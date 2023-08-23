Какой завтра, 24 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

24 августа 2023 года — четверг. 547-й день войны в Украине.

Какой завтра, 24 августа, церковный праздник

24 августа в церковном календаре — день памяти мученика Евпла. Он жил на Сицилии, где был дьяконом. Во времена, когда императором был Диоклетиан, преследовавший христиан, Евпла был заключен в тюрьму. Случилось это в 304 году. Во время суда он откровенно признал, что верит в Господа. Его мучили разными способами, пытаясь заставить отступиться от своей веры. Однако Евпл стоял на своем, за что его обезглавили.

Что запрещено делать в этот день

Не рекомендуется употреблять алкоголь, потому что к выпившему человеку могут прийти покойники и его наказать.

Нельзя жаловаться на жизнь, ныть, также не стоит лениться и думать о том, чего боитесь больше всего.

В народе верили, что лучше не идти к водоемам, чтобы ловить рыбу, потому что утопленники могут затянуть под воду.

Народные приметы и традиции на 24 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: во время восхода солнца дождит — такая погода продержится несколько дней;

ветер дул несколько дней и 24 августа наконец-то прекратился — можно надеяться на хорошую погоду;

утром над водоемами стелется туман — ждите несколько погожих дней;

на 24 августа новолуние и ясная погода — в сентябре почти не будет дождей;

на рассвете сильно мерцают звезды — ждите дождя через 2-3 дня;

мало грибов, но много орехов — зима будет снежной и холодной;

безветренная погода стоит до тепла;

ярко светит солнце на Евпла — ждите сухого сентября.

24 августа мало грибов, но много орехов – зима будет снежной и холодной / Фото: pixabay.com

На Евпла крестьяне начинали стричь овец, так как к этому времени шерсть животных уже сильно отрастала. Поэтому 24 августа из овечьей шерсти делали нити, которые затем использовали для вязания теплых вещей. С этого дня с деревьев уже начинают постепенно осыпаться листья.

Погода на 24 августа

Завтра, 24 августа, в Киеве утром и днем облачно, днем вечером прояснится, без осадков. Во Львове безоблачно, но днем и вечером облачно, во второй половине дня мелкий дождь, который стихнет ближе к вечеру. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +18 ночью. Во Львове — +26 днем и +17 ночью. В Харькове — +26 днем и +15 ночью. В Одессе — +30 днем и +23 ночью.

Памятные даты 24 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 августа:

79 год — происходит извержение Везувия, из-за которого города Помпеи, Геркуланум и Стабии были похоронены под вулканическим пеплом;

410 год — вестготы под руководством Алариха захватывают и грабят Рим;

1471 год — португальцы завоевывают Асилу;

1572 год — Варфоломеевская ночь, бойня гугенотов в Королевстве Франция;

1720 год — основывают Сардинское королевство;

1853 год — выпускают первые картофельные чипсы;

1941 год — создают главное подразделение Сил специальных операций Британской армии SAS (Специальная воздушная служба);

1942 год — происходит Битва у восточных Соломоновых островов между авианосцами США и Японской империи во время Второй мировой войны;

1949 год — вступает в силу договор о создании НАТО;

1968 год — Франция проводит первые испытания ядерного оружия;

1991 год — Верховный Совет РСФСР принимает Акт провозглашения Независимости Украины (День Независимости Украины);

1995 год — выпускают Windows 95;

2004 год — в результате терактов терпят катастрофы самолеты Ту-154Б-2 и Ту-134А-3;

2006 год — Плутон перестает считаться планетой Солнечной системы и переходит в разряд карликовых планет;

2006 год — представители пяти православных церквей Украины читают первую совместную молитву в Софийском соборе;

2021 год — Украина празднует 30-ю годовщину восстановления Независимости.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 августа

Какие завтра именины: Александр, Василий, Максим, Федор, Сусанна.

Талисманом человека, рожденного 24 августа, является амазонит. Интересен кристалл, отличающийся сине-серой окраской. Символизирует независимость и красоту. Издавна амазонит считали женским камнем. Верили, что он помогает омолодить кожу.

В этот день родились:

1928 год — украинский политик и общественный деятель Левко Лукьяненко;

1938 год — украинский оперный певец Богдан Базиликут;

1971 год — украинский специалист по связям с общественностью, медиа-эксперт, журналист, редактор, телеведущий, преподаватель Виктор Коваленко.

Какой завтра день в Украине и мире

24 августа в Украине отмечают День независимости / Фото: pixabay.com

24 августа в Украине празднуют День независимости. В 2023 году Украина будет праздновать 32-ю годовщину независимости. Именно 24 августа 1991 года в зале украинского парламента был принят Акт провозглашения независимости Украины. Но все началось гораздо раньше. Веками украинцы боролись за возрождение собственного государства. После упадка Киевской Руси и поглощения земель Галицко-Волынского государства Польским королевством и Великим княжеством Литовским начались многочисленные восстания крестьян и казаков. Еще одной трагической страницей нашей истории является национально-освободительная война во главе с гетманом Богданом Хмельницким. К сожалению, они так и не увенчались успехом.

Только в начале XX века, когда евпропейские империи ослабли из-за мировой войны и революции, украинцы получили шанс на суверенитет. Однако в то время обществу и политическим силам не хватало единства. Раскол усугубили события 1917 года и гражданская война. Все по-разному понимали идею независимости Украины. В составе Советского Союза Украина, как и другие республики, имела только формальный суверенитет. Но в конце 1980-х годов ситуация стала меняться. Советская империя приходила в упадок. 1990 оказался для украинцев переломным моментом, ведь тогда парламентарии начали работать над Декларацией о государственном суверенитете (приняли ее 16 июля 1990 года).

Осенью того же года депутаты запретили деятельность КПСС в Украине и решили не подписывать будущий договор с Москвой. Такие условия поддержала молодежь и вскоре акции мирной общественности переросли в студенческую революцию на граните. Протесты проходили с 2 по 17 октября. Именно эти события послужили толчком для патриотически настроенных политических сил в парламенте. 5 июля 1991 года Верховная Рада вступила в должность Президента УССР и назначила президентские выборы. Президент и Верховная Рада получили возможность останавливать на своей территории решения власти СССР, если они противоречат Конституции Украины.

Дополнительно 1 декабря 1991 был проведен Всеукраинский референдум, в результате которого 90% граждан выразили согласие с Актом провозглашения независимости Украины.

Также 24 августа Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дресс-коде. Памятный день положила начало Сильвии Ланкастеру после того, как 24 августа 2007 года ее дочь Софи вместе с парнем была избита насмерть в Россендейле (Англия) лишь за то, что принадлежала к субкультуре "готов". Сильвия также создала Фонд Софи Ланкастер, работавший в школах с молодежью и проводивший лекции среди взрослых о преступлениях на фоне нетерпимости и насилия по отношению к людям, которые выглядят по-другому или слушают другую музыку.

А еще 24 августа Международный день удивительной музыки. Начали праздник еще в 1998 году по инициативе музыканта и композитора из Нью-Йорка, выпускника Джульярдской музыкальной школы Патрика Гранта. Дату он избрал неслучайно. Именно в этот день родился отец его девушки, когда-то ставший для Гранта своеобразным наставником в музыке.