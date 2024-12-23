Какой завтра, 24 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 24 декабря, День работников архивных учреждений Украины. Верующие чтят память святой преподобномученицы Евгении Римской. До Нового года осталось 7 дней.

24 декабря 2024 года — вторник. 1035-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

24 декабря в церковном календаре – день памяти святой преподобномученицы Евгении Римской. Она была христианской святой, жившей в Риме в IV веке. Она была дочерью римского сенатора, верного христианина. Евгения решила вести аскетический образ жизни и отдавала себя служению Богу. Она была измучена за веру в период гонений на христиан в Римской империи. Ее мученичество стало символом веры и преданности Богу. Евгения Римская является духовной покровительницей многих христиан, которые почитают ее как большого примера веры и мужества.

Что нельзя делать 24 декабря

Во время праздничного ужина не стоит громко разговаривать.

Нельзя приглашать на Сочельник друзей – это время для семьи.

Категорически запрещается ссориться, злословить.

Народные приметы и традиции на 24 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: звездное небо – к большому урожаю;

оттепель – урожай будет плохим;

небо без облаков – в следующем году будет много грибов;

метель – будет много меда.

24 декабря оттепель — урожай будет плохим / Фото: Unsplash

В этот день по народным традициям семья садится за праздничный стол перед Рождеством. На столе должно стоять 12 постных блюд по количеству апостолов Иисуса Христа.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 декабря

Какие завтра именины: Николай, Сергей, Евгения, Клавдия.

Талисманом человека, рожденного 24 декабря, является бирюза. Издавна считается камнем счастья. Бирюза используется для создания оберегов для детей.

В этот день родились:

1937 год — украинский политик, общественный деятель, литературный критик, публицист, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа Вячеслав Чорновил;

1940 год — украинский фехтовальщик, олимпийский чемпион в личных соревнованиях по фехтованию на шпагах, двукратный серебряный призер Олимпиады-68 Григорий Крисс;

1974 год — главный сержант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Алексей Сенюк.

Памятные даты 24 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 декабря:

1518 год — король Сигизмунд I разрешает князю Василию Сангушку образовать из села Ковле город с предоставлением ему магдебургского права;

1624 год — гетман Михаил Дорошенко заключает межгосударственный договор о взаимопомощи между Военным Запорожским и Крымским ханством;

1814 год — в Генте (ныне Бельгия) Великобритания и США подписывают договор, завершивший англо-американскую войну;

1851 год — во время пожара в библиотеке Конгресса США сгорает 35 тысяч книг и множество уникальных документов;

1871 год — в Каире происходит премьера оперы Джузеппе Верди "Аида", написанной для торжеств по случаю открытия Суэцкого канала;

1903 год — в Великобритании выдают первый регистрационный номер для авто — табличку с номером A1 получил герцог Рассел, брат философа Бертрана Рассела;

1908 год — в Париже открывается первое международное авиашоу;

1914 год — немецкий самолет сбрасывает бомбу на английский город Дувр, совершив первое в истории авиабомбардировки;

1917 год — в захваченном российскими большевиками Харькове открывается Всеукраинский съезд советов, который завершается 25 декабря провозглашением т. н. Украинской Народной Республики Советов – в противовес УНР со столицей в Киеве;

1920 год — на сцене "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк) выдающийся итальянский певец Энрико Карузо исполняет последнюю в своей карьере партию — Элеазара;

1982 год — опытный образец крупнейшего серийного грузового самолета в мире Ан-124 "Руслан" совершает первый полет;

1997 год — проходит первый концерт группы "Мандры", этот день считается датой основания группы;

2004 год — запускают на орбиту украинский спутник "Січ-1М".

Погода на 24 декабря

Завтра, 24 декабря, в Киеве пасмурно, ожидается мелкий дождь. Во Львове облачно, утром сильный снег, к вечеру он сменится сильным снегом с дождем. В Харькове ясно утром, но затем пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, пройдет дождь.

Температура воздуха в Киеве — +4 днем ​​и +1 ночью. Во Львове — +2 день и 0 ночью. В Харькове — +4 днем ​​и +1 ночью. В Одессе 8 днем ​​и 6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

24 декабря в Украине празднуют День работников архивных учреждений / Фото: ТСН.ua

24 декабря в Украине празднуют День работников архивных учреждений. Это профессиональный праздник архивистов, который имеет целью подчеркнуть важность их работы в сохранении исторических документов и обеспечении доступа к ним для последующих поколений. Этот праздник был установлен указом президента Украины №1200/98 от 30 октября 1998 года. Дата выбрана в честь дня создания 1913 архивной службы Украины. Этот день напоминает о незаметной, но очень важной работе архивистов, которые сохраняют нашу историю и обеспечивают ее доступность для будущих поколений.