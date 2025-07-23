Какой праздник 24 июля 2025 года / © ТСН

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24 июля 2025 года — четверг. 1247-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 24 июля, верующие празднуют день памяти святых мучеников Бориса и Глеба. Они были сыновьями равноапостольного князя Владимира Великого, крестившего Русь. Когда в 1015 году умер Владимир, между ними началась борьба за власть. У них был старший брат Святополк по прозвищу “Окаянный”. Он хотел стать единоличным правителем Киева, а Борис и Глеб не захотели проливать кровь брата. Поэтому не сопротивлялись. Однако Святополк решил по-другому. Борис был убит у реки Альты (ныне в Черниговской области) 24 июля 1015 г., пока молился в своем шатре после богослужения. А Глеба коварно убили немного позже (5 сентября) вблизи Смоленска. Их канонизировали во время правления князя Ярослава Мудрого в XI веке.

Что нельзя делать 24 июля

Не следует работать в поле или в огороде — день для этого неблагоприятный.

Нельзя устраивать ссор — Борис и Глеб — символ братской любви.

Запрещается выгонять скот на пастбище — считается, что после обеда “пасутся ветры”, которые могут заразить животных болезнью.

Народные приметы и традиции на 24 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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дождь на Бориса и Глеба — к мокрой осени;

солнечный и ясный день — осень будет сухой и щедрой;

утром сильная роса — ждите хорошую погоду и большой урожай;

облака плывут против ветра — к непогоде;

услышать грохот грома — жара будет продолжительной;

дождь с сильным ветром — осенью будут ураганы;

лягушки громко квакают — к дождю;

муравьи суетятся у входа в муравейник — ждите смены погоды.

24 июля облака плывут против ветра — к непогоде / © unsplash.com

В народе 24 июля называлось Борисовские росы. Утренняя обильная роса считалась благословением от святых, особенно для будущего урожая огурцов, капусты и пшеницы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 июля

Какие завтра именины: Анатолий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Николай, Афанасий, Роман, Кристина.

Талисманом человека, рожденного 24 июля, является изумруд. Драгоценный камень, известный своим зеленым оттенком. Ему приписывают способность улучшать память, веру в себя, интуицию. А еще изумруд дарит покой в семье.

В этот день родились:

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1967 год — Дмитрий Капранов и Виталий Капранов, украинские издатели, писатели, публицисты, общественные деятели;

1971 год — Евгения Чуприна, украинская поэтесса, писательница и драматургиня;

1976 год — Ярослава Бабич, украинская поэтесса.

Памятные даты 24 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 июля:

1015 год — в результате борьбы за власть в Киеве жестоко убивают князя Бориса — одного из первых канонизированных святых Киевской Руси;

1198 год — в битве у Рижской горы немецкие крестоносцы наносят сокрушительное поражение левам-язычникам;

1534 год — морская экспедиция под руководством французского исследователя Жака Картье достигает устья реки Святого Лаврентия, заложив основы для будущей колонизации Канады;

1623 год — Украинская казацкая флотилия под руководством гетмана Михаила Дорошенко совершает поход в Керченский пролив;

1791 год — во Франции радикальные якобинцы лишают часть своих однопартийцев гражданских прав;

1911 год — американский археолог Гайрам Бингем находит потерянный город инков — Мачу-Пикчу;

1918 год — гетман Павел Скоропадский подписывает ряд важных законов, в частности о введении всеобщего воинского долга и об уголовной ответственности за спекуляцию и нарушение ценового контроля;

1923 год — в Лозанне завершается международная конференция подписанием мирного договора, который окончательно определяет границы новой Турецкой Республики в Европе и Малой Азии;

1945 год — во время Потсдамской конференции президент США Гарри Трумэн информирует Иосифа Сталина о создании Соединенными Штатами новейшего оружия — атомной бомбы;

1950 год — с мыса Канаверал осуществляют первый ракетный запуск: стартует модифицированная немецкая ракета “Фау-2”;

1981 год — в Италии официально запрещают деятельность всех масонских лож и тайных организаций, действовавших вне государственного контроля;

1990 год — впервые возле здания Киевсовета рядом с советским флагом поднимают сине-желтый национальный флаг — символ стремлений независимости Украины;

1991 год — в Батурине открывают памятную таблицу в честь гетмана Ивана Мазепы;

2014 год — в ходе войны на востоке Украины украинские силы освобождают город Лисичанск от пророссийских боевиков, одержав стратегическую победу в Луганской области.

Какой завтра праздник в Украине и мире

24 июля в Украине и мире празднуют День двоюродных братьев и сестер / © unsplash.com

24 июля в Украине и мире празднуют День двоюродных братьев и сестер. Неофициальный, но очень теплый семейный праздник. Оно было создано, чтобы напомнить об особой связи между двоюродными братьями и сестрами. Хотя эти люди и не родные, но часто становятся очень близкими, настоящими друзьями.

Также 24 июля Всемирный день БДСМ. Неофициальный праздник, призванный привлечь внимание к культуре БДСМ и к важности согласия, безопасности, осознанных практик в нестандартных формах интимных и межличностных отношениях.

А еще 24 июля Международный день заботы о себе. Глобальная инициатива, призванная напомнить о важности заботы о ментальном, физическом, социальном и эмоциональном здоровье. Часто люди откладывают заботу о себе в стремительном ритме жизни, а этот день является напоминанием, что здоровье каждого человека начинается с его отношения к себе.

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