 год — завершение Бандунгской конференции, на которой 29 стран осудили колониализм и расизм;
1970 год — Гамбия провозгласила себя республикой после обретения независимости от Великобритании;
1981 год — представлен первый персональный компьютер IBM;
1984 год — компания «Apple» анонсировала свой портативный компьютер Apple II;
1985 год — Верховный Суд Канады разрешил работать магазинам в воскресенье;
1990 год — на орбиту Земли доставлен телескоп Габбла;
1997 год — США стали 75-й страной, ратифицировавшей международный договор о запрете химического оружия;
1997 год — Япония разрешила пересадку сердца после одобрения парламентом;
2000 год — произошел технологический сбой на японском ядерном реакторе;
2004 год — США отменили экономические санкции против Ливии;
2004 год — Виталий Кличко стал чемпионом мира по боксу по версии WBC;
2005 год — состоялась инаугурация папы Бенедикта XVI;
2006 год — в Египте совершены террористические акты на курорте Дахаб.
Какой завтра праздник в Украине и мире
24 апреля в Украине и мире празднуют День психологии в ООН. Ежегодное событие, организованное Психологической коалицией при ООН, объединяющей специалистов по психологии из разных стран. Это мероприятие проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и имеет целью подчеркнуть роль психологии в решении важных глобальных проблем, таких как изменение климата, психическое здоровье, социальное равенство и сплоченность.
Также 24 апреля Всемирная неделя иммунизации. Это глобальная инициатива, начатая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая ежегодно проводится с 24 по 30 апреля. Целью мероприятия является повышение осведомленности о важности вакцинации в борьбе с инфекционными заболеваниями и для сохранения здоровья человека.
А еще 24 апреля Международный день многосторонности и дипломатии ради мира. Этот день отмечает необходимость многостороннего подхода в разрешении международных конфликтов, борьбе с глобальными вызовами, такими как изменение климата, пандемии и неравенство, и воплощение принципов устойчивого развития. Он акцентирует внимание на значении принципов ООН, основанных на уважении прав человека, верховенстве права и международном сотрудничестве.
В современном мире, где глобальные проблемы нуждаются в объединении усилий всех стран, многосторонняя дипломатия становится важным инструментом для обеспечения мира и стабильности. Этот день напоминает, что только через диалог, понимание и сотрудничество можно достичь безопасности и процветания для всех народов.
24 апреля празднуют День водопроводчика. Он является важным профессиональным праздником, отмечаемым в Украине. Это день, когда мы чествуем работников водопроводных предприятий, которые снабжают нас водой и поддерживают инфраструктуру водоснабжения.
Этот день отмечает важность работы людей, которые ежедневно работают с водопроводными сетями, осуществляют их обслуживание, ремонт и поддержку бесперебойной подачи воды. Их труд часто остается незамеченным, но без него невозможно представить нормальное функционирование городов и сел. Водопроводчики не только выполняют технические задачи, но и рискуют своим здоровьем, поскольку их работа связана с физическими нагрузками и потенциально опасными условиями труда.
Также 24 апреля Всемирный день защиты лабораторных животных. Этот день приурочен ко дню рождения лорда Хью Даудинга — британского активиста, выступавшего против использования животных в научных исследованиях.
Основной целью праздника является привлечение внимания к проблеме эксплуатации животных в лабораториях и необходимости поиска альтернативных методов исследований. Ежегодно миллионы животных, таких как мыши, крысы, кролики, морские свинки используются для тестирования фармацевтических препаратов, косметики, химических соединений и других продуктов. Это вызывает серьезные этические вопросы, ведь многие из этих животных испытывают боли и страдания.
А еще 24 апреля Международный день солидарности молодежи. Основной целью этого дня является повышение осведомленности о важности участия молодежи в социальных, политических и экономических процессах. Он призывает к активной гражданской позиции, поддержке инициатив, направленных на устойчивое развитие, мир и прогресс в обществе.
24 апреля празднуют Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях. Основная цель этого дня — повысить осведомленность среди молодежи о карьерных возможностях в области ИКТ, мотивировать девушек к выбору технологических специальностей и поддерживать гендерное равенство в цифровой среде, где женщины до сих пор менее представлены.