Какой завтра, 24 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

24 декабря 2023 года — воскресенье. 669-й день войны в Украине.

Какой завтра, 24 декабря, церковный праздник

24 декабря в церковном календаре – день памяти Евгении Римской. Она родилась в семье римского префекта Египта Филиппа. Он исповедовал язычество, но к христианам относился по-доброму. Евгения воспитывалась признанной женщиной, а все знания она получила от своего отца. Однажды среди манускриптов в семейной библиотеке она нашла писание апостола Павла. Девушка под их влиянием приняла христианство. Затем она вступила в монастырь и переехала в Рим вместе со своей семьей.

В то время в Риме всех женщин, приобщившихся к христианству, подвергали страшным пыткам. Это постигло и Евгению. Она была казнена в середине III века.

Что нельзя делать 24 декабря

Категорически запрещено ссориться, ругаться.

Не принято к праздничному столу приглашать друзей – это семейный вечер.

Не рекомендуется много и громко разговаривать во время праздничного ужина.

Народные приметы и традиции на 24 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: безоблачное небо указывает, что в следующем году будет много грибов;

метель — ждите большой урожай меда;

звездное небо – поля уродят;

оттепель до плохого урожая.

24 декабря метель — ждите большой урожай меда / Фото: Pexels

По народной традиции в этот вечер вся семья садилась за праздничный стол, как только на небе появлялась первая звезда. Завтракать и обедать запрещалось (кроме больных, детей, беременных, стариков). Праздник называли Святой Вечер. На стол обязательно ставили 12 постных блюд – за 12 апостолами и 12 месяцами в году.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 декабря

Какие завтра именины: Николай, Клавдия, Евгения, Агафья.

Талисманом человека, рожденного 24 декабря является бирюза. Этому камню очень часто приписывались лечебные и магические свойства. К примеру, издавна верили, что бирюза помогаю устранить усталость, лишит страха.

В этот день родились:

1920 год – украинский языковед, поэт, журналист, общественный деятель Святослав Караванский;

1940 год — украинский фехтовальщик, олимпийский чемпион в личных соревнованиях по фехтованию на шпагах Григорий Крисс;

1974 год – главный сержант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Алексей Сенюк.

Памятные даты 24 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 декабря:

1518 год — король Сигизмунд I разрешает князю Василию Сангушку образовать из села Ковле город с предоставлением ему магдебургского права;

1624 год — гетман Михаил Дорошенко заключает межгосударственный договор о взаимопомощи между Военным Запорожским и Крымским ханством;

1814 год — в Генте (ныне Бельгия) Великобритания и США подписывают договор, завершающий англо-американскую войну;

1851 год — во время пожара в библиотеке Конгресса США полностью сгорели 35 тысяч книг и множество уникальных документов;

1871 год — в Каире проходит премьера оперы Джузеппе Верди "Аида", написанная для торжеств по случаю открытия Суэцкого канала;

1903 год — в Великобритании выдают первый регистрационный номер для авто — табличку с номером A1 получил герцог Рассел, брат философа Бертрана Рассела;

1908 год – в Париже открывается первое международное авиашоу;

1914 год — немецкий самолет сбрасывает бомбу на английский город Дувр, совершив первое в истории авиабомбардировку;

1920 год — на сцене "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк) выдающийся итальянский певец Энрико Карузо исполняет последнюю в своей карьере партию — Элеазара (Галеве "Дочь кардинала");

1991 год — независимость Украины признают Афганистан, Ливия, Монголия, Норвегия;

1997 год — проходит первый концерт группы "Мандры", этот день считается датой основания группы;

2004 год — запускают на орбиту украинский спутник "Січ-1М".

Погода на 24 декабря

Завтра, 24 декабря, в Киеве будет до самого вечера облачная погода, весь день будет идти мелкий снег, который к вечеру станет сильнее. Во Львове пасмурно, утром продолжится мелкий ночной снег, во второй половине дня его сменит мелкий дождь со снегом, который закончится ближе к вечеру. В Харькове пасмурно, с середины дня до вечера будет идти мелкий снег. В Одессе утром и вечером ясные, днем небо затянется облаками, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +1 днем и -2 ночью. Во Львове +4 днем и -1 ночью. В Харькове +1 день и -2 ночью. В Одессе +5 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

24 декабря в Украине празднуют Сочельник (Святой Вечер) / Фото: Unsplash

24 декабря в Украине празднуют Сочельник (Святой Вечер). Рождество Христово — один из церковных праздников, преддверие которого также считается праздником. Сочельник, Святой Вечер, Святая Ужин — все это названия светлого и богатого на традиции праздника. Точного часа рождения Христа в Библии не указано, один считается, что родился Сын Божий в полночь. Возможно, это произошло от старинной евпрейской традиции.

День рождения Иисуса Христа стал праздником не сразу. Сначала христиане праздновали только Воскресение Сына Божьего (Пасха). 25 декабря 336 стал первым праздником Рождества Христова. Сначала оно было популярно в Римской империи, а затем распространилось на другие страны. В Киевской Руси первое упоминание о Рождестве и Святом Вечере датируется X веком.

Также 24 декабря День работников архивных учреждений. Профессиональный праздник, установленный приказом президента Украины Леонида Кучмы в 1998 году. К тому времени именно библиотечно-архивный отдел стал первым государственным органом, управлявшим архивными документами. Он был создан еще в начале XX века и функционировал с 1917 года. В 1999 году организация получила новое название — Государственный комитет архивов Украины.

А еще 24 декабря празднуют День покупателя в последнюю минуту. Событие указывает на феномен шопинга в последнюю минуту. Поэтому она посвящена всем тем, кто откладывает поход за подарками родственникам, друзьям, близким и совершает их в канун Рождества.