Какой праздник 24 июня 2025 года / © ТСН

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24 июня 2025 года — вторник. 1217-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 24 июня, верующие празднуют Рождество святого Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель, также называемый Предтечей, родился за полгода до Иисуса Христа. Его родители: Захария (священник) и Елизавета. Они были праведниками, но долго не могли зачать ребенка.

Однажды перед Захарием предстал архангел Гавриил и возвестил, что у супругов родится сын, который приготовит людей к приходу Мессии. Захария усомнился, что получил от Господа немоту до рождения ребенка.

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На восьмой день после обрезания Захарий назвал своего сына Иоанном. И тогда священник снова заговорил.

Иоанн Креститель считается одним из величайших пророков. Именно он крестил Иисуса Христа в реке Иордане.

Что нельзя делать 24 июня

Нельзя физически работать — это важный церковный праздник.

Не следует купаться в открытых водоемах — в народе верили, что русалка может затянуть ко дну.

После восхода солнца запрещается собирать целебные травы — они становятся ядовитыми.

Народные приметы и традиции на 24 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечная и ясная погода — будет сухое лето и большой урожай зерновых;

утром туман — ждите большое количество грибов в лесу;

дождь на Ивана — до влажного лета;

утром много росы на траве — к большому урожаю огурцов;

24 июня сыро и облачно — к затяжной зиме.

24 июня утром много росы на траве — до большого урожая огурцов / © unsplash.com

В народе 24 июня носило название Ивана Купала. Это один из самых больших народных праздников украинцев. В народе говорили: “погода на Ивана — на весь июль указывает”. Девушки плели венки и пускали их по воде, гадая на будущий брак.

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Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 июня

Какие завтра именины: Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Александр, Мария, Фаина.

Талисманом человека, рожденного 24 июня, является соколиный глаз. Этот камень отличается уникальным визуальным эффектом, создающим впечатление живого, зоркого глаза сокола. С давних времен его считали источником магической силы и могучим оберегом от зла.

В этот день родились:

1860 год — Феофил Яновский, украинский терапевт и филантроп;

1897 год — Иван Лютый-Лютенко (Гонта), украинский военный и общественный деятель, меценат, старшина Запорожской дивизии, повстанческий атаман Холодного Яра;

1988 год — Павел Чайка, военнослужащий Вооруженных сил Украины, лейтенант, полный кавалер ордена “За мужество”.

Памятные даты 24 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 июня:

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1099 год — основывают Орден святого Иоанна Иерусалимского;

1128 год — войска португальского графа Афонса одерживают решительную победу над внутренними противниками в битве при Сан-Мамеде;

1497 год — совершают первое достоверно зафиксированное европейское прибытие на североамериканский континент: мореплаватель Джон Кабот (Джованни Кабото) высаживается на территории современного Ньюфаундленда и провозглашает ее владением английской короны;

1509 год — происходит коронация английского монарха Генриха VIII;

1717 год — представители нескольких британских масонских лож объединяются в таверне “Гусак и рожен”, основав Великую ложу Англии;

1793 год — Французский национальный Конвент принимает первую республиканскую конституцию, провозгласившую народ источником суверенной власти в государстве;

1812 год — французская армия под руководством Наполеона Бонапарта — крупнейшее войско Европы в свое время, численностью до 600 тысяч воинов — пересекает реку Неман и вторгается на территорию Российской империи;

1894 — на международном конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, создают Международный олимпийский комитет и принимают решение о регулярном проведении Олимпийских игр каждые четыре года;

1901 год — в парижской галерее на улице Лафитт открывается первая персональная выставка Пабло Пикассо;

1917 год — на многолюдном собрании на Софийской площади в Киеве Владимир Винниченко торжественно объявляет текст I Универсала Украинского Центрального Совета;

1941 год — советская власть осуществляет массовые расстрелы заключенных в трех львовских тюрьмах, уничтожив 2072 человека под предлогом “разгрузки” учреждений от политических и уголовных заключенных;

1941 год — на западноукраинских землях начинаются повстанческие выступления, организованные ОУН (б), охватившие города Львов, Луцк, Перемышль, а также многочисленные районы Львовской и Дрогобычской областей;

1947 год — впервые в истории появляется официальное сообщение о наблюдении неузнаваемого летательного объекта (НЛО), которое становится началом современного уфологического времени;

1948 год — по личному приказу Иосифа Сталина начинается блокада Западного Берлина, в результате которой более 2,5 миллиона жителей оказывается в изоляции;

1973 год — от власти уходит президент Ирландии Имон де Валера — одна из самых выдающихся фигур ирландской истории ХХ века.

Какой завтра праздник в Украине и мире

24 июня в Украине празднуют Ивана Купала / © unsplash.com

24 июня в Украине празднуют Ивана Купала Один из самых ярких и колоритных праздников в украинской народной традиции. Название, вероятно, происходит от Иоанна Крестителя, которого в этот день чествует Церковь. Однако большинство традиций в этот день имеют языческие корни. Центральным элементом праздника является огонь. Люди прыгают через костры, чтобы очиститься, получить здоровье. По народным легендам юноши отправлялись на поиски мистического цветка папоротника, который цветет лишь раз в год. Она дарит тому, кто ее найдет, силу слышать голоса зверей и невероятное богатство.

Также 24 июня Международный день гримера. Это профессиональный праздник художников, создающих образы, способные изменять восприятие персонажей в кино, театре, телевидении и т.д. Гример является настоящим художником, работающим с человеческим лицом и телом. Считается, что дату приурочили к взносу гримеров в искусство кино и театра.

А еще 24 июня Всемирный день истории. Достаточно популярный, хотя и неофициальный (неподтвержденный ООН) праздник. Его главная цель состоит в привлечении внимания к важности исторической науки, а также увлечении изучения прошлого и осознании его влияния на современность.

24 июня празднуют Международный день феи. Очаровательный, легкий и по-настоящему сказочный праздник, посвященный миру фей, духов природы, эльфов и других магических существ по мифологии. Хотя праздник не является официальным, он достаточно распространен среди разных стран мира.

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