ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
236
Время на прочтение
2 мин

Какой завтра, 24 апреля, праздник — все про этот день, какой церковный праздник

Завтра, 24 апреля, Всемирный день женского здоровья. Верующие чтят память святого мученика Саввы Стратилата. До Нового года осталось 252 дня.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какой праздник 24 апреля 2026 года

Какой праздник 24 апреля 2026 года / © ТСН

24 апреля 2026 года — пятница. 1520-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

24 апреля верующие празднуют День памяти святого мученика Саввы Стратилата / © pexels.com

Завтра, 24 апреля, верующие празднуют День памяти святого мученика Саввы Стратилата. Он был близок к императору, но в то же время тайно исповедовал христианство. Известный своей милосердностью: помогал бедным, посещал заключенных и поддерживал преследуемых христиан. Когда его веру разоблачили, Савва открыто признал себя христианином. За это его подвергли жестоким пыткам, но он остался непоколебимым в вере. В конце концов, его казнили (по преданию — утопили в реке).

24 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день женского здоровья / © pexels.com

24 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день женского здоровья. Этот день начали в 1987 году международные организации, в частности Women’s Global Network for Reproductive Rights, чтобы подчеркнуть важность доступа женщин к качественной медицине, образованию и праву самостоятельно принимать решения относительно своего тела.

24 апреля День водопроводчика / © pexels.com

Также 24 апреля День водопроводчика. Это неформальный профессиональный праздник людей, обеспечивающих водоснабжение и водоотвод: слесарей, сантехников, инженеров и работников коммунальных служб.

24 апреля Международный день солидарности молодежи / © pexels.com

А еще 24 апреля Международный день солидарности молодежи. Главная идея этого дня — объединение молодых людей в борьбе за мир, справедливость, права человека и лучшее будущее. Праздник возник в контексте послевоенного мира, когда молодежь активно выступала против войн и за социальные перемены.

24 апреля празднуют Всемирный день защиты лабораторных животных / © pexels.com

24 апреля празднуют Всемирный день защиты лабораторных животных. Его начали по инициативе Национального общества против вивисекции (NAVS) в Великобритании. Цель этого дня — привлечь внимание к этическим проблемам использования животных в научных исследованиях и призвать к более гуманным методам.

24 апреля Международный день многосторонности и дипломатии ради мира / © pexels.com

Также 24 апреля Международный день многосторонности и дипломатии ради мира. Его провозгласила Организация Объединенных Наций в 2018 году. Цель этого дня — подчеркнуть важность сотрудничества между государствами и роли дипломатии в сохранении мира, предотвращении конфликтов и решении глобальных проблем. Многосторонность означает, что страны работают вместе через международные организации, соглашения и диалог вместо односторонних действий.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie