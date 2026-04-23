24 апреля 2026 года — пятница. 1520-й день войны в Украине.

Завтра, 24 апреля, верующие празднуют День памяти святого мученика Саввы Стратилата. Он был близок к императору, но в то же время тайно исповедовал христианство. Известный своей милосердностью: помогал бедным, посещал заключенных и поддерживал преследуемых христиан. Когда его веру разоблачили, Савва открыто признал себя христианином. За это его подвергли жестоким пыткам, но он остался непоколебимым в вере. В конце концов, его казнили (по преданию — утопили в реке).

24 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день женского здоровья. Этот день начали в 1987 году международные организации, в частности Women’s Global Network for Reproductive Rights, чтобы подчеркнуть важность доступа женщин к качественной медицине, образованию и праву самостоятельно принимать решения относительно своего тела.

Также 24 апреля День водопроводчика. Это неформальный профессиональный праздник людей, обеспечивающих водоснабжение и водоотвод: слесарей, сантехников, инженеров и работников коммунальных служб.

А еще 24 апреля Международный день солидарности молодежи. Главная идея этого дня — объединение молодых людей в борьбе за мир, справедливость, права человека и лучшее будущее. Праздник возник в контексте послевоенного мира, когда молодежь активно выступала против войн и за социальные перемены.

24 апреля празднуют Всемирный день защиты лабораторных животных. Его начали по инициативе Национального общества против вивисекции (NAVS) в Великобритании. Цель этого дня — привлечь внимание к этическим проблемам использования животных в научных исследованиях и призвать к более гуманным методам.

Также 24 апреля Международный день многосторонности и дипломатии ради мира. Его провозгласила Организация Объединенных Наций в 2018 году. Цель этого дня — подчеркнуть важность сотрудничества между государствами и роли дипломатии в сохранении мира, предотвращении конфликтов и решении глобальных проблем. Многосторонность означает, что страны работают вместе через международные организации, соглашения и диалог вместо односторонних действий.