Какой праздник 24 июня 2026 года / © ТСН

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24 июня 2026 года — среда. 1581-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

24 июня верующие празднуют Рождество святого Иоанна Крестителя / © unsplash.com

Завтра, 24 июня, верующие празднуют Рождество святого Иоанна Крестителя. По Евангелию, Иоанн родился в семье праведных Захарии и Елисаветы, долгое время не имевших детей. Архангел Гавриил известил Захарию о предстоящем рождении сына, которому суждено было подготовить людей к приходу Мессии. Из-за сомнений Захария временно потерял дар речи и заговорил только после рождения ребенка, когда подтвердил, что его имя Иван. Праздник символизирует радость, надежду и исполнение Божьего обета. Это один из немногих церковных праздников, когда чествуют само рождение святого, ведь Иоанн Креститель занимает особое место в христианской традиции как последний пророк Ветхого Завета и Предтеча Спасителя.

24 июня в Украине празднуют Ивана Купала / © pexels.com

24 июня в Украине празднуют Ивана Купала. Это один из древнейших народных праздников летнего цикла, корни которого уходят в дохристианские времена. Оно связано с культом солнца, воды, огня и расцвета природы, а после введения христианства было приурочено ко дню Рождества святого Иоанна Крестителя. Традиционно в этот день люди плели венки из полевых цветов и трав, зажигали большие костры и прыгали через них, веря, что огонь очищает и приносит здоровье и счастье.

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Девушки пускали венки на воду, пытаясь узнать свою судьбу, а молодежь водила хороводы и пела обрядовые песни. Самой известной легендой праздника является поиск цветка папоротника, который якобы расцветает только раз в год и дарит тому, кто его найдет, богатство, мудрость и способность понимать язык природы. На самом деле папоротники не цветут, поэтому этот образ является символом поиска счастья и исполнения самых заветных мечтаний.

24 июня Международный день феи / © pexels.com

Также 24 июня Международный день феи. Главная идея этого дня — напомнить о силе воображения, магии добрых историй и вере в чудеса. Во многих странах поклонники фэнтези устраивают тематические вечеринки, читают сказки, создают костюмы фей, украшают сады цветами и фонариками, а также занимаются творчеством вместе с детьми. Образ феи встречается в кельтском, английском, французском и славянском фольклоре. В разных легендах эти существа могут быть как дружелюбными помощницами, так и озорными хранительницами природы, живущими в лесах, у ручьев или среди цветов.

24 июня Международный день гримера / © pexels.com

А еще 24 июня Международный день гримера. Профессия гриммера сочетает творчество, художественный талант и знание анатомии лица, колористики и специальных материалов. Именно эти специалисты помогают актерам перевоплощаться в исторических персонажей, фантастических существ или людей всех возрастов, создавая образы, делающие спектакли и фильмы более убедительными.

24 июня празднуют Всемирный день истории / © pexels.com

24 июня празднуют Всемирный день истории. История помогает понять, как развивались цивилизации, возникали государства, изменялись традиции и формировались современные ценности. Она хранит память о выдающихся событиях, выдающихся личностях и опыте предыдущих поколений, который может быть полезен и сегодня. В этот день музеи, библиотеки, архивы, учебные заведения и общественные организации проводят лекции, тематические выставки, экскурсии, исторические квесты и дискуссии. Многие посвящают время чтению исторической литературы, исследованию родословной или знакомству с достопримечательностями своего края.

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