Какой завтра, 24 февраля, день – основные события, кого чествует церковь, что нельзя делать

Завтра, 24 февраля, Национальный день молитвы в Украине. Верующие празднуют первое и второе обретение председателя Иоанна Крестителя. До Нового года осталось 310 дней.
24 февраля 2025 года – понедельник. 1097-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
24 февраля в церковном календаре – первое и второе обретение председателя Иоанна Крестителя. Этот праздник посвящен обретению председателя святого Иоанна Предтечи, найденного дважды. Первое обретение произошло в IV веке. Глава Иоанна Крестителя была найдена в Иерусалиме и возвращена в Иерусалимский храм. Второе отыскание произошло в V веке. Глава святого была найдена в Константинополе (современный Стамбул) и возвращена в храм.
Что нельзя делать 24 февраля
- Нельзя прясть, вязать.
- Категорически запрещается резать корову.
- Не следует держать домашний скот голодным.
Народные приметы и традиции на 24 февраля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: услышать гром – будет сильный ветер;
- подснежники уже зацвели — весна пришла, зимы больше не будет;
- поют дрозды – весна будет ранней;
- на крыше длинные сосульки до поздней весны.
В этот день наши предки очень заботились о домашнем скоте, убирали в хлеву, давали животным угощение. Но в общем-то день считался несчастливым.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 февраля
Какие завтра именины: Иван, Илларион.
Талисманом человека, рожденного 24 февраля является хризоберил. Помогает вылечить кожные заболевания. Хризоберилл издавна использовали, чтобы получить удивительный дар — понимать язык птиц и животных.
В этот день родились:
- 1930 год – хореограф, заслуженный артист Украины Григорий Чапкис;
- 1948 год – украинский бард, известный как Трезубый Стас Станислав Щербатых;
- 1959 год – украинский актер, телеведущий, Народный артист Украины (2008) Владимир Горянский.
Памятные даты 24 февраля
Календарь важных событий в Украине и мире за 24 февраля:
- 1457 год — первое письменное упоминание о селе Репинное, Хустского района Закарпатской области, Украина;
- 1466 год — в Брюгге (Бельгия) происходит первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского художника Яна ван Эйка;
- 1525 год — битва при Павии между наемными армиями Франции и империи Габсбургов, которая считается первой битвой Нового времени;
- 1582 год — Григорий XIII подписывает папскую буллу Inter gravissimas, по которой реформирован юлианский календарь и введен новый, позже получивший название григорианского;
- 1824 год — правительство Ее Величества королевы Великобритании объявляет войну Бирме;
- 1807 год — Папа Римский Пий VII подписывает буллу In universalis Ecclesiae regimine, которой была восстановлена Галицкая митрополия, утвержден первый митрополит Антоний Ангелович и признаны за ним права, равные правам киевских митрополитов;
- 1881 год – начинается сооружение Панамского канала;
- 1887 год — Париж и Брюссель становятся первыми столицами государств, объединенных телефонной связью;
- 1918 год – провозглашена независимость Эстонии;
- 1919 год — правительства Украины и Польши подписывают соглашение о перемирии;
- 1920 год – в Мюнхене происходит первое публичное выступление активистов NSDAP;
- 1938 год – появляется в продаже зубная щетка со щетиной из нейлона;
- 1942 пик — начинает вещание радиостанция "Голос Америки" (на немецком языке);
- 1991 год — война в Персидском заливе: многонациональные войска во главе с НАТО начали наземное наступление в Ираке и Кувейте;
- 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Республикой Бангладеш;
- 2008 год — Фидель Кастро официально подает в отставку с поста главы правительства Кубы;
- 2011 год — киевское «Динамо» у себя дома, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, побеждает "Бешикташ" со счетом 4:0, пройдя тем самым в 1/8 финала Лига Европы УЕФА;
- 2022 год — начало полномасштабной войны (открытого военного вторжения) Российской Федерации (при поддержке Беларуси) против Украины.
Погода на 24 февраля
Завтра, 24 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове ясно во второй половине дня без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве 0 днем и -10 ночью. Во Львове +5 днем и -5 ночью. В Харькове -3 днем и -11 ночью. В Одессе +2 днем и -8 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
24 февраля в Украине Национальный день молитвы. 12 февраля 2025 года Верховная Рада Украины приняла постановление об установлении Национального дня молитвы, который будет ежегодно приходиться на 24 февраля — в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этот день Верховная Рада будет проводить заседание, которое будет начинаться исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, единый". Кабинету Министров поручено в течение трех месяцев разработать и утвердить комплексный план мероприятий по празднованию Национального дня молитвы на государственном уровне с участием Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Местные администрации также должны обеспечить подготовку и проведение соответствующих мероприятий.
Также 24 февраля произошло полномасштабное вторжение России в Украину. Началось 24 февраля 2022 года и стало величайшей войной в Европе со времен Второй мировой. В этот день Россия начала массированную атаку по всей территории Украины, нанося ракетные удары, проводя авианалеты и наступая по нескольким направлениям: с севера (через Беларусь), с востока (с оккупированных территорий Донбасса и России) и с юга (из Крыма).
А еще 24 февраля Международный день ненависти к кориандру. Его придумали люди, которые не любят кориандр (кинзу) из-за его специфического вкуса и запаха. Причина неприязни к этому растению имеет генетическую почву. Исследования показали, что у некоторых людей есть генетическая мутация, по которой они воспринимают вкус кориандра как мыльный или неприятный. Это связано с чувствительностью к альдегидам – химическим соединениям, содержащимся в кинге.
24 февраля начинается Масленица. Это традиционный славянский праздник, символизирующий приход весны и проводы зимы. Оно празднуется в течение недели перед Великим постом, обычно в феврале или марте (даты меняются каждый год в зависимости от Пасхи).
Также 24 февраля Всемирный день бармена. Является профессиональным праздником для всех, кто работает за барной стойкой. Эта дата выбрана не случайно — она совпадает с Днем святого Аманда, покровителя виноделов, пивоваров и, соответственно, барменов. Бармены – это не просто люди, которые наливают напитки, а настоящие мастера своего дела, создающие коктейли, поднимают настроение гостям и даже исполняют роль неофициальных психологов. Профессия бармена имеет давнюю историю. Первые бары появились еще в Средневековье, а с развитием городской культуры барменство стало не только ремеслом, но и искусством.
А еще 24 февраля День рождения лотереи. Первая известная лотерея была проведена еще в Древнем Китае примерно в 205–187 годах до н.э. – она помогала финансировать строительство Великой китайской стены. В Европе лотереи появились в Средневековье. 1446 в Брюгге (современная Бельгия) состоялась одна из первых задокументированных лотерей.