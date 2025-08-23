Какой праздник 24 августа 2025 года / © ТСН

24 августа 2025 года — воскресенье. 1278-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 24 августа, верующие празднуют день памяти святого священномученика Евтихия. Он был одним из семидесяти апостолов, избранных Господом для проповеди Евангелия. Евтихий был близким учеником и последователем апостола Иоанна Богослова. Предание говорит, что он лично слушал проповеди святого апостола, сопровождал его в миссиях и многое перенял от него духовно. За свое ревностное служение Христу он был поставлен епископом в Севастии (по другим данным — в местностях вблизи Фракии). Во время преследований христиан при императоре Домициане или Траяне он был схвачен, подвергнут жестоким пыткам и брошен в огонь. Господь удивительно сохранил ему жизнь, но в конце концов он принял мученическую смерть — его казнили за веру.

Что нельзя делать 24 августа

Не следует работать в поле или на огороде — говорили, что этим вы “вытоптаете” будущий урожай.

Не советуют начинать далекое путешествие — оно будет изнурительным.

Запрещается занимать деньги — “отдадите” вместе с ними свое благосостояние.

Народные приметы и традиции на 24 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясный и теплый день — осень будет сухой и длинной;

дождь в этот день — осень обещает быть дождливой;

сильный ветер — зима будет ветреной и с метелью;

утренний туман — осень будет мягкой, а зима — снежной, но не суровой;

птицы начинают улетать на юг, значит, осень наступит рано и будет холодной;

пчелы лениво летают у ульев — на затяжные дожди.

24 августа пчелы лениво летают у ульев — на затяжные дожди / © unsplash.com

В народе 24 августа носило название Евтихий Последний Городник. Считалось, что после этого дня уже не стоит сеять и сажать, пора завершать полевые работы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 августа

Какие завтра именины: Арсений, Георгий, Петр.

Талисманом человека, рожденного 24 августа является амазонит. Необычный самоцвет с нежным оттенком сине-серой гаммы. Его считали олицетворением внутренней свободы и утонченной красоты. Еще с давних времен камень называли женским оберегом, ведь ему приписывали свойство поддерживать молодость и дарить свежесть лицу.

В этот день родились:

1938 год — Богдан Базиликут, украинский оперный певец;

1971 год — Виктор Коваленко, украинский специалист по связям с общественностью, медиаэксперт, журналист, редактор, телеведущий, преподаватель;

1974 год — Сергей Билоус, солдат ВСУ, участник русско-украинской войны, погиб в бою под Георгиевкой, Герой Украины.

Памятные даты 24 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 августа:

79 год — происходит катастрофическое извержение Везувия: античные города Помпеи, Геркуланум и Стабии оказываются под толщей вулканического пепла;

410 год — войска вестготов во главе с Аларихом входят в Рим и подвергают его масштабному разграблению;

1471 год — португальские силы одерживают победу и овладевают городом Асила в Северной Африке;

1572 год — в ночь святого Варфоломея во Франции происходит массовая резня гугенотов;

1720 год — образуют Сардинское королевство;

1853 год — в кулинарии появляется новинка: мир увидели первые картофельные чипсы;

1941 год — в составе Британской армии формируют главное подразделение сил специального назначения — Специальную воздушную службу (SAS);

1942 год — во время Второй мировой войны происходит морское сражение у восточных Соломоновых островов между авианосными флотами США и Японии;

1949 год — вступает в силу договор, начавший существование НАТО;

1968 год — Франция осуществляет свои первые испытания ядерного оружия;

1991 год — Верховный Совет РСФСР принимает Акт провозглашения независимости Украины, начав День Независимости;

1995 год — компания Microsoft представляет операционную систему Windows 95;

2004 год — в результате терактов терпят катастрофу пассажирские самолеты Ту-154Б-2 и Ту-134А-3;

2006 год — Международный астрономический союз принимает решение переклассифицировать Плутон с планеты на карликовую;

2021 год — Украина торжественно празднует 30-летие восстановления своей независимости.

Какой завтра праздник в Украине и мире

24 августа в Украине День Независимости / © Фото из открытых источников

24 августа в Украине День Независимости. После веков пребывания украинских земель под властью других государств и империй стремление к независимости не угасало. 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. А уже 24 августа 1991, после августовского путча в Москве, Верховная Рада провозгласила Акт независимости Украины. Документ подтвердил выход Украины из СССР и создание самостоятельного государства. Это решение было закреплено 1 декабря 1991 на всеукраинском референдуме, где более 90% граждан высказались за независимость.

Также 24 августа Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дресс-коде. Это специальный международный день, посвященный борьбе с нетерпимостью, дискриминацией и насилием по отношению к людям, принадлежащим к определенным субкультурам, имеющим другие музыкальные вкусы, стиль одежды или образ жизни, отличающийся от “нормальной”. Считается, что его основала история Софи Ланкастер — девушки из готической субкультуры, которая в 2007 году была жестоко избита из-за ее внешности и музыкальных предпочтений. С тех пор ее мать Сильвия создала Sophie Lancaster Foundation, чтобы противодействовать подобным случаям и распространять идеи толерантности.

А еще 24 августа Международный день удивительной музыки. Его цель — побуждать людей слушать необычные, экспериментальные или эксцентричные музыкальные произведения, а также открывать новые жанры и артистов. Основателем этого праздника является американский музыкант и композитор Патрик Грант. Он начал Strange Music Day в 1997–1998 годах, призывая слушать музыку без предубеждений под лозунгом “listening without prejudice”.

24 августа празднуют Всемирный день топлесс. Выпадает на ближайшее воскресенье до 26 августа. Основан в 2007 году организацией GoTopless, созданной Раелем (Claude Vorilhon), лидером движения Раелианцев. Идея родилась после ареста активистки Феникс Фили (Phoenix Feeley, также известная как Jill Coccaro), которая была задержана за то, что была топлесс в Нью-Йорке в 2005 году.