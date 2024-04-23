Какой завтра, 24 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 24 апреля, Международный день солидарности молодежи. Верующие чтят память мученика Саввы Стратилата. До Нового года остался 251 день.

24 апреля 2024 года – среда. 791-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

24 апреля в церковном календаре – день памяти мученика Саввы Стратилата. Савва Стратилат (также известный как Савва Римский или Савва Солунский) — это важная фигура в христианской истории, был мучеником и святым. Главные действия его жизни соединены с началом IV века. Савва родился в Римской империи, в городе Помпеи, в семье христиан.

Он служил в римской армии и достиг высокого ранга стратилата (генерал). Во время службы в армии он принял христианство и стал известен своей верой среди других военных. В то время велись преследования христиан императором Максимианом (приблизительно в 309 году), Савву арестовали за его веру. Он отказался отрекаться от своей веры. За это его долго пытали.

Что нельзя делать 24 апреля

Следует воздержаться от шумных развлечений или других активностей.

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Запрещено ссориться, ругаться и злословить.

Народные приметы и традиции на 24 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождь или холодно — такая же погода будет следующие несколько недель;

ясная и теплая погода — на потепление;

дождь — урожай зерна будет богатым;

в первую половину дня тепло, а позже похолодало — будет много меда;

утки плавают в водоемах — к быстрому потеплению.

24 апреля утки плавают в водоемах до быстрого потепления. / Фото: Unsplash

В старину верили, что этот день является благоприятным для лечения различных болезней, особенно тех, которые связаны с зубной болью. Печальные девушки приходили к рекам или другим водоемам, умывались водой, чтобы "смыть" тоску с лица.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 апреля

Какие завтра именины: Алексей, Валентин, Елизавета, Леонтий, Станислав, Фома, Людмила.

Талисманом человека, рожденного 24 апреля, является гранат. Известен человечеству уже очень давно. Еще во времена древней Скифии им украшали доспехи. Гранат советовали носить незамужним девчонкам, чтобы привлечь семейное счастье.

В этот день родились:

1952 год – писатель, доктор филологических наук, профессор Виталий Мацько;

1955 год – украинский журналист, писатель Балабко Александр Васильевич;

1955 год – украинский журналист, телеведущий Юрий Макаров.

Памятные даты 24 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 апреля:

1479 год до н. — Тутмос III занимает трон Египта, хотя фактическая власть все больше переходила в руки Хатшепсута;

1184 год до н. — согласно датированию Эратосфена и Аполлодора Афинского, в этот день греческие воины смогли пробраться в Трою с помощью троянского коня;

1333 год — коронация Казимира III Великого и его супруги Альдоны в Вавельском кафедральном соборе в Кракове;

1521 год — в Испании казнен Хуан де Падилья, проводник восстания испанской шляхты против императора Карла V;

1646 год — заключен Ужгородскую церковную унию;

1771 год — побережье японского острова Исигаки потерпело удар цунами высотой 85 м;

1833 год — в США запатентована газировка;

1872 год — после извержения вулкана Везувий лавовыми потоками сожжены два села, погибли около 25 человек;

1900 год — вышла основная книга Зигмунда Фрейда "Толкование снов";

1918 год — на тайном совещании с командованием немецкой армии генерал Павел Скоропадский договорился о поддержке немцами свержения Центральной Рады;

1949 год — в Киеве торжественно открыт литературно-художественный музей Тараса Шевченко;

1962 год — в США осуществлена первая телетрансляция с тихоокеанского побережья на атлантическое;

1968 год — Маврикий стал членом ООН;

1985 год — Верховный Суд Канады признал законной работу магазинов в воскресенье.

1990 год — на орбиту Земли был доставлен телескоп Габбла;

1999 год — на заседании в Вашингтоне Совет НАТО принял новую стратегическую концепцию, позволяющую использование вооруженных сил блока для предотвращения нарушения прав человека в Европе;

2004 год — Виталий Кличко в бою с Корри Сандерсом завоевал вакантный титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC;

2005 год — инаугурация папы Бенедикта XVI;

2006 год — совершены террористические акты в египетском курорте Дахаб.

Погода на 24 апреля

Завтра, 24 апреля, в Киеве пасмурно, днем ожидается сильный дождь. Во Львове утром ясно, после полудня облачно, без осадков. В Харькове облачно, во второй половине дня будет идти дождь. В Одессе облачно с утра, позже солнце выглянет из-за облаков, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +3 ночью. Во Львове — +14 днем и +1 ночью. В Харькове — +12 днем и +8 ночью. В Одессе — +17 днем и +9 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

24 апреля в Украине и мире празднуют Международный день солидарности молодежи / Фото: Unsplash

24 апреля в Украине и мире празднуют Международный день солидарности молодежи. Праздник был установлен в 1957 г. по решению Всемирной федерации демократической молодежи с целью привлечь внимание к проблемам молодежи. Дата празднования была выбрана в честь заключительного заседания Бандунгской конференции стран Азии и Африки, которая состоялась в 1955 году.

Также 24 апреля Всемирный день защиты лабораторных животных. Событие было начато в 1979 году Международной ассоциацией против болезненных экспериментов на животных. Она важна для привлечения внимания к этическим вопросам использования животных в научных исследованиях и экспериментах, а еще служит напоминанием о необходимости поиска альтернативных методов исследований.

А еще 24 апреля празднуют День водопроводчика. Этот день посвящен всем работникам водопроводной сферы, обеспечивающим надежное водоснабжение и водоотвод. Работа водопроводчиков очень важна, ведь она влияет на качество жизни людей и функционирование всего города или населенного пункта.

24 апреля Международный день многосторонности и дипломатии ради мира. Этот праздник был начат Организацией Объединенных Наций 12 декабря 2018 года с целью поддержки многостороннего сотрудничества и дипломатии как средств достижения мира и разрешения конфликтов.

Также 24 апреля Всемирная неделя иммунизации. Это ежегодная инициатива, которая отмечается в последнюю неделю апреля, с целью повышения осведомленности о важности вакцинации и ее роли в защите людей от вакциноуправляемых заболеваний. В этом году Всемирная неделя иммунизации проходит с 24 по 30 апреля.

А еще 24 апреля День джинсов (День денима). Ежегодно приходится на последнюю среду апреля. Этот день имеет важное значение, поскольку он был начат в 1999 году в США как ответ на резонансный приговор Верховного суда Италии.

24 апреля празднуют Международный день секретаря. Профессиональный праздник, который каждый год приходится на среду последней полной апрельской недели. Этот праздник чествует всех секретарей, а также офис-менеджеров, ассистентов руководителей, стенографистов, делопроизводителей и других работников, являющихся неотъемлемой частью работы офиса.

Также 24 апреля День против пищевых отходов. Ежегодное событие, проходящее в последнюю среду апреля. Этот день направлен на повышение осведомленности о значительном количестве выбрасываемой во всем мире пищи и подчеркивает важность уменьшения пищевых отходов.

А еще 24 апреля Всемирный день канцтоваров. Праздник посвящен искусству письма и ценности канцелярских товаров в нашей повседневной жизни. Оно служит упоминанием о важности рукописного текста и его роли в коммуникации, несмотря на преобладание цифровой связи.

24 апреля празднуют Международный день осведомленности о шуме. Дата была основана в 1996 году Центром слуха и коммуникации в Нью-Йорке и направлена на повышение осведомленности о негативном влиянии шумового загрязнения на здоровье и самочувствие.