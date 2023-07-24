Какой сегодня, 24 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 24 июля, День финансового работника в Украине. Верующие чтят память княгини Ольги. До Нового года осталось 160 дней.

24 июля 2023 года – понедельник. 516-й день войны в Украине.

Какой сегодня, 24 июля, церковный праздник

24 июля в церковном календаре – день памяти княгини Ольги. Родилась она в языческой семье в простой крестьянской семье, но когда ее увидел будущий князь Киевский Игорь, то так понравился девушке, что решил жениться на ней. К христианской религии Игорь относился лояльно, поэтому при царствовании она довольно сильно распространилась по территории Киевской Руси. В 945 году князя убили древляне, хотя княгиня жестоко отомстила за это. Она управляла государством успешно и сильно. В 955 году она приняла крещение и получила имя Елена. Привела после этого ко Христу многих киевлян и даже пыталась повлиять на своего сына, Святослава, который оставался убежденным язычником.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит стирать белье – будут болеть руки.

Нельзя ссориться с родными – будет очень тяжело помириться.

Не планируйте свадьбу – брак будет недолгим.

Народные приметы и традиции на 24 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: гремит гром – рыба будет хорошо ловиться;

день солнечный – хлеб хорошо уродит;

гром глухой, значит ненастье будет продолжительным;

утром много росы – плохо уродят огурцы и помидоры.

24 июля утром много росы – плохо уродят огурцы и помидоры. / Фото: Pexels

По народным традициям в этот день начинали уже активные полевые работы. Особенно заготавливали сено на зиму. Также 24 июля обязательно шли ловить рыбу, потому что святую Ольгу считали покровительницей рыбаков. Также верили, что она помогает по бытовым делам.

Погода на 24 июля

Сегодня, 24 июля, в Киеве ясно утром, но днем и вечером могут появиться облака, без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +28 днем и +16 ночью. Во Львове +28 днем и +17 ночью. В Харькове +26 днем и +17 ночью. В Одессе +27 днем и +20 ночью.

Памятные даты 24 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 июля:

1015 год — в борьбе за киевский престол убивают князя Бориса, одного из первых русских святых;

1198 год – немецкие крестоносцы разбивают ливов-язычников в битве при Рижской горе;

1534 год — французская экспедиция Жака Картье достигает устья реки Святого Лаврентия;

1623 год — поход флотилии гетмана Михаила Дорошенко в Керченский пролив;

1791 год — члены оппозиционного крыла якобинской партии лишены французского гражданства своими однопартийцами;

1911 год — американский археолог Хайрам Бингем открывает в Перу "потерянный город" Империи Инков Мачу-Пикчу;

1918 год — гетман Павел Скоропадский утверждает законы об всеобщей воинской повинности и уголовной ответственности за превышение максимально установленных цен и спекуляцию;

1923 год — во время мирной конференции в Лозанне подписывают мирный договор, согласно которому устанавливались границы Турции в Европе и Малой Азии;

1950 год – первый запуск с мыса Канаверал ракеты – немецкой Фау-2;

1981 год – в Италии запрещают деятельность всех масонских лож и тайных обществ;

1991 год — торжественное открытие памятной таблицы в Батурине в память о гетмане Иване Мазепе.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 июля

Какие сегодня именины: Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга, Кристина.

Талисманом человека, рожденного 24 июля является сапфир. Драгоценный камень, который можно встретить в разных уголках мира. Неизменно его любили представители королевских династий. Издавна верили, что сапфир пробуждает бескорыстные чувства, дружелюбие и скромность.

В этот день родились:

1907 год – поэт, переводчик Василий Мисик;

1971 год – украинская поэтесса, писательница и драматург Евгения Чуприна;

1976 год – украинская поэтесса Ярослава Бабич.

Какой сегодня день в Украине и мире

24 июля День рождения растворимого кофе / Фото: Pexels

24 июля в Украине празднуют День финансового работника. Профессиональный праздник, созданный, чтобы почтить важную роль финансовых работников в экономике страны. Он был установлен Указом президента Украины 15 февраля 2021 года. В экономике страны финансовые работники играют очень важную роль. Благодаря им обеспечивается стабильность финансовой системы, контролируется движение денежных средств, осуществляется планирование бюджета и обеспечиваются все исполнения его.

Также 24 июля Международный день заботы о себе. Важнейшим сокровищем любого человека считается самое здоровье. Однако существуют проблемы, которые невозможно преодолеть с помощью безрецептурных медикаментов или пищевых добавок. Забота о себе, по словам ВОЗ, это способность людей самостоятельно поддерживать состояние здоровья, улучшать свое самочувствие, предотвращать болезни.

С самого начала своего существования люди беспокоились о собственном здоровье, а на протяжении тысячелетий медицина погляла в том, что люди занимались самолечением. Лишь с XIX века благодаря развитию врачебных профессий, научным открытиям и т.п. пациенты стали доверять свое здоровье профессионалам. Поэтому самопомощь и самолечение попали в раздел ненужных практик.

Сейчас люди чаще воспринимают термин "забота о себе" в смысле процедур в СПА-салоне или ухода за своей кожей, однако на самом деле это отдельная медицинская концепция, созданная в Институте Эсален (Калифорния, США). В 1960-х годах заведение стало интеллектуальным центром для обсуждения новых подходов к здравоохранению, отмечая йогу и альтернативную медицину.

А еще 24 июля День рождения растворимого кофе. Именно в этот день 1938 года компания Nestle начала масштабное производство этого популярного ныне напитка. Но технология изготовления растворимого кофе была изобретена раньше. 1909 американский химик Джордж Луис Вашингтон открыл собственное предприятие. Среди военных растворимый кофе сразу стал очень популярным, ведь напиток готовится быстро и просто. Позже замысел Вашингтона продолжил уже в компании Nestle химик Макс Моргентайлер, довершивший вкус кофе.