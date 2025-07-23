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Какой завтра, 24 июля, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 24 июля, День двоюродных братьев и сестер. Верующие чтят память святых мучеников Бориса и Глеба. До Нового года осталось 160 дней.
24 июля 2025 года — четверг. 1247-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 24 июля, верующие празднуют день памяти святых мучеников Бориса и Глеба. Они были сыновьями равноапостольного князя Владимира Великого, крестившего Русь. Когда в 1015 году умер Владимир, между ними началась борьба за власть. У них был старший брат Святополк по прозвищу “Окаянный”. Он хотел стать единоличным правителем Киева, а Борис и Глеб не захотели проливать кровь брата. Поэтому не сопротивлялись. Однако Святополк решил по-другому. Борис был убит у реки Альты (ныне в Черниговской области) 24 июля 1015 г., пока молился в своем шатре после богослужения. А Глеба коварно убили немного позже (5 сентября) вблизи Смоленска. Их канонизировали во время правления князя Ярослава Мудрого в XI веке.
Что нельзя делать 24 июля
Не следует работать в поле или в огороде — день для этого неблагоприятный.
Нельзя устраивать ссор — Борис и Глеб — символ братской любви.
Запрещается выгонять скот на пастбище — считается, что после обеда “пасутся ветры”, которые могут заразить животных болезнью.
Народные приметы и традиции на 24 июля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
дождь на Бориса и Глеба — к мокрой осени;
солнечный и ясный день — осень будет сухой и щедрой;
утром сильная роса — ждите хорошую погоду и большой урожай;
облака плывут против ветра — к непогоде;
услышать грохот грома — жара будет продолжительной;
дождь с сильным ветром — осенью будут ураганы;
лягушки громко квакают — к дождю;
муравьи суетятся у входа в муравейник — ждите смены погоды.
В народе 24 июля называлось Борисовские росы. Утренняя обильная роса считалась благословением от святых, особенно для будущего урожая огурцов, капусты и пшеницы.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 июля
Какие завтра именины: Анатолий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Николай, Афанасий, Роман, Кристина.
Талисманом человека, рожденного 24 июля, является изумруд. Драгоценный камень, известный своим зеленым оттенком. Ему приписывают способность улучшать память, веру в себя, интуицию. А еще изумруд дарит покой в семье.
В этот день родились:
1967 год — Дмитрий Капранов и Виталий Капранов, украинские издатели, писатели, публицисты, общественные деятели;
1971 год — Евгения Чуприна, украинская поэтесса, писательница и драматургиня;
1976 год — Ярослава Бабич, украинская поэтесса.
Памятные даты 24 июля
Календарь важных событий в Украине и мире за 24 июля:
1015 год — в результате борьбы за власть в Киеве жестоко убивают князя Бориса — одного из первых канонизированных святых Киевской Руси;
1198 год — в битве у Рижской горы немецкие крестоносцы наносят сокрушительное поражение левам-язычникам;
1534 год — морская экспедиция под руководством французского исследователя Жака Картье достигает устья реки Святого Лаврентия, заложив основы для будущей колонизации Канады;
1623 год — Украинская казацкая флотилия под руководством гетмана Михаила Дорошенко совершает поход в Керченский пролив;
1791 год — во Франции радикальные якобинцы лишают часть своих однопартийцев гражданских прав;
1911 год — американский археолог Гайрам Бингем находит потерянный город инков — Мачу-Пикчу;
1918 год — гетман Павел Скоропадский подписывает ряд важных законов, в частности о введении всеобщего воинского долга и об уголовной ответственности за спекуляцию и нарушение ценового контроля;
1923 год — в Лозанне завершается международная конференция подписанием мирного договора, который окончательно определяет границы новой Турецкой Республики в Европе и Малой Азии;
1945 год — во время Потсдамской конференции президент США Гарри Трумэн информирует Иосифа Сталина о создании Соединенными Штатами новейшего оружия — атомной бомбы;
1950 год — с мыса Канаверал осуществляют первый ракетный запуск: стартует модифицированная немецкая ракета “Фау-2”;
1981 год — в Италии официально запрещают деятельность всех масонских лож и тайных организаций, действовавших вне государственного контроля;
1990 год — впервые возле здания Киевсовета рядом с советским флагом поднимают сине-желтый национальный флаг — символ стремлений независимости Украины;
1991 год — в Батурине открывают памятную таблицу в честь гетмана Ивана Мазепы;
2014 год — в ходе войны на востоке Украины украинские силы освобождают город Лисичанск от пророссийских боевиков, одержав стратегическую победу в Луганской области.
Какой завтра праздник в Украине и мире
24 июля в Украине и мире празднуют День двоюродных братьев и сестер. Неофициальный, но очень теплый семейный праздник. Оно было создано, чтобы напомнить об особой связи между двоюродными братьями и сестрами. Хотя эти люди и не родные, но часто становятся очень близкими, настоящими друзьями.
Также 24 июля Всемирный день БДСМ. Неофициальный праздник, призванный привлечь внимание к культуре БДСМ и к важности согласия, безопасности, осознанных практик в нестандартных формах интимных и межличностных отношениях.
А еще 24 июля Международный день заботы о себе. Глобальная инициатива, призванная напомнить о важности заботы о ментальном, физическом, социальном и эмоциональном здоровье. Часто люди откладывают заботу о себе в стремительном ритме жизни, а этот день является напоминанием, что здоровье каждого человека начинается с его отношения к себе.