Какой завтра, 24 февраля, день – основные события, кого чествует церковь, что нельзя делать

Завтра, 24 февраля, Национальный день молитвы в Украине. Верующие празднуют первое и второе обретение председателя Иоанна Крестителя. До Нового года осталось 310 дней.

24 февраля 2025 года – понедельник. 1097-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

24 февраля в церковном календаре – первое и второе обретение председателя Иоанна Крестителя. Этот праздник посвящен обретению председателя святого Иоанна Предтечи, найденного дважды. Первое обретение произошло в IV веке. Глава Иоанна Крестителя была найдена в Иерусалиме и возвращена в Иерусалимский храм. Второе отыскание произошло в V веке. Глава святого была найдена в Константинополе (современный Стамбул) и возвращена в храм.

Что нельзя делать 24 февраля

Нельзя прясть, вязать.

Категорически запрещается резать корову.

Не следует держать домашний скот голодным.

Народные приметы и традиции на 24 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: услышать гром – будет сильный ветер;

подснежники уже зацвели — весна пришла, зимы больше не будет;

поют дрозды – весна будет ранней;

на крыше длинные сосульки до поздней весны.

подснежники уже зацвели — весна пришла, зимы больше не будет / Фото: Unsplash

В этот день наши предки очень заботились о домашнем скоте, убирали в хлеву, давали животным угощение. Но в общем-то день считался несчастливым.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 февраля

Какие завтра именины: Иван, Илларион.

Талисманом человека, рожденного 24 февраля является хризоберил. Помогает вылечить кожные заболевания. Хризоберилл издавна использовали, чтобы получить удивительный дар — понимать язык птиц и животных.

В этот день родились:

1930 год – хореограф, заслуженный артист Украины Григорий Чапкис;

1948 год – украинский бард, известный как Трезубый Стас Станислав Щербатых;

1959 год – украинский актер, телеведущий, Народный артист Украины (2008) Владимир Горянский.

Памятные даты 24 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 февраля:

1457 год — первое письменное упоминание о селе Репинное, Хустского района Закарпатской области, Украина;

1466 год — в Брюгге (Бельгия) происходит первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского художника Яна ван Эйка;

1525 год — битва при Павии между наемными армиями Франции и империи Габсбургов, которая считается первой битвой Нового времени;

1582 год — Григорий XIII подписывает папскую буллу Inter gravissimas, по которой реформирован юлианский календарь и введен новый, позже получивший название григорианского;

1824 год — правительство Ее Величества королевы Великобритании объявляет войну Бирме;

1807 год — Папа Римский Пий VII подписывает буллу In universalis Ecclesiae regimine, которой была восстановлена Галицкая митрополия, утвержден первый митрополит Антоний Ангелович и признаны за ним права, равные правам киевских митрополитов;

1881 год – начинается сооружение Панамского канала;

1887 год — Париж и Брюссель становятся первыми столицами государств, объединенных телефонной связью;

1918 год – провозглашена независимость Эстонии;

1919 год — правительства Украины и Польши подписывают соглашение о перемирии;

1920 год – в Мюнхене происходит первое публичное выступление активистов NSDAP;

1938 год – появляется в продаже зубная щетка со щетиной из нейлона;

1942 пик — начинает вещание радиостанция "Голос Америки" (на немецком языке);

1991 год — война в Персидском заливе: многонациональные войска во главе с НАТО начали наземное наступление в Ираке и Кувейте;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Республикой Бангладеш;

2008 год — Фидель Кастро официально подает в отставку с поста главы правительства Кубы;

2011 год — киевское «Динамо» у себя дома, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, побеждает "Бешикташ" со счетом 4:0, пройдя тем самым в 1/8 финала Лига Европы УЕФА;

2022 год — начало полномасштабной войны (открытого военного вторжения) Российской Федерации (при поддержке Беларуси) против Украины.

Погода на 24 февраля

Завтра, 24 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове ясно во второй половине дня без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве 0 днем и -10 ночью. Во Львове +5 днем и -5 ночью. В Харькове -3 днем и -11 ночью. В Одессе +2 днем и -8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

24 февраля в Украине Национальный день молитвы / Фото: Фото из открытых источников

24 февраля в Украине Национальный день молитвы. 12 февраля 2025 года Верховная Рада Украины приняла постановление об установлении Национального дня молитвы, который будет ежегодно приходиться на 24 февраля — в годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этот день Верховная Рада будет проводить заседание, которое будет начинаться исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, единый". Кабинету Министров поручено в течение трех месяцев разработать и утвердить комплексный план мероприятий по празднованию Национального дня молитвы на государственном уровне с участием Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Местные администрации также должны обеспечить подготовку и проведение соответствующих мероприятий.

Также 24 февраля произошло полномасштабное вторжение России в Украину. Началось 24 февраля 2022 года и стало величайшей войной в Европе со времен Второй мировой. В этот день Россия начала массированную атаку по всей территории Украины, нанося ракетные удары, проводя авианалеты и наступая по нескольким направлениям: с севера (через Беларусь), с востока (с оккупированных территорий Донбасса и России) и с юга (из Крыма).

А еще 24 февраля Международный день ненависти к кориандру. Его придумали люди, которые не любят кориандр (кинзу) из-за его специфического вкуса и запаха. Причина неприязни к этому растению имеет генетическую почву. Исследования показали, что у некоторых людей есть генетическая мутация, по которой они воспринимают вкус кориандра как мыльный или неприятный. Это связано с чувствительностью к альдегидам – химическим соединениям, содержащимся в кинге.

24 февраля начинается Масленица. Это традиционный славянский праздник, символизирующий приход весны и проводы зимы. Оно празднуется в течение недели перед Великим постом, обычно в феврале или марте (даты меняются каждый год в зависимости от Пасхи).

Также 24 февраля Всемирный день бармена. Является профессиональным праздником для всех, кто работает за барной стойкой. Эта дата выбрана не случайно — она совпадает с Днем святого Аманда, покровителя виноделов, пивоваров и, соответственно, барменов. Бармены – это не просто люди, которые наливают напитки, а настоящие мастера своего дела, создающие коктейли, поднимают настроение гостям и даже исполняют роль неофициальных психологов. Профессия бармена имеет давнюю историю. Первые бары появились еще в Средневековье, а с развитием городской культуры барменство стало не только ремеслом, но и искусством.

А еще 24 февраля День рождения лотереи. Первая известная лотерея была проведена еще в Древнем Китае примерно в 205–187 годах до н.э. – она помогала финансировать строительство Великой китайской стены. В Европе лотереи появились в Средневековье. 1446 в Брюгге (современная Бельгия) состоялась одна из первых задокументированных лотерей.