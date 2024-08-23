Какой завтра, 24 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 24 августа, День Независимости Украины. Верующие чтят память святого священномученика Евтихия. До Нового года осталось 129 дней.

24 августа 2024 года — суббота. 913-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

24 августа в церковном календаре – день памяти святого священномученика Евтихия. Он был раннехристианским святым, учеником апостола Иоанна Богослова. Он родился во Фригии (современная Турция) в первом столетии. Услышав о Христе, Евтихий стал учеником апостола Иоанна Богослова, а позже работал вместе с апостолом Павлом. Евтихий был рукоположен во епископа Себастии (теперь Самария) в Палестине, где активно проповедовал Евангелие и уничтожал храмы идолов. За свою веру он подвергся многочисленным пыткам и заключению. Некоторые источники утверждают, что он скончался мученической смертью в начале II века.

Что нельзя делать 24 августа

Не следует ходить в лес, иначе встретите лешего, который вас заведет к гибели.

Нельзя идти мимо кладбища.

Запрещено смотреть на восход солнца – назовите на себя беды.

Народные приметы и традиции на 24 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: солнце закрыли черные тучи – будет похолодание;

кричит синица — скоро придет настоящая осень с дождями;

дождь — к сухой осени и большому урожаю.

24 августа кричит синица — вскоре придет настоящая осень с дождями. / Фото: Unsplash

С этого дня в селах начиналась пора женских посиделок. Вдовы и незамужние девушки собирались вместе, чтобы заняться рукоделием, поделиться секретами, попеть и рассказать сказки.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 августа

Какие завтра именины: Арсений, Георгий, Петр.

Талисманом человека, рожденного 24 августа, является амазонит. Минерал, увлекающий своим внешним видом. Издавна амазонит считался символом релакса.

В этот день родились:

1938 год — украинский оперный певец Богдан Базиликут;

1971 год — украинский специалист по связям с общественностью, медиаэксперт, журналист, редактор, телеведущий, преподаватель Виктор Коваленко;

1974 год — солдат ВСУ, участник российско-украинской войны, погиб в бою под Георгиевкой, Герой Украины Сергей Белоус.

Памятные даты 24 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 августа:

79 год — происходит извержение Везувия, через которое города Помпеи, Геркуланум и Стабии похоронены под вулканическим пеплом;

410 год — вестготы под руководством Алариха захватывают и грабят Рим;

1471 год — португальцы завоевывают Асилу;

1572 год — Варфоломеевская ночь, бойня гугенотов в Королевстве Франция;

1853 год — выпускают первые картофельные чипсы;

1941 год — создают главное подразделение Сил специальных операций Британской армии SAS (Специальная воздушная служба);

1942 год — происходит Битва у восточных Соломоновых островов между авианосцами США и Японской империи во время Второй мировой войны;

1949 год — вступает в силу договор о создании НАТО;

1968 год — Франция проводит первые испытания ядерного оружия;

1991 год — Верховный Совет РСФСР принимает Акт провозглашения независимости Украины (День Независимости Украины);

1995 год — выпускают Windows 95;

2006 год — Плутон перестает считаться планетой Солнечной системы и переходит в разряд карликовых планет;

2006 год — представители пяти православных церквей Украины читают первую совместную молитву в Софийском соборе.

Погода на 24 августа

Завтра, 24 августа, в Киеве утро пасмурное, но потом небо прояснится, без осадков. Во Львове днем на небе могут идти тучи, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +28 днем и +17 ночью. Во Львове — +28 днем и +16 ночью. В Харькове — +36 днем и +23 ночью. В Одессе — +33 днем и +25 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

24 августа в Украине отмечают День Независимости / Фото: Unsplash

24 августа в Украине празднуют День Независимости. Этот государственный праздник был установлен в честь принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991, что стало решающим шагом в отсоединении от Советского Союза.

История этого праздника начинается с принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года. После неудачного Августовского путча в Москве 1991 года, Верховная Рада Украины приняла Акт провозглашения независимости, подтвержденный на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года.

Также 24 августа Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дресс-коде. Этот день был создан для повышения осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются люди из-за своих музыкальных предпочтений, стиля жизни или выбора одежды. Целью этого дня является борьба с предубеждениями и дискриминацией, которые могут возникать из-за различных культурных и субкультурных различий. Это также возможность для общества задуматься о важности толерантности и уважения к разнообразию.

А еще 24 августа Международный день удивительной музыки. Этот праздник был начат в 1970-х годах в Соединенных Штатах Америки группой энтузиастов, решивших устроить фестиваль, посвященный нестандартной музыке.

24 августа Международная ночь летучих мышей. Это событие было начато в 1997 году по инициативе офиса международного Соглашения о сохранении популяций европейских видов летучих мышей (EUROBATS). Целью этого дня является привлечение общественности к проблемам охраны летучих мышей, распространение правдивой информации о них и развенчание мифов, связанных с этими животными.