Какой праздник 24 декабря 2025 года

24 декабря 2025 года — среда.

Какой завтра праздник

Завтра, 24 декабря, верующие празднуют День памяти святой преподобномученицы Евгении. Родившаяся в знатной языческой семье, она, прочитав послание апостола Павла, уверовала во Христа. Переодевшись в мужскую одежду, Евгения вступила в монастырь под именем Евгений и впоследствии стала настоятелем обители. После неправдивого обвинения открыла свою тайну и исповедовала веру перед отцом, который вместе с семьей принял крещение. Во время гонений праздник подвергся пыткам и был усечен мечом около 262 года.

24 декабря в Украине празднуют День работников архивных учреждений Украины. Праздник установлен Указом Президента Украины 2008 года с целью оказания почестей труду архивистов — людей, которые прорабатывают, систематизируют и оберегают уникальные документы: государственные акты, хроники, переписку, фотоматериалы, рукописи и другие источники исторической памяти. Архивные учреждения играют ключевую роль в сохранении национального наследия, обеспечении прав граждан, развитии науки, журналистики и культуры. Именно благодаря архивистам у исследователей есть доступ к достоверным источникам, а общество — к правдивой истории.

Также 24 декабря Святвечер. Это день строгого поста, тишины и духовного сосредоточения. По традиции семья садится к ужину с появлением первой звезды, символизирующей Вифлеемскую звезду. Праздничная трапеза состоит из 12 постных блюд, среди которых главная кутья — символ жизни, достатка и единства рода. Обязательны также узвар, вареники, постный борщ, грибы, рыба.

А еще 24 декабря День голо-моголя. Гоголь-моголь имеет давнюю историю и распространен во многих странах Европы. В Украине его знают как питательный домашний вкус, который традиционно считали полезным для горла и восстановления сил. Классический рецепт — растертые желтки с сахаром, а вариации могут содержать молоко, мед, какао, масло, ваниль или специи.