Какой завтра, 24 апреля, праздник — все про этот день, какой церковный праздник
Завтра, 24 апреля, Всемирный день женского здоровья. Верующие чтят память святого мученика Саввы Стратилата. До Нового года осталось 252 дня.
24 апреля 2026 года — пятница. 1520-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 24 апреля, верующие празднуют День памяти святого мученика Саввы Стратилата. Он был близок к императору, но в то же время тайно исповедовал христианство. Известный своей милосердностью: помогал бедным, посещал заключенных и поддерживал преследуемых христиан. Когда его веру разоблачили, Савва открыто признал себя христианином. За это его подвергли жестоким пыткам, но он остался непоколебимым в вере. В конце концов, его казнили (по преданию — утопили в реке).
24 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день женского здоровья. Этот день начали в 1987 году международные организации, в частности Women’s Global Network for Reproductive Rights, чтобы подчеркнуть важность доступа женщин к качественной медицине, образованию и праву самостоятельно принимать решения относительно своего тела.
Также 24 апреля День водопроводчика. Это неформальный профессиональный праздник людей, обеспечивающих водоснабжение и водоотвод: слесарей, сантехников, инженеров и работников коммунальных служб.
А еще 24 апреля Международный день солидарности молодежи. Главная идея этого дня — объединение молодых людей в борьбе за мир, справедливость, права человека и лучшее будущее. Праздник возник в контексте послевоенного мира, когда молодежь активно выступала против войн и за социальные перемены.
24 апреля празднуют Всемирный день защиты лабораторных животных. Его начали по инициативе Национального общества против вивисекции (NAVS) в Великобритании. Цель этого дня — привлечь внимание к этическим проблемам использования животных в научных исследованиях и призвать к более гуманным методам.
Также 24 апреля Международный день многосторонности и дипломатии ради мира. Его провозгласила Организация Объединенных Наций в 2018 году. Цель этого дня — подчеркнуть важность сотрудничества между государствами и роли дипломатии в сохранении мира, предотвращении конфликтов и решении глобальных проблем. Многосторонность означает, что страны работают вместе через международные организации, соглашения и диалог вместо односторонних действий.